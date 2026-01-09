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Новини Допомога Україні від Швеції
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Швеція передала Україні 26 самохідних гаубиць Archer

Українські артилеристи вже застосовують Archer на фронті

Швеція подарувала Україні 26 самохідних артилерійських установок Archer. Українські артилеристи вже застосовують їх на фронті та відзначають ефективність систем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Посольство Швеції в Україні.

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У дипломатичному відомстві повідомили, що українські військові, зокрема бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ, вже активно використовують самохідні артилерійські установки Archer для ураження російських позицій. Максимальна дальність стрільби гаубиці сягає до 50 кілометрів.

Ключові переваги Archer

Система Archer має низку технічних переваг, які роблять її ефективною в умовах сучасної війни.

  • висока мобільність - гаубиця встановлена на важкому всюдиході, що дозволяє швидко змінювати вогневі позиції та зменшувати ризик ураження у відповідь.
  • повна автоматизація - керування вогнем здійснюється дистанційно з броньованої кабіни, що значно підвищує безпеку екіпажу.
  • висока точність Archer оснащена передовими балістичними розрахунками та сумісна з міжнародними боєприпасами, що забезпечує точне ураження цілей.

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Технічна підтримка від Швеції

Через інтенсивне бойове застосування артилерійських систем на фронті відбувається природний знос стволів. У Посольстві зазначили, що в середині 2025 року Швеція передала Україні понад 10 запасних стволів.

Це дозволяє підтримувати високу боєздатність артилерії та уникати тривалих пауз, пов’язаних із ремонтом, забезпечуючи безперервне нищення російських окупаційних сил.

Автор: 

Україна (7654) Швеція (1139)
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Топ коментарі
+13
Щира подяка шведським Санта Клаусам !!))
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09.01.2026 11:19 Відповісти
+12
О,це супер!Кацапокосарка те що треба!!!!
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09.01.2026 11:11 Відповісти
+10
Жовто-блакитним від жовто-блакитних!
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09.01.2026 11:27 Відповісти

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