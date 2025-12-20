РУС
Швеция выделила Украине $200 млн прямой бюджетной поддержки в 2026 году, - Сибига

Сибига о поддержке от Швеции

Швеция объявила о выделении Украине 200 млн долларов прямой бюджетной поддержки в 2026 году, что поможет обеспечить ежедневные потребности граждан во время войны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Швеция с самого начала является образцом для подражания. В августе она стала первой страной, которая предоставила 75 миллионов долларов такой прямой бюджетной поддержки, а сегодня подкрепляет это лидерство дополнительным взносом", - говорится в сообщении.

На что пойдут средства?

Сибига подчеркнул, что это финансирование удовлетворит ежедневные потребности людей во время войны, включая критически важные государственные услуги, энергоснабжение, здравоохранение, школы, пенсии и другие выплаты.

"Мы глубоко благодарны Швеции за решимость, поддержку и непоколебимую солидарность", - добавил глава МИД.

"... що допоможе забезпечити щоденні потреби громадян під час війни...." - невже завтра за комуналку платити не потрібно?
20.12.2025 20:06 Ответить
одна надія - ЄС контролюватиме свої гроші від НЄПРІКАСНАВЄННАЙ мафії МАРОДЕРІВ у Києві.
20.12.2025 20:16 Ответить
Пані Наталія, та що ви таке кажете, хіба ви у курсі, вониж їх по новій пошті передають,, ,,,
20.12.2025 20:33 Ответить
не забудьте про "двушку на маскву" гниди зельоні
20.12.2025 20:35 Ответить
 
 