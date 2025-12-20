Швеция выделила Украине $200 млн прямой бюджетной поддержки в 2026 году, - Сибига
Швеция объявила о выделении Украине 200 млн долларов прямой бюджетной поддержки в 2026 году, что поможет обеспечить ежедневные потребности граждан во время войны.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
"Швеция с самого начала является образцом для подражания. В августе она стала первой страной, которая предоставила 75 миллионов долларов такой прямой бюджетной поддержки, а сегодня подкрепляет это лидерство дополнительным взносом", - говорится в сообщении.
На что пойдут средства?
Сибига подчеркнул, что это финансирование удовлетворит ежедневные потребности людей во время войны, включая критически важные государственные услуги, энергоснабжение, здравоохранение, школы, пенсии и другие выплаты.
"Мы глубоко благодарны Швеции за решимость, поддержку и непоколебимую солидарность", - добавил глава МИД.
