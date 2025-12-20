Швеція виділила Україні $200 млн прямої бюджетної підтримки у 2026 році, - Сибіга

Швеція оголосила про виділення Україні 200 млн доларів прямої бюджетної підтримки у 2026 році, що допоможе забезпечити щоденні потреби громадян під час війни.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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"Швеція від самого початку є зразком для прикладу. У серпні вона стала першою країною, яка надала 75 мільйонів доларів такої прямої бюджетної підтримки, а сьогодні підкріплює це лідерство додатковим внеском", - йдеться в повідомленні.

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На що підуть кошти?

Сибіга наголосив, що це фінансування задовольнить щоденні потреби людей під час війни, включно з критично важливими державними послугами, енергопостачанням, охороною здоров'я, школами, пенсіями та інші виплатами.

"Ми глибоко вдячні Швеції за рішучість, підтримку та непохитну солідарність", - додав глава МЗС.

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