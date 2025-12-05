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Новини Допомога Україні від Швеції
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Швеція скоротить допомогу п’ятьом країнам, щоб перенаправити ці кошти на підтримку України

швеція

У 2026 році  Швеція планує надати Україні допомогу на рівні щонайменше 10 мільярдів шведських крон. Щоб надати Україні пріоритет в допомозі, шведський уряд поетапно припинить надання допомоги п’ятьом країнам.

Про це повідомляється на сайті уряду Швеції, інформує Цензор.НЕТ.

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Яким країнам допомога припиниться?

"Ми переживаємо вирішальний момент в історії Європи. На Україну чинять тиск як за столом переговорів, так і на передовій. Щоб збільшити підтримку України, нам потрібно визначити чіткі пріоритети. Тому Швеція поступово припиняє допомогу в розвитку Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії",- заявив міністр розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса.

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Зазначається, що гуманітарна допомога цим країнам від Швеції зберігається, водночас країна переформатовує співпрацю з ними з акцентом на спільні торговельні та зовнішньополітичні інтереси.

У межах цих змін три посольства — у Болівії, Ліберії та Зімбабве закриються, проте дипломатичні контакти збережуться завдяки акредитації з інших держав регіону.

Допомога Україні

У червні 2025 року уряд Швеції виділив додатково 1,7 мільярда шведських крон на підтримку України та гуманітарні програми.

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Автор: 

допомога (9216) Швеція (1124)
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Топ коментарі
+15
Шведам за позицію та здоровий глузд-черговий респект...
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05.12.2025 22:49 Відповісти
+11
логічно, бо наближення російського піздєца розумних людей хвилює більше, ніж нестача рису у Ліберії.
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05.12.2025 22:45 Відповісти
+8
ОООООООО Синьо-жовте братство в дії
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05.12.2025 22:49 Відповісти
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логічно, бо наближення російського піздєца розумних людей хвилює більше, ніж нестача рису у Ліберії.
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05.12.2025 22:45 Відповісти
Шведам за позицію та здоровий глузд-черговий респект...
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05.12.2025 22:49 Відповісти
ОООООООО Синьо-жовте братство в дії
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05.12.2025 22:49 Відповісти
Як розумно і аристократично!
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05.12.2025 22:59 Відповісти
"припиняє допомогу в розвитку Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії" - прямо список країн які стрімко розвивались. Нагадує прислів'я про рибу і вудку.
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05.12.2025 23:01 Відповісти
Повірили, що в Україні будуть значно менше красти, ніж в Африці?
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05.12.2025 23:02 Відповісти
Дякуємо, Швеціє !
Як завжди, зроблено по-шведськи це - "Зроблено з розумом "!

.
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05.12.2025 23:13 Відповісти
головне щоб ця допомога була не міндічам
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05.12.2025 23:15 Відповісти
Це близько мільярда доларів. Можна 2 мільйони fpv-дронів купити, або 1700 фламінго.
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05.12.2025 23:27 Відповісти
а вот фламінго НЄ надо !

обійдемось фпв-шками!

.
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05.12.2025 23:30 Відповісти
Либерию создали США при президенте Монро, отсюда и ихняя столица -Монровия, так пусть же США и опикуются своим детищем
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06.12.2025 01:41 Відповісти
 
 