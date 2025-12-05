Швеція скоротить допомогу п’ятьом країнам, щоб перенаправити ці кошти на підтримку України
У 2026 році Швеція планує надати Україні допомогу на рівні щонайменше 10 мільярдів шведських крон. Щоб надати Україні пріоритет в допомозі, шведський уряд поетапно припинить надання допомоги п’ятьом країнам.
Про це повідомляється на сайті уряду Швеції, інформує Цензор.НЕТ.
Яким країнам допомога припиниться?
"Ми переживаємо вирішальний момент в історії Європи. На Україну чинять тиск як за столом переговорів, так і на передовій. Щоб збільшити підтримку України, нам потрібно визначити чіткі пріоритети. Тому Швеція поступово припиняє допомогу в розвитку Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії",- заявив міністр розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса.
Зазначається, що гуманітарна допомога цим країнам від Швеції зберігається, водночас країна переформатовує співпрацю з ними з акцентом на спільні торговельні та зовнішньополітичні інтереси.
У межах цих змін три посольства — у Болівії, Ліберії та Зімбабве закриються, проте дипломатичні контакти збережуться завдяки акредитації з інших держав регіону.
Допомога Україні
У червні 2025 року уряд Швеції виділив додатково 1,7 мільярда шведських крон на підтримку України та гуманітарні програми.
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Як завжди, зроблено по-шведськи це - "Зроблено з розумом "!
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обійдемось фпв-шками!
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