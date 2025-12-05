РУС
Новости Помощь Украине от Швеции
Швеция сократит помощь пяти странам, чтобы перенаправить эти средства на поддержку Украины

швеція

В 2026 году Швеция планирует предоставить Украине помощь на уровне не менее 10 миллиардов шведских крон. Чтобы предоставить Украине приоритет в помощи, шведское правительство поэтапно прекратит предоставление помощи пяти странам.

Об этом сообщается на сайте правительства Швеции, информирует Цензор.НЕТ.

Каким странам помощь будет прекращена?

"Мы переживаем решающий момент в истории Европы. На Украину оказывают давление как за столом переговоров, так и на передовой. Чтобы увеличить поддержку Украины, нам нужно определить четкие приоритеты. Поэтому Швеция постепенно прекращает помощь в развитии Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии", - заявил министр развития сотрудничества и внешней торговли Бенджамин Дуса.

Отмечается, что гуманитарная помощь этим странам от Швеции сохраняется, в то же время страна переформатирует сотрудничество с ними с акцентом на общие торговые и внешнеполитические интересы.

В рамках этих изменений три посольства — в Боливии, Либерии и Зимбабве — будут закрыты, однако дипломатические контакты сохранятся благодаря аккредитации из других государств региона.

Помощь Украине

В июне 2025 года правительство Швеции выделило дополнительно 1,7 миллиарда шведских крон на поддержку Украины и гуманитарные программы.

логічно, бо наближення російського піздєца розумних людей хвилює більше, ніж нестача рису у Ліберії.
05.12.2025 22:45
05.12.2025 22:49
Шведам за позицію та здоровий глузд-черговий респект...
05.12.2025 22:49
05.12.2025 22:49
ОООООООО Синьо-жовте братство в дії
05.12.2025 22:59
05.12.2025 22:49 Ответить
Як розумно і аристократично!
05.12.2025 23:01
05.12.2025 22:59 Ответить
"припиняє допомогу в розвитку Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії" - прямо список країн які стрімко розвивались. Нагадує прислів'я про рибу і вудку.
05.12.2025 23:02
05.12.2025 23:01 Ответить
Повірили, що в Україні будуть значно менше красти, ніж в Африці?
05.12.2025 23:13
05.12.2025 23:02 Ответить
Дякуємо, Швеціє !
Як завжди, зроблено по-шведськи це - "Зроблено з розумом "!

.
05.12.2025 23:15
05.12.2025 23:13 Ответить
головне щоб ця допомога була не міндічам
05.12.2025 23:27
05.12.2025 23:15 Ответить
Це близько мільярда доларів. Можна 2 мільйони fpv-дронів купити, або 1700 фламінго.
05.12.2025 23:30
05.12.2025 23:27 Ответить
а вот фламінго НЄ надо !

обійдемось фпв-шками!

.
показать весь комментарий
05.12.2025 23:30 Ответить
 
 