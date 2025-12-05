Швеция сократит помощь пяти странам, чтобы перенаправить эти средства на поддержку Украины

В 2026 году Швеция планирует предоставить Украине помощь на уровне не менее 10 миллиардов шведских крон. Чтобы предоставить Украине приоритет в помощи, шведское правительство поэтапно прекратит предоставление помощи пяти странам.

Каким странам помощь будет прекращена?

"Мы переживаем решающий момент в истории Европы. На Украину оказывают давление как за столом переговоров, так и на передовой. Чтобы увеличить поддержку Украины, нам нужно определить четкие приоритеты. Поэтому Швеция постепенно прекращает помощь в развитии Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии", - заявил министр развития сотрудничества и внешней торговли Бенджамин Дуса.

Отмечается, что гуманитарная помощь этим странам от Швеции сохраняется, в то же время страна переформатирует сотрудничество с ними с акцентом на общие торговые и внешнеполитические интересы.

В рамках этих изменений три посольства — в Боливии, Либерии и Зимбабве — будут закрыты, однако дипломатические контакты сохранятся благодаря аккредитации из других государств региона.

Помощь Украине

В июне 2025 года правительство Швеции выделило дополнительно 1,7 миллиарда шведских крон на поддержку Украины и гуманитарные программы.

