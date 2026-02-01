ППО, радари, РЕБ та дрони: Швеція готує для України один з найбільших пакетів допомоги, - Міноборони

Міністр оборони України Михайло Федоров під час розмови з Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном обговорив формування одного з найбільших пакетів безпекової допомоги Україні.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Масштабний пакет допомоги

Як зазначається, шведська сторона готує масштабний пакет допомоги, до якого увійдуть засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії Saab, а також внески в український оборонно-промисловий комплекс - додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони, включно з deep strike.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція передала Україні 26 самохідних гаубиць Archer

Напрями співпраці

Федоров подякував Швеції за послідовну підтримку та нові інвестиції в оборону України. Окремо сторони зосередилися на кількох ключових напрямах співпраці.

Посилення ППО та протидія балістичним загрозам.

Україна та Швеція опрацьовують додаткові внески до ініціативи PURL для забезпечення українських воїнів критично важливим озброєнням, зокрема засобами протидії балістичним ракетам.

Україна та Швеція опрацьовують додаткові внески до ініціативи PURL для забезпечення українських воїнів критично важливим озброєнням, зокрема засобами протидії балістичним ракетам. Партнерство у сфері оборонних інновацій.

Кластер Brave1 обговорює можливість запуску спільної програми Brave–Sweden. У форматі співфінансування програма дозволить залучати грантові кошти для оборонних компаній та тестувати інноваційні рішення безпосередньо на фронті.

Кластер Brave1 обговорює можливість запуску спільної програми Brave–Sweden. У форматі співфінансування програма дозволить залучати грантові кошти для оборонних компаній та тестувати інноваційні рішення безпосередньо на фронті. Запуск спільних виробництв у сфері defense tech.

Паралельно сторони працюють над прискоренням запуску спільного виробництва українських безпекових рішень на території Швеції.

Також читайте: Швеція виділила Україні $200 млн прямої бюджетної підтримки у 2026 році, - Сибіга

Крім того, під час розмови предметно обговорили питання авіаційної складової — зокрема можливість постачання літаків Gripen та передачі ракет Meteor, які є ключовими інструментами протидії літакам — носіям керованих авіаційних бомб.