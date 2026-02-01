ППО, радари, РЕБ та дрони: Швеція готує для України один з найбільших пакетів допомоги, - Міноборони
Міністр оборони України Михайло Федоров під час розмови з Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном обговорив формування одного з найбільших пакетів безпекової допомоги Україні.
Про це повідомляє Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.
Масштабний пакет допомоги
Як зазначається, шведська сторона готує масштабний пакет допомоги, до якого увійдуть засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії Saab, а також внески в український оборонно-промисловий комплекс - додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони, включно з deep strike.
Напрями співпраці
Федоров подякував Швеції за послідовну підтримку та нові інвестиції в оборону України. Окремо сторони зосередилися на кількох ключових напрямах співпраці.
- Посилення ППО та протидія балістичним загрозам.
Україна та Швеція опрацьовують додаткові внески до ініціативи PURL для забезпечення українських воїнів критично важливим озброєнням, зокрема засобами протидії балістичним ракетам.
- Партнерство у сфері оборонних інновацій.
Кластер Brave1 обговорює можливість запуску спільної програми Brave–Sweden. У форматі співфінансування програма дозволить залучати грантові кошти для оборонних компаній та тестувати інноваційні рішення безпосередньо на фронті.
- Запуск спільних виробництв у сфері defense tech.
Паралельно сторони працюють над прискоренням запуску спільного виробництва українських безпекових рішень на території Швеції.
Крім того, під час розмови предметно обговорили питання авіаційної складової — зокрема можливість постачання літаків Gripen та передачі ракет Meteor, які є ключовими інструментами протидії літакам — носіям керованих авіаційних бомб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
трішки приємності в+
Учора в консерватимному районі консервативного штату ТЕХАС , де ніколи не вигравав демократ...
Вони забезпечують зброю, логістику, замовлення, фінансування, навчання воїнів та фінансують соціальний захист українців!! Кабміндіч Кібуцний лише краде!!! Краде як з потняків податків так і з грошей Заходу!!!
Але судити, зеленського і приблуд95 і помічників ригоАНАЛЬНИХ, на посадах в Укрядовому кварталі та групу осіб на посадах держсекретарів КМУ і ЦОВВ та ОВЦА, мають здійснити не портновські суддівські, а Народ України, як це дієво і швидко зробили в Сирії, або у Нюрнберзі, вішати разом з їх кураторами мауцкоувскімі!!