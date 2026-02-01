ППО, радари, РЕБ та дрони: Швеція готує для України один з найбільших пакетів допомоги, - Міноборони

Міністр оборони України Михайло Федоров під час розмови з Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном обговорив формування одного з найбільших пакетів безпекової допомоги Україні.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Масштабний пакет допомоги

Як зазначається, шведська сторона готує масштабний пакет допомоги, до якого увійдуть засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії Saab, а також внески в український оборонно-промисловий комплекс - додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони, включно з deep strike.

Напрями співпраці

Федоров подякував Швеції за послідовну підтримку та нові інвестиції в оборону України. Окремо сторони зосередилися на кількох ключових напрямах співпраці.

  • Посилення ППО та протидія балістичним загрозам.
    Україна та Швеція опрацьовують додаткові внески до ініціативи PURL для забезпечення українських воїнів критично важливим озброєнням, зокрема засобами протидії балістичним ракетам.
  • Партнерство у сфері оборонних інновацій.
    Кластер Brave1 обговорює можливість запуску спільної програми Brave–Sweden. У форматі співфінансування програма дозволить залучати грантові кошти для оборонних компаній та тестувати інноваційні рішення безпосередньо на фронті.
  • Запуск спільних виробництв у сфері defense tech.
    Паралельно сторони працюють над прискоренням запуску спільного виробництва українських безпекових рішень на території Швеції.

Крім того, під час розмови предметно обговорили питання авіаційної складової — зокрема можливість постачання літаків Gripen та передачі ракет Meteor, які є ключовими інструментами протидії літакам — носіям керованих авіаційних бомб.

Слава королю Швеції!! Слава Уряду і Народу!! 🇸🇪🇸🇪🇸🇪 Віват Sverige !!!
01.02.2026 16:40 Відповісти
Давно кажу - нами має керувати ЄС або коаліція здорових країн з_НАТО. ( ЄС + Британія + Норвегія ) .
Вони забезпечують зброю, логістику, замовлення, фінансування, навчання воїнів та фінансують соціальний захист українців!! Кабміндіч Кібуцний лише краде!!! Краде як з потняків податків так і з грошей Заходу!!!
01.02.2026 16:37 Відповісти
Добре!
01.02.2026 16:32 Відповісти
Добре!
01.02.2026 16:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2BykRmzw1gw

трішки приємності в+
Учора в консерватимному районі консервативного штату ТЕХАС , де ніколи не вигравав демократ...
01.02.2026 17:08 Відповісти
Добре,що в Україні ії немає,бо для свинособак це привід застосувати ЯЗ як превентивний удар і зробити луний пейзаж,наприклад з Київа.По-друге,хто дозволить Україні мати ЯЗ?
01.02.2026 20:24 Відповісти
Tack så mycket Sverige! 🇸🇪
01.02.2026 16:33 Відповісти
Недарма спільна, може не вдало склалася трохи історія, але кольори державних прапорів спільні.💪
01.02.2026 17:38 Відповісти
💯%‼️‼️‼️❤️🇺🇦🇪🇺💯⚔️⚒⚔️👏👍🤝✌️💪👌✊🫡🇪🇺🇺🇦❤️‼️
Але судити, зеленського і приблуд95 і помічників ригоАНАЛЬНИХ, на посадах в Укрядовому кварталі та групу осіб на посадах держсекретарів КМУ і ЦОВВ та ОВЦА, мають здійснити не портновські суддівські, а Народ України, як це дієво і швидко зробили в Сирії, або у Нюрнберзі, вішати разом з їх кураторами мауцкоувскімі!!
01.02.2026 16:46 Відповісти
так, про це говорить й Валерій Чалий - мало того , він вірить у це!!!
01.02.2026 17:45 Відповісти
Ракети Метеор - це бомба (в переносному значенні). Рашистські літуни оголосять страйк
01.02.2026 16:40 Відповісти
вони вже в курсі, як з цім боротися, бо міністр оборони прорекламував
01.02.2026 16:58 Відповісти
Дякуємо Швеції за допомогу що надійде, але Федоров міг би поки і помовчати. Не треба на цьому піаритися, хай то буде до якогось часу таемницею. Бо ваш зелений піар потім виявляється звичайним 3,14здєжом. Зелений піар вже і сприймається як суцільний п.здьож.
01.02.2026 16:51 Відповісти
Ану мо Хвьодоров усе розкажи і доповідь на мацкву
01.02.2026 16:55 Відповісти
Гутоє, а косоокі мовчки передають
01.02.2026 17:31 Відповісти
Нічого це не вирішить. Європа більше обіцяє ніж дає.
01.02.2026 20:24 Відповісти
В чем заслуга МО? Прокукарекать громко?
01.02.2026 20:24 Відповісти
 
 