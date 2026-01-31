Украина и НАТО согласовали приоритеты сотрудничества: ПВО, F-16, HIMARS и преимущество в технологиях
Министр обороны Украины Михаил Федоров встретился со старшим представителем НАТО в Украине Патриком Тернером и генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом – командующим Специальной миссией НАТО по безопасности и подготовке для Украины и командующим Группой содействия безопасности Украины (NSATU/SAG-U).
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Михаил Федоров поблагодарил НАТО за последовательную поддержку и эффективную координацию критически важной оборонной помощи, в частности в рамках инициативы PURL, благодаря которой Украина получает необходимые боеприпасы для противовоздушной обороны.
Ключевой приоритет сейчас — защита неба, и для этого Украина трансформирует систему "малой" ПВО.
Стороны согласовали ключевые приоритеты сотрудничества — усиление ПВО, развитие Patriot, F-16 и HIMARS, а также совместную работу над технологическим преимуществом.
Украина делится с партнерами уникальным боевым опытом, реальными данными с поля боя и технологическими решениями, которые уже работают, добавил глава Минобороны.
Отдельный трек — координация формата "Рамштайн" вместе с Германией и Великобританией — чтобы ускорить принятие решений и поставку необходимой помощи для Украины.
Чому щось говорять/роблять вони, а соромно мені (с) не моє
Вільха (базова): Дальність до 70 км, бойова частина важить 250 кг. Прийнята на озброєння у 2018 році.Вільха-M: Модернізована версія з дальністю до 110-130 км (за різними даними до 150 км) та бойовою частиною 170 кг.Вільха-M2: Перспективна розробка з дальністю до 200 км. Висока точність: лише 10-30 метрів,
Хаймарс: Дальность стрельбы -GMLRS до 70-92 км (стандартные высокоточные ракеты).ER GMLRS: до 150 км (новые ракеты с увеличенной дальностью) БЧ - 91 кг. Точность: Благодаря GPS-наведению отклонение от цели составляет не более 3 метров.
Вартість однієї високоточної ракети GMLRS для HIMARS становить приблизно $150 000-250 000 (експортна ціна може перевищувати $200 000),
Ракети "Вільха-М" є вітчизняною розробкою, їх точна вартість не розголошується, але вона нижча за американські аналоги
замість того, щоб купувати Вільху і вкладати гроші в український ВПК знову годуємо американський ВПК ?
Макрон грошей на американську зброю НЕ дає !
і правільно робить, якщо можна обійтись вітчизняним
Мова не про іграшкові "жужики" з відром пороху, а про ******* точні ракети? Бажано балістичні.
Якщо ні, то ця війна ніколи не завершиться справедливим миром.
Кацапам наплювати на своїх жмурів, вони будуть їх гнати і гнати вперед, одночасно добиваючи інфраструктуру України. І ніяке ППО/ПРО цьому не завадить.
Почалось ще з того як перший Прем'єр ЗЕленського Гончарук на самокаті по кабінету катався - ідіот.Це є одна із причин нападу пуйла на Україну.Він рішив що до влади прийшли ідіоти і дебіли.Можливо він і не помилився,тільки йому не дано зрозуміти що всупереч цьому є ще народ.