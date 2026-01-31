РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8227 посетителей онлайн
Новости ПВО Украины Сотрудничество Украины и НАТО
1 892 16

Украина и НАТО согласовали приоритеты сотрудничества: ПВО, F-16, HIMARS и преимущество в технологиях

Федоров и Кертис Баззард

Министр обороны Украины Михаил Федоров встретился со старшим представителем НАТО в Украине Патриком Тернером и генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом – командующим Специальной миссией НАТО по безопасности и подготовке для Украины и командующим Группой содействия безопасности Украины (NSATU/SAG-U).

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Михаил Федоров поблагодарил НАТО за последовательную поддержку и эффективную координацию критически важной оборонной помощи, в частности в рамках инициативы PURL, благодаря которой Украина получает необходимые боеприпасы для противовоздушной обороны.

Ключевой приоритет сейчас — защита неба, и для этого Украина трансформирует систему "малой" ПВО.

Стороны согласовали ключевые приоритеты сотрудничества — усиление ПВО, развитие Patriot, F-16 и HIMARS, а также совместную работу над технологическим преимуществом.

Читайте также: Украинские эксперты впервые присоединились к отработке механизмов Статьи 5 НАТО, - Генштаб

Украина делится с партнерами уникальным боевым опытом, реальными данными с поля боя и технологическими решениями, которые уже работают, добавил глава Минобороны.

Отдельный трек — координация формата "Рамштайн" вместе с Германией и Великобританией — чтобы ускорить принятие решений и поставку необходимой помощи для Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боевой опыт Украины и сотрудничество в сфере безопасности: о чем говорили в Генштабе ВСУ с представителем НАТО Балтренасом. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

НАТО (10592) ПВО (3653) Федоров Михаил (669)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Генерал-лейтенант НАТО в костюмі, згідно протоколу, а ефективний від зєлєнскава в джинсах і ватніку. Як цей бидлізм пояснюється?
показать весь комментарий
31.01.2026 18:24 Ответить
+7
Чергове "домовились" "узгодили","плануємо" тобто чергове бла-бла. Меньше піартесь і базікайте,а більше корисних справ. ,вже скоро і Харків і Запоріжжя буде під фашистом -путіним.
показать весь комментарий
31.01.2026 18:23 Ответить
+6
Яка різниця, срати в умивальник на кухні чи в унітаз, все рівно в каналізацію змиється?
показать весь комментарий
31.01.2026 18:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергове "домовились" "узгодили","плануємо" тобто чергове бла-бла. Меньше піартесь і базікайте,а більше корисних справ. ,вже скоро і Харків і Запоріжжя буде під фашистом -путіним.
показать весь комментарий
31.01.2026 18:23 Ответить
Генерал-лейтенант НАТО в костюмі, згідно протоколу, а ефективний від зєлєнскава в джинсах і ватніку. Як цей бидлізм пояснюється?
показать весь комментарий
31.01.2026 18:24 Ответить
Та не смішіть людей з цим дрес-кодом. Невже незрозуміло за ці роки, що за ним абсолютно нічого не приховується окрім лицемірства. Що піджак,що джинси -в підсумку повний нуль.
показать весь комментарий
31.01.2026 18:40 Ответить
Яка різниця, срати в умивальник на кухні чи в унітаз, все рівно в каналізацію змиється?
показать весь комментарий
31.01.2026 18:47 Ответить
Один із табуна "какая разніца"
показать весь комментарий
31.01.2026 19:31 Ответить
а в чому заключатиметься технологічна перевага? коли проти тисячі шахедів буде одна високотехнологічна ракета чи протишахедний дрон??
показать весь комментарий
31.01.2026 18:28 Ответить
Оця бидлота, яку "хочпаржатєлі" з "хуженєбудьками" привели до влади, хоч чула щось про етикет? А слово "дрескод" у них, мабуть, асоціюється з дерунами під кодовим замком?

Чому щось говорять/роблять вони, а соромно мені (с) не моє
показать весь комментарий
31.01.2026 18:31 Ответить
Ноунейми побалакали 🥴
показать весь комментарий
31.01.2026 18:36 Ответить
чому Хаймарс, а не українська Вільха ?

Вільха (базова): Дальність до 70 км, бойова частина важить 250 кг. Прийнята на озброєння у 2018 році.Вільха-M: Модернізована версія з дальністю до 110-130 км (за різними даними до 150 км) та бойовою частиною 170 кг.Вільха-M2: Перспективна розробка з дальністю до 200 км. Висока точність: лише 10-30 метрів,

Хаймарс: Дальность стрельбы -GMLRS до 70-92 км (стандартные высокоточные ракеты).ER GMLRS: до 150 км (новые ракеты с увеличенной дальностью) БЧ - 91 кг. Точность: Благодаря GPS-наведению отклонение от цели составляет не более 3 метров.

Вартість однієї високоточної ракети GMLRS для HIMARS становить приблизно $150 000-250 000 (експортна ціна може перевищувати $200 000),

Ракети "Вільха-М" є вітчизняною розробкою, їх точна вартість не розголошується, але вона нижча за американські аналоги

замість того, щоб купувати Вільху і вкладати гроші в український ВПК знову годуємо американський ВПК ?
Макрон грошей на американську зброю НЕ дає !
і правільно робить, якщо можна обійтись вітчизняним

.
показать весь комментарий
31.01.2026 18:43 Ответить
А ця "технологічна перевага" включатиме засоби ураження вглиб територій кацапетівки?
Мова не про іграшкові "жужики" з відром пороху, а про ******* точні ракети? Бажано балістичні.
Якщо ні, то ця війна ніколи не завершиться справедливим миром.
Кацапам наплювати на своїх жмурів, вони будуть їх гнати і гнати вперед, одночасно добиваючи інфраструктуру України. І ніяке ППО/ПРО цьому не завадить.
показать весь комментарий
31.01.2026 19:15 Ответить
Знову імітація бурхливої діяльності
показать весь комментарий
31.01.2026 19:59 Ответить
Дома вже одягай що хочеш,хєр з тобою.Коли їдеш до серйозних людей...
Почалось ще з того як перший Прем'єр ЗЕленського Гончарук на самокаті по кабінету катався - ідіот.Це є одна із причин нападу пуйла на Україну.Він рішив що до влади прийшли ідіоти і дебіли.Можливо він і не помилився,тільки йому не дано зрозуміти що всупереч цьому є ще народ.
показать весь комментарий
31.01.2026 20:24 Ответить
Якийсь довбойоб а не мініздр
показать весь комментарий
31.01.2026 23:16 Ответить
 
 