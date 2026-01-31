УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9463 відвідувача онлайн
Новини ППО України Співпраця України та НАТО
1 892 16

Україна та НАТО узгодили пріоритети співпраці: ППО, F-16, HIMARS і технологічна перевага

федоров і кертіс баззард

Міністр оборони України Михайло Федоров зустрівся зі Старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером та генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом – командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України та командувачем Групи сприяння безпеці України (NSATU/SAG-U).

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Михайло Федоров подякував НАТО за послідовну підтримку та ефективну координацію критично важливої оборонної допомоги, зокрема в межах  , через яку Україна отримує необхідні боєприпаси для протиповітряної оборони.

Ключовий пріоритет зараз — захист неба, і для цього Україна трансформує систему "малої" ППО.

Сторони узгодили ключові пріоритети співпраці — посилення ППО, розвиток Patriot, F-16 і HIMARS, а також спільну роботу над технологічною перевагою.

Україна ділиться з партнерами унікальним бойовим досвідом, реальними даними з поля бою та технологічними рішеннями, які вже працюють, додав очільник Міноборони.

Окремий трек — координація формату "Рамштайн" разом із Німеччиною та Великою Британією — щоб прискорити ухвалення рішень і постачання необхідної допомоги для України.

Автор: 

НАТО (7147) ППО (4089) Федоров Михайло (1094)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Генерал-лейтенант НАТО в костюмі, згідно протоколу, а ефективний від зєлєнскава в джинсах і ватніку. Як цей бидлізм пояснюється?
показати весь коментар
31.01.2026 18:24 Відповісти
+7
Чергове "домовились" "узгодили","плануємо" тобто чергове бла-бла. Меньше піартесь і базікайте,а більше корисних справ. ,вже скоро і Харків і Запоріжжя буде під фашистом -путіним.
показати весь коментар
31.01.2026 18:23 Відповісти
+6
Яка різниця, срати в умивальник на кухні чи в унітаз, все рівно в каналізацію змиється?
показати весь коментар
31.01.2026 18:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергове "домовились" "узгодили","плануємо" тобто чергове бла-бла. Меньше піартесь і базікайте,а більше корисних справ. ,вже скоро і Харків і Запоріжжя буде під фашистом -путіним.
показати весь коментар
31.01.2026 18:23 Відповісти
Генерал-лейтенант НАТО в костюмі, згідно протоколу, а ефективний від зєлєнскава в джинсах і ватніку. Як цей бидлізм пояснюється?
показати весь коментар
31.01.2026 18:24 Відповісти
Та не смішіть людей з цим дрес-кодом. Невже незрозуміло за ці роки, що за ним абсолютно нічого не приховується окрім лицемірства. Що піджак,що джинси -в підсумку повний нуль.
показати весь коментар
31.01.2026 18:40 Відповісти
Яка різниця, срати в умивальник на кухні чи в унітаз, все рівно в каналізацію змиється?
показати весь коментар
31.01.2026 18:47 Відповісти
Один із табуна "какая разніца"
показати весь коментар
31.01.2026 19:31 Відповісти
а в чому заключатиметься технологічна перевага? коли проти тисячі шахедів буде одна високотехнологічна ракета чи протишахедний дрон??
показати весь коментар
31.01.2026 18:28 Відповісти
Оця бидлота, яку "хочпаржатєлі" з "хуженєбудьками" привели до влади, хоч чула щось про етикет? А слово "дрескод" у них, мабуть, асоціюється з дерунами під кодовим замком?

Чому щось говорять/роблять вони, а соромно мені (с) не моє
показати весь коментар
31.01.2026 18:31 Відповісти
Ноунейми побалакали 🥴
показати весь коментар
31.01.2026 18:36 Відповісти
чому Хаймарс, а не українська Вільха ?

Вільха (базова): Дальність до 70 км, бойова частина важить 250 кг. Прийнята на озброєння у 2018 році.Вільха-M: Модернізована версія з дальністю до 110-130 км (за різними даними до 150 км) та бойовою частиною 170 кг.Вільха-M2: Перспективна розробка з дальністю до 200 км. Висока точність: лише 10-30 метрів,

Хаймарс: Дальность стрельбы -GMLRS до 70-92 км (стандартные высокоточные ракеты).ER GMLRS: до 150 км (новые ракеты с увеличенной дальностью) БЧ - 91 кг. Точность: Благодаря GPS-наведению отклонение от цели составляет не более 3 метров.

Вартість однієї високоточної ракети GMLRS для HIMARS становить приблизно $150 000-250 000 (експортна ціна може перевищувати $200 000),

Ракети "Вільха-М" є вітчизняною розробкою, їх точна вартість не розголошується, але вона нижча за американські аналоги

замість того, щоб купувати Вільху і вкладати гроші в український ВПК знову годуємо американський ВПК ?
Макрон грошей на американську зброю НЕ дає !
і правільно робить, якщо можна обійтись вітчизняним

.
показати весь коментар
31.01.2026 18:43 Відповісти
А ця "технологічна перевага" включатиме засоби ураження вглиб територій кацапетівки?
Мова не про іграшкові "жужики" з відром пороху, а про ******* точні ракети? Бажано балістичні.
Якщо ні, то ця війна ніколи не завершиться справедливим миром.
Кацапам наплювати на своїх жмурів, вони будуть їх гнати і гнати вперед, одночасно добиваючи інфраструктуру України. І ніяке ППО/ПРО цьому не завадить.
показати весь коментар
31.01.2026 19:15 Відповісти
Знову імітація бурхливої діяльності
показати весь коментар
31.01.2026 19:59 Відповісти
Дома вже одягай що хочеш,хєр з тобою.Коли їдеш до серйозних людей...
Почалось ще з того як перший Прем'єр ЗЕленського Гончарук на самокаті по кабінету катався - ідіот.Це є одна із причин нападу пуйла на Україну.Він рішив що до влади прийшли ідіоти і дебіли.Можливо він і не помилився,тільки йому не дано зрозуміти що всупереч цьому є ще народ.
показати весь коментар
31.01.2026 20:24 Відповісти
Якийсь довбойоб а не мініздр
показати весь коментар
31.01.2026 23:16 Відповісти
 
 