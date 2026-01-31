Україна та НАТО узгодили пріоритети співпраці: ППО, F-16, HIMARS і технологічна перевага

Міністр оборони України Михайло Федоров зустрівся зі Старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером та генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом – командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України та командувачем Групи сприяння безпеці України (NSATU/SAG-U).

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Михайло Федоров подякував НАТО за послідовну підтримку та ефективну координацію критично важливої оборонної допомоги, зокрема в межах , через яку Україна отримує необхідні боєприпаси для протиповітряної оборони.

Ключовий пріоритет зараз — захист неба, і для цього Україна трансформує систему "малої" ППО.

Сторони узгодили ключові пріоритети співпраці — посилення ППО, розвиток Patriot, F-16 і HIMARS, а також спільну роботу над технологічною перевагою.

Україна ділиться з партнерами унікальним бойовим досвідом, реальними даними з поля бою та технологічними рішеннями, які вже працюють, додав очільник Міноборони.

Окремий трек — координація формату "Рамштайн" разом із Німеччиною та Великою Британією — щоб прискорити ухвалення рішень і постачання необхідної допомоги для України.