Україна та НАТО узгодили пріоритети співпраці: ППО, F-16, HIMARS і технологічна перевага
Міністр оборони України Михайло Федоров зустрівся зі Старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером та генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом – командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України та командувачем Групи сприяння безпеці України (NSATU/SAG-U).
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Михайло Федоров подякував НАТО за послідовну підтримку та ефективну координацію критично важливої оборонної допомоги, зокрема в межах , через яку Україна отримує необхідні боєприпаси для протиповітряної оборони.
Ключовий пріоритет зараз — захист неба, і для цього Україна трансформує систему "малої" ППО.
Сторони узгодили ключові пріоритети співпраці — посилення ППО, розвиток Patriot, F-16 і HIMARS, а також спільну роботу над технологічною перевагою.
Україна ділиться з партнерами унікальним бойовим досвідом, реальними даними з поля бою та технологічними рішеннями, які вже працюють, додав очільник Міноборони.
Окремий трек — координація формату "Рамштайн" разом із Німеччиною та Великою Британією — щоб прискорити ухвалення рішень і постачання необхідної допомоги для України.
Чому щось говорять/роблять вони, а соромно мені (с) не моє
Вільха (базова): Дальність до 70 км, бойова частина важить 250 кг. Прийнята на озброєння у 2018 році.Вільха-M: Модернізована версія з дальністю до 110-130 км (за різними даними до 150 км) та бойовою частиною 170 кг.Вільха-M2: Перспективна розробка з дальністю до 200 км. Висока точність: лише 10-30 метрів,
Хаймарс: Дальность стрельбы -GMLRS до 70-92 км (стандартные высокоточные ракеты).ER GMLRS: до 150 км (новые ракеты с увеличенной дальностью) БЧ - 91 кг. Точность: Благодаря GPS-наведению отклонение от цели составляет не более 3 метров.
Вартість однієї високоточної ракети GMLRS для HIMARS становить приблизно $150 000-250 000 (експортна ціна може перевищувати $200 000),
Ракети "Вільха-М" є вітчизняною розробкою, їх точна вартість не розголошується, але вона нижча за американські аналоги
замість того, щоб купувати Вільху і вкладати гроші в український ВПК знову годуємо американський ВПК ?
Макрон грошей на американську зброю НЕ дає !
і правільно робить, якщо можна обійтись вітчизняним
Мова не про іграшкові "жужики" з відром пороху, а про ******* точні ракети? Бажано балістичні.
Якщо ні, то ця війна ніколи не завершиться справедливим миром.
Кацапам наплювати на своїх жмурів, вони будуть їх гнати і гнати вперед, одночасно добиваючи інфраструктуру України. І ніяке ППО/ПРО цьому не завадить.
Почалось ще з того як перший Прем'єр ЗЕленського Гончарук на самокаті по кабінету катався - ідіот.Це є одна із причин нападу пуйла на Україну.Він рішив що до влади прийшли ідіоти і дебіли.Можливо він і не помилився,тільки йому не дано зрозуміти що всупереч цьому є ще народ.