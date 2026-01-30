Погоджено структуру нового командування малої протидронової ППО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про підсумки наради щодо розвитку малої протидронової ППО.

Погоджено структуру нового командування

"Важлива нарада для розвитку малої протидронової ППО. Значно посилюємо цей компонент у Повітряних силах ЗСУ. Погодили структуру нового командування, яке відповідатиме саме за цей напрямок протиповітряної оборони, та нові підходи до управління", - заявив глава держави.

Завдання для Повітряних сил і Міноборони

Крім цього, було визначено ключові завдання для команди Повітряних сил і Міністерства оборони.

"Перше – має посилитися захист від російських дронів у таких наших містах, як Херсон, Нікополь, а також прикордонні громади Сумщини, де росіяни влаштували фактично постійне "сафарі" проти людей. Щодня – їхні удари по житлових будинках, по звичайній інфраструктурі, цивільному транспорту. Треба більше захисту й наших дій у відповідь", - наголосив президент.

Друге поставлене завдання - це масштабування нашої протидії "шахедам" та іншим російським ударним дронам.

"Буде більше рубежів, більше ліній захисту", - зазначив президент.

"Третє – треба поширювати досвід успішних підрозділів у Силах оборони України, щоб кожне рішення, яке спрацювало для одного підрозділу, могло успішно використовуватися також і іншими українськими підрозділами", - розповів Зеленський.

