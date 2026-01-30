Погоджено структуру нового командування малої протидронової ППО, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів про підсумки наради щодо розвитку малої протидронової ППО.
Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Погоджено структуру нового командування
"Важлива нарада для розвитку малої протидронової ППО. Значно посилюємо цей компонент у Повітряних силах ЗСУ. Погодили структуру нового командування, яке відповідатиме саме за цей напрямок протиповітряної оборони, та нові підходи до управління", - заявив глава держави.
Завдання для Повітряних сил і Міноборони
Крім цього, було визначено ключові завдання для команди Повітряних сил і Міністерства оборони.
- "Перше – має посилитися захист від російських дронів у таких наших містах, як Херсон, Нікополь, а також прикордонні громади Сумщини, де росіяни влаштували фактично постійне "сафарі" проти людей. Щодня – їхні удари по житлових будинках, по звичайній інфраструктурі, цивільному транспорту. Треба більше захисту й наших дій у відповідь", - наголосив президент.
- Друге поставлене завдання - це масштабування нашої протидії "шахедам" та іншим російським ударним дронам.
"Буде більше рубежів, більше ліній захисту", - зазначив президент.
- "Третє – треба поширювати досвід успішних підрозділів у Силах оборони України, щоб кожне рішення, яке спрацювало для одного підрозділу, могло успішно використовуватися також і іншими українськими підрозділами", - розповів Зеленський.
Без слів!
написано ж
"погодив структуру нового командування", зрозуміло, що зі старим командуванням
іншими словами
Зе запитав у д'Єрмака чи не проти той щодо парочки нових малих протидронових ППОшників
(чи занесли вони йому за шлагбаум)
ото і вся новина
Ще, не дай бог, з'явиться міні ППО, мікро ППО та нано ППО, то тоді й чорт ногу зломить
Потім той награється, і це полетить туди, де всі інші "яскраві" анонси - у смітник.
А потім буде ще "середня ппо", над-мала ппо", "ппо загальної дії" , "ппо локальної дії", " ппо секретних об'єктів", "ппо канча-заспа"
Спочатку збили ППО, ввівши його у склад "Повітряних Сил", тепер Потужно призначають ціле начальство малого противодронового ППО. Потужні рішення для Потужного
жопопулізму !!!