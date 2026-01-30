Погоджено структуру нового командування малої протидронової ППО, - Зеленський

Зеленський: Затверджено структуру Командування малої протидронової ППО

Президент Володимир Зеленський розповів про підсумки наради щодо розвитку малої протидронової ППО.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Погоджено структуру нового командування

"Важлива нарада для розвитку малої протидронової ППО. Значно посилюємо цей компонент у Повітряних силах ЗСУ. Погодили структуру нового командування, яке відповідатиме саме за цей напрямок протиповітряної оборони, та нові підходи до управління", - заявив глава держави.

Завдання для Повітряних сил і Міноборони 

Крім цього, було визначено ключові завдання для команди Повітряних сил і Міністерства оборони.

  • "Перше – має посилитися захист від російських дронів у таких наших містах, як Херсон, Нікополь, а також прикордонні громади Сумщини, де росіяни влаштували фактично постійне "сафарі" проти людей. Щодня – їхні удари по житлових будинках, по звичайній інфраструктурі, цивільному транспорту. Треба більше захисту й наших дій у відповідь", - наголосив президент.
  • Друге поставлене завдання - це масштабування нашої протидії "шахедам" та іншим російським ударним дронам.

"Буде більше рубежів, більше ліній захисту", - зазначив президент.

  • "Третє – треба поширювати досвід успішних підрозділів у Силах оборони України, щоб кожне рішення, яке спрацювало для одного підрозділу, могло успішно використовуватися також і іншими українськими підрозділами", - розповів Зеленський.

Топ коментарі
+15
Той хто реально вірить, що расійський актор третьосортного криворізького шапіто, що грав членом на роялі, виступав у саунах для олігархів, називав Україну повією, виправдовував своїм ротом збройний напад московії, пересуваючи кордони України та ухилявся від призову на захист країни стане успішним головнокомандувачем, призначить талановитих військових на керівні посади, організує виробництво вітчизняних балістичних ракет, створить ефективну ППО та ПРО, забезпечить вступ країни до НАТО та ЄС, або підпише безпрецендентні гарантії безпеки - це або ідіот, або ворог.
30.01.2026 19:11 Відповісти
+10
Знову "будемо все збивать"?
30.01.2026 18:55 Відповісти
+9
Заступник Командувача ПС ЗСУ уже є - а структура тільки формується...
Без слів!
30.01.2026 18:58 Відповісти
30.01.2026 19:00 Відповісти
Да, ТЭС уже нет, зато новая структура уже есть.
30.01.2026 19:41 Відповісти
от усе Вам не так...
написано ж
"погодив структуру нового командування", зрозуміло, що зі старим командуванням

іншими словами

Зе запитав у д'Єрмака чи не проти той щодо парочки нових малих протидронових ППОшників
(чи занесли вони йому за шлагбаум)

ото і вся новина
30.01.2026 19:07 Відповісти
Цей все в шашечки грає. Ніби після невдалого номера кварталістів міняє авторів тупих жартів. Це йому сцена???
30.01.2026 19:09 Відповісти
Так він і перетворив країну на сцену, де постійно показують серіал, в якому головна роль тільки його, а решта, це масовка, яка має мовчки аплодувати.
30.01.2026 19:38 Відповісти
30.01.2026 19:33 Відповісти
міндічя пристроїв?
30.01.2026 19:13 Відповісти
Рішала
30.01.2026 19:16 Відповісти
зєлупа, можеш пздіти скільки завгодно, результати твоєї роботи -налітцо.
30.01.2026 19:23 Відповісти
А, чого малої ППО? До цього часу в ішака все було виликим: будівництво, крадівництво, мільйони та мільярди всього. Що сталось, чмо тупориле!?
30.01.2026 19:25 Відповісти
все очікую погодження структури діпстрайків "314здлявий фламінго"
30.01.2026 19:27 Відповісти
А велике ППО тоді куди дівать?
Ще, не дай бог, з'явиться міні ППО, мікро ППО та нано ППО, то тоді й чорт ногу зломить
30.01.2026 19:28 Відповісти
Бла-бла-бла, де результати гніда???
30.01.2026 19:30 Відповісти
Федоров молодець, знає що верховному ютьюберу потрібно - свіжий рейтинговий контент.
Потім той награється, і це полетить туди, де всі інші "яскраві" анонси - у смітник.
30.01.2026 19:51 Відповісти
Потужно як завжди
30.01.2026 20:19 Відповісти
Нові посади, нові штаби, нові військові училища, нові спеціалісти з логістики / прапорщики ???
А потім буде ще "середня ппо", над-мала ппо", "ппо загальної дії" , "ппо локальної дії", " ппо секретних об'єктів", "ппо канча-заспа"
30.01.2026 20:36 Відповісти
,ze_лений їванаріум.
" Важлива нарада для розвитку малої протидронової ППО. Значно посилюємо цей компонент у Повітряних силах ЗСУ. Погодили структуру нового командування, яке відповідатиме..
Спочатку збили ППО, ввівши його у склад "Повітряних Сил", тепер Потужно призначають ціле начальство малого противодронового ППО. Потужні рішення для Потужного жопопулізму !!!
30.01.2026 20:41 Відповісти
30.01.2026 20:49 Відповісти
 
 