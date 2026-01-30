Согласована структура нового командования малой противодроновой ПВО, - Зеленский

Зеленський: Утверждена структура Командования малой противодроновой ПВО

Президент Владимир Зеленский рассказал об итогах совещания по развитию малой противодроновой ПВО.

Согласована структура нового командования

"Важное совещание для развития малой противодроновой ПВО. Значительно усиливаем этот компонент в Воздушных силах ВСУ. Согласовали структуру нового командования, которое будет отвечать именно за это направление противовоздушной обороны, и новые подходы к управлению", - заявил глава государства.

Задачи для Воздушных сил и Минобороны 

Кроме этого, были определены ключевые задачи для команды Воздушных сил и Министерства обороны.

  • "Во-первых, должна быть усилена защита от российских дронов в таких наших городах, как Херсон, Никополь, а также приграничные общины Сумской области, где россияне устроили фактически постоянное "сафари" против людей. Ежедневно - их удары по жилым домам, по обычной инфраструктуре, гражданскому транспорту. Нужно больше защиты и наших ответных действий", – подчеркнул президент.
  • Вторая поставленная задача – это масштабирование нашего противодействия "шахидам" и другим российским ударным дронам.

"Будет больше рубежей, больше линий защиты", - отметил президент.

  • "Третье – нужно распространять опыт успешных подразделений в Силах обороны Украины, чтобы каждое решение, которое сработало для одного подразделения, могло успешно использоваться также и другими украинскими подразделениями", – рассказал Зеленский.

Той хто реально вірить, що расійський актор третьосортного криворізького шапіто, що грав членом на роялі, виступав у саунах для олігархів, називав Україну повією, виправдовував своїм ротом збройний напад московії, пересуваючи кордони України та ухилявся від призову на захист країни стане успішним головнокомандувачем, призначить талановитих військових на керівні посади, організує виробництво вітчизняних балістичних ракет, створить ефективну ППО та ПРО, забезпечить вступ країни до НАТО та ЄС, або підпише безпрецендентні гарантії безпеки - це або ідіот, або ворог.
30.01.2026 19:11 Ответить
Знову "будемо все збивать"?
30.01.2026 18:55 Ответить
Заступник Командувача ПС ЗСУ уже є - а структура тільки формується...
Без слів!
30.01.2026 18:58 Ответить
Да, ТЭС уже нет, зато новая структура уже есть.
30.01.2026 19:41 Ответить
от усе Вам не так...
написано ж
"погодив структуру нового командування", зрозуміло, що зі старим командуванням

іншими словами

Зе запитав у д'Єрмака чи не проти той щодо парочки нових малих протидронових ППОшників
(чи занесли вони йому за шлагбаум)

ото і вся новина
30.01.2026 19:07 Ответить
Цей все в шашечки грає. Ніби після невдалого номера кварталістів міняє авторів тупих жартів. Це йому сцена???
30.01.2026 19:09 Ответить
Так він і перетворив країну на сцену, де постійно показують серіал, в якому головна роль тільки його, а решта, це масовка, яка має мовчки аплодувати.
30.01.2026 19:38 Ответить
міндічя пристроїв?
30.01.2026 19:13 Ответить
Рішала
30.01.2026 19:16 Ответить
зєлупа, можеш пздіти скільки завгодно, результати твоєї роботи -налітцо.
30.01.2026 19:23 Ответить
А, чого малої ППО? До цього часу в ішака все було виликим: будівництво, крадівництво, мільйони та мільярди всього. Що сталось, чмо тупориле!?
30.01.2026 19:25 Ответить
все очікую погодження структури діпстрайків "314здлявий фламінго"
30.01.2026 19:27 Ответить
А велике ППО тоді куди дівать?
Ще, не дай бог, з'явиться міні ППО, мікро ППО та нано ППО, то тоді й чорт ногу зломить
30.01.2026 19:28 Ответить
Бла-бла-бла, де результати гніда???
30.01.2026 19:30 Ответить
Федоров молодець, знає що верховному ютьюберу потрібно - свіжий рейтинговий контент.
Потім той награється, і це полетить туди, де всі інші "яскраві" анонси - у смітник.
30.01.2026 19:51 Ответить
Потужно як завжди
30.01.2026 20:19 Ответить
Нові посади, нові штаби, нові військові училища, нові спеціалісти з логістики / прапорщики ???
А потім буде ще "середня ппо", над-мала ппо", "ппо загальної дії" , "ппо локальної дії", " ппо секретних об'єктів", "ппо канча-заспа"
30.01.2026 20:36 Ответить
,ze_лений їванаріум.
" Важлива нарада для розвитку малої протидронової ППО. Значно посилюємо цей компонент у Повітряних силах ЗСУ. Погодили структуру нового командування, яке відповідатиме..
Спочатку збили ППО, ввівши його у склад "Повітряних Сил", тепер Потужно призначають ціле начальство малого противодронового ППО. Потужні рішення для Потужного жопопулізму !!!
30.01.2026 20:41 Ответить
