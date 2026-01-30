2 117 22
Согласована структура нового командования малой противодроновой ПВО, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал об итогах совещания по развитию малой противодроновой ПВО.
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Согласована структура нового командования
"Важное совещание для развития малой противодроновой ПВО. Значительно усиливаем этот компонент в Воздушных силах ВСУ. Согласовали структуру нового командования, которое будет отвечать именно за это направление противовоздушной обороны, и новые подходы к управлению", - заявил глава государства.
Задачи для Воздушных сил и Минобороны
Кроме этого, были определены ключевые задачи для команды Воздушных сил и Министерства обороны.
- "Во-первых, должна быть усилена защита от российских дронов в таких наших городах, как Херсон, Никополь, а также приграничные общины Сумской области, где россияне устроили фактически постоянное "сафари" против людей. Ежедневно - их удары по жилым домам, по обычной инфраструктуре, гражданскому транспорту. Нужно больше защиты и наших ответных действий", – подчеркнул президент.
- Вторая поставленная задача – это масштабирование нашего противодействия "шахидам" и другим российским ударным дронам.
"Будет больше рубежей, больше линий защиты", - отметил президент.
- "Третье – нужно распространять опыт успешных подразделений в Силах обороны Украины, чтобы каждое решение, которое сработало для одного подразделения, могло успешно использоваться также и другими украинскими подразделениями", – рассказал Зеленский.
Топ комментарии
+15 Олександр Дніпро
показать весь комментарий30.01.2026 19:11 Ответить Ссылка
+10 Перехватчик
показать весь комментарий30.01.2026 18:55 Ответить Ссылка
+9 Luk Viktor
показать весь комментарий30.01.2026 18:58 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Без слів!
написано ж
"погодив структуру нового командування", зрозуміло, що зі старим командуванням
іншими словами
Зе запитав у д'Єрмака чи не проти той щодо парочки нових малих протидронових ППОшників
(чи занесли вони йому за шлагбаум)
ото і вся новина
Ще, не дай бог, з'явиться міні ППО, мікро ППО та нано ППО, то тоді й чорт ногу зломить
Потім той награється, і це полетить туди, де всі інші "яскраві" анонси - у смітник.
А потім буде ще "середня ппо", над-мала ппо", "ппо загальної дії" , "ппо локальної дії", " ппо секретних об'єктів", "ппо канча-заспа"
" Важлива нарада для розвитку малої протидронової ППО. Значно посилюємо цей компонент у Повітряних силах ЗСУ. Погодили структуру нового командування, яке відповідатиме..
Спочатку збили ППО, ввівши його у склад "Повітряних Сил", тепер Потужно призначають ціле начальство малого противодронового ППО. Потужні рішення для Потужного
жопопулізму !!!