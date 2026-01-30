Согласована структура нового командования малой противодроновой ПВО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал об итогах совещания по развитию малой противодроновой ПВО.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Согласована структура нового командования

"Важное совещание для развития малой противодроновой ПВО. Значительно усиливаем этот компонент в Воздушных силах ВСУ. Согласовали структуру нового командования, которое будет отвечать именно за это направление противовоздушной обороны, и новые подходы к управлению", - заявил глава государства.

Задачи для Воздушных сил и Минобороны

Кроме этого, были определены ключевые задачи для команды Воздушных сил и Министерства обороны.

"Во-первых, должна быть усилена защита от российских дронов в таких наших городах, как Херсон, Никополь, а также приграничные общины Сумской области, где россияне устроили фактически постоянное "сафари" против людей. Ежедневно - их удары по жилым домам, по обычной инфраструктуре, гражданскому транспорту. Нужно больше защиты и наших ответных действий", – подчеркнул президент.

Вторая поставленная задача – это масштабирование нашего противодействия "шахидам" и другим российским ударным дронам.

"Будет больше рубежей, больше линий защиты", - отметил президент.

"Третье – нужно распространять опыт успешных подразделений в Силах обороны Украины, чтобы каждое решение, которое сработало для одного подразделения, могло успешно использоваться также и другими украинскими подразделениями", – рассказал Зеленский.

