Впервые "шахед" со Starlink обнаружили еще полгода назад, - Игнат
Первый российский "шахид" со Starlink был обнаружен еще полгода назад.
Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Шахеды" бывают разные. Есть "Шахед-131", "Шахед-136". Их россияне называют "Герань-1", "Герань-2" и т.д. Все это, разумеется, иранские разработки. Все, что вы перечислили, соответствует действительности. Раньше они действительно летали с обычным наведением на цель – по координатам, большинство сейчас так и летает", - отметил он.
По словам Игната, есть существенно модернизированные дроны, которые оккупанты не применяют массово.
"Возможно, именно они и попадают вглубь нашей страны – в столицу и западные области. На них трудно воздействовать средствами РЭБ, потому что они имеют дополнительную защиту. Они могут иметь каналы управления, включая и сим-карты, модемы, а также и Starlink – недавно был такой случай. Я помню, что впервые "шахед" со Starlink нашли еще полгода назад. Украинские власти сейчас активно ищут методы противодействия, в частности с партнерами.
Очень много разработок есть и у нас, и у них. Вопрос в том, что мы должны их превосходить, мы должны тоже изучать вражеские разработки, брать их на вооружение и делать лучше. Противник, собственно, пытается так делать", - добавил он.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на запрос Украины по решению проблемы использования терминалов Starlink в российских дронах-камикадзе "Шахед".
- 25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".
- Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.
- 1 февраля американский бизнесмен Илон Маск заверил, что несанкционированное использование Россией Starlink прекращено.
это доклад о бездеятельности?