Новости Россия уже использует против Украины шахеды со Старлинками
Впервые "шахед" со Starlink обнаружили еще полгода назад, - Игнат

Шахиды со Starlink: когда они появились?

Первый российский "шахид" со Starlink был обнаружен еще полгода назад.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Шахеды" бывают разные. Есть "Шахед-131", "Шахед-136". Их россияне называют "Герань-1", "Герань-2" и т.д. Все это, разумеется, иранские разработки. Все, что вы перечислили, соответствует действительности. Раньше они действительно летали с обычным наведением на цель – по координатам, большинство сейчас так и летает", - отметил он.

По словам Игната, есть существенно модернизированные дроны, которые оккупанты не применяют массово. 

"Возможно, именно они и попадают вглубь нашей страны – в столицу и западные области. На них трудно воздействовать средствами РЭБ, потому что они имеют дополнительную защиту. Они могут иметь каналы управления, включая и сим-карты, модемы, а также и Starlink – недавно был такой случай. Я помню, что впервые "шахед" со Starlink нашли еще полгода назад. Украинские власти сейчас активно ищут методы противодействия, в частности с партнерами.

Очень много разработок есть и у нас, и у них. Вопрос в том, что мы должны их превосходить, мы должны тоже изучать вражеские разработки, брать их на вооружение и делать лучше. Противник, собственно, пытается так делать", - добавил он.

Что предшествовало?

і шо і як...чому відреагували тільки зараз..Не до того було...двушечки на мацкву засилали падлюки...
02.02.2026 09:27 Ответить
Знизили швидкість старлінк в росії, а нам? Чи ми можемо керувати дистанційно своїми бпла для точкового ураження? Чому кацапня постійно шукає методи для нанесення ударів? А ми шукаємо шо? ППО... Зеленський як маленька дитина, хтось щось ляпне він зразу за це вчепитися:" от все дайте нам саме це і перемога" . Останній приклад за літачки з Чехії. А сам за 4 роки не думав, що потрібні невеличкі літаки для полювання за шахедами. Він буде носитися з будь якими не реалістичними ідеями, створюючи вигляд стурбованості. А грошики крапають...
02.02.2026 09:14 Ответить
в нас справи важлівіши...двушечки на мацкву засилати
02.02.2026 09:28 Ответить
В рашці старлінк не працює. Ми можемо так само як і вони - кітайські меш-модеми по 8к за штуку.
02.02.2026 09:18 Ответить
8к в рамках війни це зазвичай не гроші. Дешевше ніж розтрощена енергетика.
02.02.2026 09:19 Ответить
кацапи найближчим часом планують запустити свою систему аналог старлінку... чи то використовувати щось схоже китайців... дивлячись за розвитком війни і технологій це вповні реально... добре що заблокували їм можливість використовувати старлінк, але це занадто жирна технологія, щоб про неї кацапи забули і не намагались вигадати щось своє аналогічне...
02.02.2026 09:42 Ответить
Ти в це віриш?
02.02.2026 11:06 Ответить
в 23 р. ніхто не вірив в 1000 шахедів в день, а ось як воно...
02.02.2026 11:09 Ответить
Так воно тому ,що зелений піськограй разом зі своїм стадом ********* кінчив оборонку....за 4 роки не спромоглися навіть нічого противопоставити шахедам....ці пукалки на машинах нічого не дають...вчора з 12 сбили один....і так завжди....
02.02.2026 14:01 Ответить
І що? Чекали поки проблема сама по собі розсмокчеться? Не в даному випадку. Кацапи швидко вчаться, в т.ч. на власних помилках, можуть придумати багато чого що більш ефективно літає і вбиває.Тепер маємо. Та хіба це вперше?
02.02.2026 10:01 Ответить
"Перший російський "шахед" зі Starlink було виявлено ще пів року тому"

это доклад о бездеятельности?
02.02.2026 11:36 Ответить
 
 