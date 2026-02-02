Впервые "шахед" со Starlink обнаружили еще полгода назад, - Игнат

Первый российский "шахид" со Starlink был обнаружен еще полгода назад.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Шахеды" бывают разные. Есть "Шахед-131", "Шахед-136". Их россияне называют "Герань-1", "Герань-2" и т.д. Все это, разумеется, иранские разработки. Все, что вы перечислили, соответствует действительности. Раньше они действительно летали с обычным наведением на цель – по координатам, большинство сейчас так и летает", - отметил он.

По словам Игната, есть существенно модернизированные дроны, которые оккупанты не применяют массово.

"Возможно, именно они и попадают вглубь нашей страны – в столицу и западные области. На них трудно воздействовать средствами РЭБ, потому что они имеют дополнительную защиту. Они могут иметь каналы управления, включая и сим-карты, модемы, а также и Starlink – недавно был такой случай. Я помню, что впервые "шахед" со Starlink нашли еще полгода назад. Украинские власти сейчас активно ищут методы противодействия, в частности с партнерами.

Очень много разработок есть и у нас, и у них. Вопрос в том, что мы должны их превосходить, мы должны тоже изучать вражеские разработки, брать их на вооружение и делать лучше. Противник, собственно, пытается так делать", - добавил он.

