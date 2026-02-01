Меры по прекращению использования Россией Starlink дали результат, - Маск

Американский бизнесмен Илон Маск заверил, что несанкционированное использование Россией Starlink прекращено.

Об этом он пишет в соцсети Х.

Пост Маска репостил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Похоже, что меры, принятые нами для прекращения несанкционированного использования Starlink Россией, дали результат. Сообщите нам, если нужно принять дополнительные меры", - отметил Маск.