Меры по прекращению использования Россией Starlink дали результат, - Маск
Американский бизнесмен Илон Маск заверил, что несанкционированное использование Россией Starlink прекращено.
Об этом он пишет в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Пост Маска репостил министр обороны Украины Михаил Федоров.
Похоже, что меры, принятые нами для прекращения несанкционированного использования Starlink Россией, дали результат. Сообщите нам, если нужно принять дополнительные меры", - отметил Маск.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на запрос Украины по решению проблемы использования терминалов Starlink в российских дронах-камикадзе "Шахед".
- 25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестнов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".
- Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины совместно с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.
коли українська влада звернулась до СпейсІкс? якого числа?
і якого числа вони змогли пофіксити проблему?
безкоштовного у цьому житті немає нічого, натомість ж друзі, які за справедливу оплату рятують наші життя
Рашисти використали цю шпарину, як терористи, для терору, для вбивств цивільного населення та руйнувань цивільної інфраструктури без жодного узгодження з провайдером, тобто незаконно і аморально. Після звернення міноборони та надання доказів Маск та його фахівці негайно допомогли і продовжують блокувати доступ до інтернет через Старлінк ударним та розвідувальним дронам терористів путлєра.
назло рудому насипе кацапам до дупи перцю чилі до несхочу
Many thanks!
За рівнем небезпеки, який створює керування ворогом дронами через меш-мережі, у змінному діапазоні частот, з доступом в інтернет через ретранслятори, ця технологія наближається до рівня небезпеки від використання ворогом бортових терміналів Старлінк. На жаль, невідомо, чи може угрупування Старшілд (спеціальна, закрита частина мережі Старлінк) створювати завади меш- мережам китайського виробництва, застосування яких активно розгортають рашисти. Навіть, якщо і може, то чи погодяться США допомогти в цьому питанні, адже це дешевше, ніж ракети ППО.
Мова про можливість використання низькоорбітальних супутників для постановки радіозавад, певним радіоприймачам, тобто для РЕБ, зокрема радіозавад приймачам меш-модемів.
IMHO, Ілон Маск або технологічний/технічний геній, або інопланетянин. Бо такого рівня результатів у високих технологіях ще не досягала жодна людина на планеті Земля.
Це не означає, що він білий і пухнастий, святий і ходить по воді.
Але мене більше чіпляє інший пост у Сергія, а саме про російські модулі зв'язку, які стали повсякденним явищем і їх відповіддю на виклики нашого сьогодення.
Не летить дрон на одній частоті? Десять секунд на заміну бортового модуля з антенами, і частота вже інша. На наземній станції, впевнений, теж є готові модулі для швидкої заміни.
У нас досі таке бачив лише на деяких коптерах.
І це велике питання до всіх виробників - модульність системи зв'язку та легкозамінність - це те, що потрібно на фронті. Уніфікація вимог до інтерфейсів та функціоналу - задачі, які, сподіваюсь, вирішить МО під керівництвом Федорова."
Попри санкції та публічні заяви SpaceX про відсутність постачань до Росії, термінали Starlink надходять через схеми паралельного імпорту з використанням третіх країн.
OSINT-дослідження https://nordsint.org/2026/01/06/a-mistake-in-the-declarations-russian-starlink-procurement-traced-via-conformity-filings/ Nordsint, на яке ми https://t.me/informnapalm/26550 звертали увагу на початку січня 2026, показало, що такі схеми включають:
- використання країн Близького Сходу, Центральної Азії та Азії як транзитних хабів;
- активацію терміналів через акаунти, зареєстровані поза рф;
- легалізацію обладнання через фіктивні або викривлені декларації.
Автор дослідження Nordsint також надав міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm копію авіанакладної, яку він отримав у відповідь на свій запит від Emaross Group FZE. Документ підтверджує відправлення партії обладнання з Dubai World Central (ОАЕ) до Бішкека (Киргизстан) у травні 2024 року - маршрутом, який неодноразово фігурував у схемах реекспорту до росії.
Характерною деталлю є свідома маніпуляція митною класифікацією: у накладній обладнання Starlink задеклароване як «routers and adapters» із кодом HS 87089900, що відповідає автозапчастинам, а не телекомунікаційному обладнанню. Така практика широко використовується для зниження уваги митних та контролюючих органів під час перевезення чутливих технологій.
У сукупності ці факти вказують не на одиничні порушення, а на накопичення партій Starlink, які згодом потрапляють до росії та використовуються у військових цілях для ведення агресивної терористичної війни проти України.
потрібно лише порівняти координати периметру кордонів номінальної країни-покупця (та країни реєстрації аккаунту) із фактичною локацією терміналу, і якщо має місце не співпадіння, не кажучи вже про задіяння терміналу в Криму чи на іншій окупованій пітьмою території, одразу блокувати фальшивий аккаунт Starlink.
Без попереднього тестування роботи терміналу перед запуском БПЛА, його використання неможливе.
и наши БПЛА могут лететь с такой скоростью