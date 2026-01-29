РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9375 посетителей онлайн
Новости Использование Starlink беспилотниками РФ
5 508 24

Минобороны и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА, - Федоров

Starlink на шахидах: Минобороны работает со SpaceX над проблемой

Министерство обороны Украины совместно с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.

Об этом сообщил глава министерства Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Через несколько часов после появления российских дронов со связью Starlink над украинскими городами команда Министерства обороны оперативно связалась с компанией SpaceX и предложила пути решения этой проблемы.

Благодарен президенту SpaceX Гвинн Шотвелл и лично Илону Маску за быструю реакцию и начало работы над решением ситуации", - отметил он.

Федоров заявил, что решение Илона Маска срочно включить Starlink и направить первую партию терминалов в Украину в начале полномасштабного вторжения стало критически важным для устойчивости Украины.

"Западные технологии должны и в дальнейшем помогать демократическому миру и защищать гражданское население, а не использоваться для террора и уничтожения мирных городов", - подытожил министр.

Читайте: Маск назвал Сикорского "слинявым имбецилом" из-за призыва ограничить Starlink для РФ

Что предшествовало?

Читайте также: Starlink снизит орбиты своих спутников почти на 70 км, чтобы повысить безопасность космоса

Автор: 

Минобороны (9614) SpaceX (66) Федоров Михаил (668) Starlink (185)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Ілон сам по вуха в російському лайні 🤮🤮🤮
*батько Ілона Маска, Еррол Маск, відвідував Москву у червні 2025 року. Він брав участь у форумі, організованому російським ідеологом Олександром Дугіним*
показать весь комментарий
29.01.2026 16:03 Ответить
+5
Подивимось, що з цього вийде.
Для ефективного вирішення потрібна активна співпраця з боку SpaceX, без цього - ніяк.
показать весь комментарий
29.01.2026 15:13 Ответить
+4
ілона назло рудому тепер буде фуярити кацапських окупантів
це добре
показать весь комментарий
29.01.2026 15:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ілона назло рудому тепер буде фуярити кацапських окупантів
це добре
показать весь комментарий
29.01.2026 15:13 Ответить
Ніколи не буде, бо воно йому не треба.
Він разом з Венсом і Трампом путінські підсоси.
показать весь комментарий
29.01.2026 20:11 Ответить
Подивимось, що з цього вийде.
Для ефективного вирішення потрібна активна співпраця з боку SpaceX, без цього - ніяк.
показать весь комментарий
29.01.2026 15:13 Ответить
головне - мотивація, а в ілони наразі вона є, бо той усіма фібрами намагається насрати рудому
а якщо взяти до уваги, шо найближчий корєфан рудого наразі то *****, відповідно ілона по макс сратиме ***** та *****стану
наразі такий стан, тре швиденько використати, бо у нарцисів настрої змінюються швидше, ніж у жінок
показать весь комментарий
29.01.2026 15:17 Ответить
Та начебто Маск до росії дуже прихильно ставиться.
показать весь комментарий
29.01.2026 15:19 Ответить
отож, наче...
він комерц, а саме головне - фантастиш нарцис, при цьому дуже ображений на рудого
десь у шапіри в 6-й палаті на етері один з присутніх хандонів у моменті початку розбрату ілони та рудого приблизно заліпив: хєрово, тепер від ілони ми допомоги не отримаємо, тре шукати варянти, як обійти ілону, шоби користуватися терміналами
показать весь комментарий
29.01.2026 15:25 Ответить
Мабуть прихильно, але не до путлєра і не до агресії рашистів, щодо України. Інакше Маск не надавав би послуги Старлінк для ЗСУ.
Плутати Маска з його батьком мабуть не слід. В батька інший розум, і немає жодних особистих успіхів в технологіях та бізнесі. Всі відомі досягнення - ірраціональний, протиприродний потяг до путлєра.
показать весь комментарий
29.01.2026 18:05 Ответить
Як пам`ятається як раз кілька разів хотів вимкнути .Але Space X залежить від контрактів з урядом США і макс не міг з ними сваритися ...
показать весь комментарий
29.01.2026 18:13 Ответить
Не "надає", а "продає"
показать весь комментарий
29.01.2026 20:12 Ответить
Так, надані послуги платні. Платників декілька.
Хто оплачує послуги Старлінк для ЗСУ? ВІдповідь ШІ "Грок-4":

"Наразі (станом на початок 2026 року) послуги Starlink для Збройних Сил України (ЗСУ) фінансуються переважно за рахунок кількох джерел, але ключові гравці такі:
Сполучені Штати Америки (через Пентагон / Міністерство оборони США) - основний платник за супутниковий зв'язок (абонплату, продовження послуг).
З середини 2023 року діє контракт між SpaceX та Пентагоном. За оцінками аналітиків (Quilty Space), це контракт на ~$537 млн до 2027 року саме на підтримку військових потреб України.
У серпні 2025 року Держдеп США схвалив додаткову Foreign Military Sale на $150 млн саме на продовження послуг Starlink для терміналів України (включаючи інженерну та логістичну підтримку). Польща - була одним з найбільших донорів протягом 2022-2025 років.
Вона купувала тисячі терміналів і оплачувала щомісячну абонплату (~$50 млн на рік). Загалом Польща витратила понад $85-89 млн на Starlink для України.
Однак з жовтня 2025 року фінансування з польського Фонду допомоги Україні припинилося (вето президента, не продовжили закон). Україна - частково оплачує деякі послуги Starlink (особливо гуманітарну та цивільну складову), як зазначав президент Зеленський у 2025 році. Але військова частина - переважно за рахунок західних партнерів.І нші донори - окремі країни (Німеччина, Данія, Нідерланди, Норвегія тощо) фінансували закупівлю терміналів чи послуг у минулому, але зараз основний потік йде через США.Коротко:
Абонентська плата та послуги зв'язку для ЗСУ - в основному США (Пентагон).
Термінали - суміш закупівель від Польщі (раніше), США, інших країн та частково України."
показать весь комментарий
29.01.2026 20:32 Ответить
Ілон сам по вуха в російському лайні 🤮🤮🤮
*батько Ілона Маска, Еррол Маск, відвідував Москву у червні 2025 року. Він брав участь у форумі, організованому російським ідеологом Олександром Дугіним*
показать весь комментарий
29.01.2026 16:03 Ответить
Еррол Маск висловлює симпатію до РФ, назвавши росіян «одними з найрозумніших» і також заявляв, що в його родині «захоплюються» Путіним. 🤡🤡🤡
показать весь комментарий
29.01.2026 16:05 Ответить
"Тримай друзів поблизу, а ворогів - ще ближче." (с)

Майкл Корлеоне (Аль Пачіно) у фільмі «Хрещений батько 2» (The Godfather Part II, 1974).
показать весь комментарий
29.01.2026 18:08 Ответить
шахеди взад полетять і захоплять по дорозі фейкові фламінги?
показать весь комментарий
29.01.2026 15:30 Ответить
Кацапи від нас переймають все найкраще, а ми скоро на ослах будемо їздити.
показать весь комментарий
29.01.2026 15:47 Ответить
Що там вирішувати? Запустити їх по пі-рам і все рішення.
показать весь комментарий
29.01.2026 15:54 Ответить
яким чином? ти робиш запити, а вони посилають тебе на юх?
показать весь комментарий
29.01.2026 16:09 Ответить
Точніше "Міноборони сказав, що разом зі SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА". А насправді нічого нема, і Маск ніколи не знав, хто такий Хфйодоров, і ніколи не взнає.
показать весь комментарий
29.01.2026 16:10 Ответить
Звісно , бо інакше на окупованих територіях він би вже давно не працював, так - працює аж бігом. Система старлінк це не система реального часу , там все по таймерами , а якщо зробити бани миттєвими , то це шлях до хибних спрацювань , а якщо вони не миттєві , то дрон встигне уразити ціль хочаб в області .
показать весь комментарий
29.01.2026 16:53 Ответить
Обдовбаний наркоман такий самий як рудий ********, за пару зайвих баксів матір рідну продасть.
показать весь комментарий
29.01.2026 16:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gWWJ4fZ9Bd8

Як Єрмак з міністром оборони Умєровим дерибанили бюджет на ЗСУ -Рева
показать весь комментарий
29.01.2026 17:32 Ответить
Щось Федоров занадто оптимістичний. Маску вірити все одно що трампу. Два імбіцили що по вуха пов'язані з московією.
показать весь комментарий
29.01.2026 20:21 Ответить
Що не кажіть, але Федоров зреагував на ситуацію миттєво і максимально конструктивно. Подивимось тепер що буде на виході.
показать весь комментарий
29.01.2026 21:57 Ответить
Слова про якісь домовленості з вуст зелупеньок звучать як погрози. Тим паче міністри оборони від цієї влади один іншого краще.
показать весь комментарий
30.01.2026 07:35 Ответить
 
 