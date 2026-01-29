Минобороны и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА, - Федоров
Министерство обороны Украины совместно с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.
Об этом сообщил глава министерства Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Через несколько часов после появления российских дронов со связью Starlink над украинскими городами команда Министерства обороны оперативно связалась с компанией SpaceX и предложила пути решения этой проблемы.
Благодарен президенту SpaceX Гвинн Шотвелл и лично Илону Маску за быструю реакцию и начало работы над решением ситуации", - отметил он.
Федоров заявил, что решение Илона Маска срочно включить Starlink и направить первую партию терминалов в Украину в начале полномасштабного вторжения стало критически важным для устойчивости Украины.
"Западные технологии должны и в дальнейшем помогать демократическому миру и защищать гражданское население, а не использоваться для террора и уничтожения мирных городов", - подытожил министр.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что россияне впервые применили "шахедов" на Starlink для ударов по Украине.
- Известно, что российские дроны БМ-35 на Starlink уже долетают до Днепра.
це добре
Він разом з Венсом і Трампом путінські підсоси.
Для ефективного вирішення потрібна активна співпраця з боку SpaceX, без цього - ніяк.
а якщо взяти до уваги, шо найближчий корєфан рудого наразі то *****, відповідно ілона по макс сратиме ***** та *****стану
наразі такий стан, тре швиденько використати, бо у нарцисів настрої змінюються швидше, ніж у жінок
він комерц, а саме головне - фантастиш нарцис, при цьому дуже ображений на рудого
десь у шапіри в 6-й палаті на етері один з присутніх хандонів у моменті початку розбрату ілони та рудого приблизно заліпив: хєрово, тепер від ілони ми допомоги не отримаємо, тре шукати варянти, як обійти ілону, шоби користуватися терміналами
Плутати Маска з його батьком мабуть не слід. В батька інший розум, і немає жодних особистих успіхів в технологіях та бізнесі. Всі відомі досягнення - ірраціональний, протиприродний потяг до путлєра.
Хто оплачує послуги Старлінк для ЗСУ? ВІдповідь ШІ "Грок-4":
"Наразі (станом на початок 2026 року) послуги Starlink для Збройних Сил України (ЗСУ) фінансуються переважно за рахунок кількох джерел, але ключові гравці такі:
Сполучені Штати Америки (через Пентагон / Міністерство оборони США) - основний платник за супутниковий зв'язок (абонплату, продовження послуг).
З середини 2023 року діє контракт між SpaceX та Пентагоном. За оцінками аналітиків (Quilty Space), це контракт на ~$537 млн до 2027 року саме на підтримку військових потреб України.
У серпні 2025 року Держдеп США схвалив додаткову Foreign Military Sale на $150 млн саме на продовження послуг Starlink для терміналів України (включаючи інженерну та логістичну підтримку). Польща - була одним з найбільших донорів протягом 2022-2025 років.
Вона купувала тисячі терміналів і оплачувала щомісячну абонплату (~$50 млн на рік). Загалом Польща витратила понад $85-89 млн на Starlink для України.
Однак з жовтня 2025 року фінансування з польського Фонду допомоги Україні припинилося (вето президента, не продовжили закон). Україна - частково оплачує деякі послуги Starlink (особливо гуманітарну та цивільну складову), як зазначав президент Зеленський у 2025 році. Але військова частина - переважно за рахунок західних партнерів.І нші донори - окремі країни (Німеччина, Данія, Нідерланди, Норвегія тощо) фінансували закупівлю терміналів чи послуг у минулому, але зараз основний потік йде через США.Коротко:
Абонентська плата та послуги зв'язку для ЗСУ - в основному США (Пентагон).
Термінали - суміш закупівель від Польщі (раніше), США, інших країн та частково України."
*батько Ілона Маска, Еррол Маск, відвідував Москву у червні 2025 року. Він брав участь у форумі, організованому російським ідеологом Олександром Дугіним*
