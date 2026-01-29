Минобороны и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА, - Федоров

Министерство обороны Украины совместно с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.

Об этом сообщил глава министерства Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Через несколько часов после появления российских дронов со связью Starlink над украинскими городами команда Министерства обороны оперативно связалась с компанией SpaceX и предложила пути решения этой проблемы.



Благодарен президенту SpaceX Гвинн Шотвелл и лично Илону Маску за быструю реакцию и начало работы над решением ситуации", - отметил он.

Федоров заявил, что решение Илона Маска срочно включить Starlink и направить первую партию терминалов в Украину в начале полномасштабного вторжения стало критически важным для устойчивости Украины.

"Западные технологии должны и в дальнейшем помогать демократическому миру и защищать гражданское население, а не использоваться для террора и уничтожения мирных городов", - подытожил министр.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что россияне впервые применили "шахедов" на Starlink для ударов по Украине.

Известно, что российские дроны БМ-35 на Starlink уже долетают до Днепра.

