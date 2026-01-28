Маск назвал Сикорского "слюнявым имбецилом" из-за призыва ограничить Starlink для РФ
Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск отреагировал на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского об использовании Россией спутников Starlink в войне против Украины и публично его оскорбил.
Об этом он написал в Х, передает Цензор.НЕТ.
Сикорский также распространил отчет Института изучения войны (ISW), в котором отмечается, что российские войска все чаще применяют спутники Starlink для увеличения дальности ударных беспилотников БМ-35.
В ответ на это Маск назвал Сикорского "слюнявым имбецилом", заявив, что тот якобы не осознает роли Starlink в войне.
"Этот слюнявый имбецил даже не осознает, что Starlink является основой военной связи Украины", - написал Маск.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что Россия все активнее оснащает ударные беспилотники спутниковыми терминалами Starlink. Это позволяет дронам сохранять управление и навигацию даже в условиях интенсивного глушения сигналов.
- В свою очередь SpaceX заявляла, что не сотрудничает с российскими военными и отключает терминалы в случае выявления нарушений.
-
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично обратился к Маску из-за использования терминалов Starlink российскими беспилотниками в войне против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а що він не так сказав? стралінки не є основою військового зв'язку України? точно?
бачу, ти через польський старлінк пишеш
Доречі рашисти взагалі на відкритому радіо звязку якийсь час виживали, поки китайского барахла не накупили!
Тобто супутники і так трекають розташування "термінала". Якщо вектор переміщення термфнала вглиб України, і протягом останніх 60 хвилин термінал заглибився на територію України більше ніж на 50 км - блокувати. Було б бажання
Чи Ваша пропозиція - просто нічого не робити?
чи там у маска є пульт і кнопка "відключити кацапів", а він її не нажимає?
якщо ви володієте англійською, то зрозумієте, що Адам пише про те, що маск неодноразово перешкоджав викоритсанню стралінків росіянами але ті постійно обходять обмеження.
Ну ще можно згадати його сина якого він виховпв пасивним 3,14дерастом.
При правільній установці запеленгувати його можна пролетівши практично над ним, що офігенно тяжко. А WiFi тебе взагалы ныхто не заставляэ включати, використовуй Ethernet якщо криві руки.
- коли росіяни опановують старлінк для вбивства мирних жителів: "starlink не можна відключати, ..."
Я звісно згоден, відключення - не вихід. Але матір його, нічого не пропонувати, послати іноземного міністра та скласти руки? Аутист грьобаний