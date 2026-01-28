Маск назвал Сикорского "слюнявым имбецилом" из-за призыва ограничить Starlink для РФ

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск отреагировал на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского об использовании Россией спутников Starlink в войне против Украины и публично его оскорбил.

Об этом он написал в Х.

Сикорский также распространил отчет Института изучения войны (ISW), в котором отмечается, что российские войска все чаще применяют спутники Starlink для увеличения дальности ударных беспилотников БМ-35.

В ответ на это Маск назвал Сикорского "слюнявым имбецилом", заявив, что тот якобы не осознает роли Starlink в войне.

"Этот слюнявый имбецил даже не осознает, что Starlink является основой военной связи Украины", - написал Маск.

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что Россия все активнее оснащает ударные беспилотники спутниковыми терминалами Starlink. Это позволяет дронам сохранять управление и навигацию даже в условиях интенсивного глушения сигналов.

В свою очередь SpaceX заявляла, что не сотрудничает с российскими военными и отключает терминалы в случае выявления нарушений.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично обратился к Маску из-за использования терминалов Starlink российскими беспилотниками в войне против Украины.

