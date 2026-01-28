Маск назвав Сікорського "слинявим імбецилом" через заклик обмежити Starlink для РФ
Американський мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск відреагував на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського щодо використання Росією супутників Starlink у війні проти України та публічно його образив.
Про це він написав у Х, передає Цензор.НЕТ.
Сікорський також поширив звіт Інституту вивчення війни (ISW), у якому зазначається, що російські війська дедалі частіше застосовують супутники Starlink для збільшення дальності ударних безпілотників БМ-35.
У відповідь на це Маск назвав Сікорського "слинявим імбецилом", заявивши, що той нібито не усвідомлює ролі Starlink у війні.
"Цей слинявий імбецил навіть не усвідомлює, що Starlink є основою військового зв’язку України", - написав Маск.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія дедалі активніше оснащує ударні безпілотники супутниковими терміналами Starlink. Це дає змогу дронам зберігати керування та навігацію навіть за умов інтенсивного глушіння сигналів.
- Своєю чергою SpaceX заявляла, що не співпрацює з російськими військовими та вимикає термінали у разі виявлення порушень.
-
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно звернувся Маска через використання терміналів Starlink російськими безпілотниками у війні проти України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а що він не так сказав? стралінки не є основою військового зв'язку України? точно?
бачу, ти через польський старлінк пишеш
Доречі рашисти взагалі на відкритому радіо звязку якийсь час виживали, поки китайского барахла не накупили!
Тобто супутники і так трекають розташування "термінала". Якщо вектор переміщення термфнала вглиб України, і протягом останніх 60 хвилин термінал заглибився на територію України більше ніж на 50 км - блокувати. Було б бажання
Чи Ваша пропозиція - просто нічого не робити?
чи там у маска є пульт і кнопка "відключити кацапів", а він її не нажимає?
якщо ви володієте англійською, то зрозумієте, що Адам пише про те, що маск неодноразово перешкоджав викоритсанню стралінків росіянами але ті постійно обходять обмеження.
Ну ще можно згадати його сина якого він виховпв пасивним 3,14дерастом.
При правільній установці запеленгувати його можна пролетівши практично над ним, що офігенно тяжко. А WiFi тебе взагалы ныхто не заставляэ включати, використовуй Ethernet якщо криві руки.
- коли росіяни опановують старлінк для вбивства мирних жителів: "starlink не можна відключати, ..."
Я звісно згоден, відключення - не вихід. Але матір його, нічого не пропонувати, послати іноземного міністра та скласти руки? Аутист грьобаний