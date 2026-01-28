Маск назвав Сікорського "слинявим імбецилом" через заклик обмежити Starlink для РФ

Американський мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск відреагував на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського щодо використання Росією супутників Starlink у війні проти України та публічно його образив.

Про це він написав у Х, передає Цензор.НЕТ.

Сікорський також поширив звіт Інституту вивчення війни (ISW), у якому зазначається, що російські війська дедалі частіше застосовують супутники Starlink для збільшення дальності ударних безпілотників БМ-35.

У відповідь на це Маск назвав Сікорського "слинявим імбецилом", заявивши, що той нібито не усвідомлює ролі Starlink у війні.

"Цей слинявий імбецил навіть не усвідомлює, що Starlink є основою військового зв’язку України", - написав Маск.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія дедалі активніше оснащує ударні безпілотники супутниковими терміналами Starlink. Це дає змогу дронам зберігати керування та навігацію навіть за умов інтенсивного глушіння сигналів.

Своєю чергою SpaceX заявляла, що не співпрацює з російськими військовими та вимикає термінали у разі виявлення порушень.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно звернувся Маска через використання терміналів Starlink російськими безпілотниками у війні проти України.

