Маск назвав Сікорського "слинявим імбецилом" через заклик обмежити Starlink для РФ

Американський мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск відреагував на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського щодо використання Росією супутників Starlink у війні проти України та публічно його образив.

Сікорський також поширив звіт Інституту вивчення війни (ISW), у якому зазначається, що російські війська дедалі частіше застосовують супутники Starlink для збільшення дальності ударних безпілотників БМ-35.

У відповідь на це Маск назвав Сікорського "слинявим імбецилом", заявивши, що той нібито не усвідомлює ролі Starlink у війні.

"Цей слинявий імбецил навіть не усвідомлює, що Starlink є основою військового зв’язку України", - написав Маск.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія дедалі активніше оснащує ударні безпілотники супутниковими терміналами Starlink. Це дає змогу дронам зберігати керування та навігацію навіть за умов інтенсивного глушіння сигналів.
  • Своєю чергою SpaceX заявляла, що не співпрацює з російськими військовими та вимикає термінали у разі виявлення порушень.

  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно звернувся Маска через використання терміналів Starlink російськими безпілотниками у війні проти України.

Маск відповів Сікорському

Але ж рішення проблеми з боку Маска дуже просте: блокувати зв'язок на кожному терміналі, що переміщається від кордону України з рашкою або білорашкою вглиб України більше, ніж на 30-50 км.
Тобто супутники і так трекають розташування "термінала". Якщо вектор переміщення термфнала вглиб України, і протягом останніх 60 хвилин термінал заглибився на територію України більше ніж на 50 км - блокувати. Було б бажання
28.01.2026 12:05 Відповісти
Не бачу причини аби Сікорський тупо не обматюкав цього упоротого наркомана. Дипломатія вмерла. Настав час гопників.
28.01.2026 12:06 Відповісти
Імбецил - це Муск! Щоправда, поки що не слюнявий
28.01.2026 12:02 Відповісти
Сказав аутист.
28.01.2026 12:02 Відповісти
Він гірше. В нього синдром Аспергера аутичного розладу..він соціопат й в нього відсутня емпатія.
28.01.2026 12:30 Відповісти
Вже давно Старлінки не є основою військового зв'язку ЗСУ.
28.01.2026 13:07 Відповісти
По трубам?
28.01.2026 14:16 Відповісти
По військовій системі зв'язку.
28.01.2026 14:39 Відповісти
а що він не так сказав? стралінки не є основою військового зв'язку України? точно?
28.01.2026 12:53 Відповісти
"Слинявий імбецил"
28.01.2026 12:58 Відповісти
ну якщо він навіть не усвідомлює
28.01.2026 13:02 Відповісти
Точно. Повір мені. Треба бути слинявим імбецилом, шоп думати, шо незахищений звязок - це основа арміі.
28.01.2026 13:16 Відповісти
тоді яка проблема - повністю відмовитись від цих галімих піндосських старлінків?

бачу, ти через польський старлінк пишеш
28.01.2026 13:17 Відповісти
Що тобі мішає шифрувати контент? Да і варіантів в нас практично немає. Ти бачив ціну аналогів і їх параметри?!
Доречі рашисти взагалі на відкритому радіо звязку якийсь час виживали, поки китайского барахла не накупили!
28.01.2026 14:18 Відповісти
Старлінк лише передає сигнал. А захищається сигнал ще на етапі формування та потрапляння на термінал для подальшого розповсюдження
29.01.2026 09:18 Відповісти
Вроде отдельные терминалы можно блокировать но маск этого не делает для раши
28.01.2026 13:36 Відповісти
Не факт. 🤔 Маю на увазі що не слюнявий. Хоча я надаю перевагу слову "соплияий" перед словом "слюнявий".
28.01.2026 13:00 Відповісти
Буває і таке: Бог і злочинцям надає розумові здібності. Як от Маску, чи Гітлеру....
28.01.2026 12:02 Відповісти
ВІН НЕ ВИНАХІДНИК. Він не винайшов НІЧОРТА
28.01.2026 12:11 Відповісти
Організатор виробництва і бізнесу рівня Маска не може бути тупим за визначенням.
28.01.2026 12:50 Відповісти
А організатор такого успішного медіа-бізнесу як Квартал 95?
28.01.2026 13:07 Відповісти
Шо скаже гоноровий шляхтич ?
28.01.2026 12:03 Відповісти
Нуууу, ******* ахінєю на міжнародному рівні - це прораготива нашого ***********
28.01.2026 13:17 Відповісти
ссипе зерно і заблокує рольниками кордон)
28.01.2026 17:59 Відповісти
йохнуший наркоша
28.01.2026 12:04 Відповісти
І поки ніхто "розумний" не написав: ні, я НЕ фанат "офісу простих рішень". Так, я знаю, що бувають різні ситуації, і проблему треба аналізувати комплексно. Але, в світі ******** технологій заборонити використання терміналу зв'язку на дронах кацапії - це не найскладніша технологічна проблема
28.01.2026 12:29 Відповісти
Термінал тоді будуть включати безпосередньо над метою.
28.01.2026 12:53 Відповісти
А сигнал на активацію терміналу як прийде? Мобільний інтернет чи по таймеру?
Чи Ваша пропозиція - просто нічого не робити?
28.01.2026 13:38 Відповісти
А по вашому дрон не розуміє де він? По інерціальній системі вичислить что вже орієнтовно підходить до цілі і включить Старлінк. І вся ваша ідея піде...
28.01.2026 14:19 Відповісти
для цього їх потрібно відслідковувати? нє? написати софт? нє?

чи там у маска є пульт і кнопка "відключити кацапів", а він її не нажимає?
28.01.2026 12:55 Відповісти
і тут я тебе розстрою - «софт» давно написаний і все працює. Шоп не бути голословним - тарифи на RV погугли і почитай обмеження швидкості при недоплаті чи різниці в пакетах. І да, це працює
28.01.2026 13:20 Відповісти
хочеш сказати, що каапські шахеди не перевищують швидкість, або доплатили?
28.01.2026 13:23 Відповісти
Ой дурак .Причем тут скорость шахеда к скорости передачи данных по старлинку
28.01.2026 13:39 Відповісти
Невже ви думаєте, що з вами хтось буде далі предметно дискутувати, якщо ви плутаєте швидкість інтернету зі швидкістю польоту дрона?
28.01.2026 13:39 Відповісти
Йому не не треба. Він не відключив нам старлінк лише тому, шо пентагон платить, а це великі бабки
28.01.2026 13:18 Відповісти
Про це і мова. Було б бажання, а його нема
28.01.2026 13:57 Відповісти
Звичайно що слинявий.Був би не слинявий,послав би невелику ДРГ і зробив би тому у голові лишню дзюрку...
28.01.2026 12:06 Відповісти
Отже потвора...Не дивно,що він підтримав такого ж дегенерата,як він сам...
28.01.2026 12:07 Відповісти
Ви бачили скріншот? Маск відповідав не Сикорському, а цьому "Адаму", дивться на те, що ви "бачите"
28.01.2026 12:08 Відповісти
так, маск відповів Адаму але відповідаючи він висловився саме про Сікорського.
якщо ви володієте англійською, то зрозумієте, що Адам пише про те, що маск неодноразово перешкоджав викоритсанню стралінків росіянами але ті постійно обходять обмеження.
28.01.2026 12:24 Відповісти
Це просто бізнес, нічого особистого, воно завжди так було у всі часи, чого ото пшек так взбучився взагалі неясно, популізм в чистому вигляді
28.01.2026 12:09 Відповісти
Хто "автор" цієї "новини", персонально?
28.01.2026 12:10 Відповісти
28.01.2026 12:10 Відповісти
Це все шо треба згати шодо Маска.
Ну ще можно згадати його сина якого він виховпв пасивним 3,14дерастом.
28.01.2026 12:14 Відповісти
Я не топлю за маска. він ще той му...ак. але без старлінку не буде зв'язку у військових. бо ДЕ??? наші аналоги? Де космічна галузь і наші супутники, не кажучи вже про де нормальне забезпечення війська.
28.01.2026 12:12 Відповісти
Так аналогів ніде нема.русня б користувалася китайським, якби у них було. Наші аналоги -це хіба що європейський OneWeb або IRIS2 через декілька років.
28.01.2026 13:11 Відповісти
я угораю з цих дилетантів: де ти бачив шоп військовий звязок основувався на гражданській технологіі?))) читай - не захищеній. То шо ми використовуємо на передку термінали Старлінк давно вже нам грає злу шутку, якшо ви не вкурсі. Бо пеленгувати ту ***** все легше і легше для прицілювання, рівно як і роутер Wi-Fi ломати. Звязок наш базується аж дуже не на Старлінку. Так, з ним зручніше розрахункам, але це затичка, а не основнтй звязок. Ну і мамці позвонить
28.01.2026 13:24 Відповісти
Боже що ти несеш... В совєтскі часи тільки окремі війскові кабеля танули і частоти резезрвували. Зараз це майже повсемістно на цивільному оптоволоконному інтернету, Старлінку і прочому базується. Шифрується сам контент, самий простий приклад VPN - закриті мережі з шифруванням внутрі відкритих.
При правільній установці запеленгувати його можна пролетівши практично над ним, що офігенно тяжко. А WiFi тебе взагалы ныхто не заставляэ включати, використовуй Ethernet якщо криві руки.
28.01.2026 14:24 Відповісти
"угораючій неделетант", ти щось про МОСІ чув? Їй все рівно хто буде носієм інформації: хоч Старлінк, хоч Укртелеком
29.01.2026 09:31 Відповісти
Нормально. Фицо оФуел от Трампа, Маск обозвал Министра Польши! Все, что нужно знать Европе про умственное развитие своих " стратегических" союзников за Океаном!
28.01.2026 12:18 Відповісти
Штатам такі союзники взагалі не потрібні, про що сказано прямо і відкрито.
28.01.2026 12:53 Відповісти
Ага прямо и открыто трамп опять дал заднюю по тарифам для стран ,что поддержали Гренландию как и по самой Гренландии когда ЕС пообещал ввести контртарифи и ходят слухи ,что пригрозили и базы их сша военные в Европе прикрыть (но по базам это только слухи).Tramp always chikens out как и любой гопник когда получает достойный отпор
28.01.2026 13:45 Відповісти
Вихід тут тільки один-робити свій старлінк в європі-україні-і слати далеко США з їх металоломом-звісно якщо вони хочуть щоб їх і далі на обзивали різні виродки планети земля
28.01.2026 12:27 Відповісти
Дивися щоб США тебе не послали
28.01.2026 12:36 Відповісти
Дуже смішно. Поки взагалі ні в кого не виходить крім США, занадто багато супутників треба виводити які зовсім недовго живуть... Європа і Китай пробують но поки що далеко до рівня Старлінк...
28.01.2026 14:29 Відповісти
- коли українські безпілотники намагались атакувати порти в Криму: харам, табу, одразу off з мережі, а то третя світова!

- коли росіяни опановують старлінк для вбивства мирних жителів: "starlink не можна відключати, ..."

Я звісно згоден, відключення - не вихід. Але матір його, нічого не пропонувати, послати іноземного міністра та скласти руки? Аутист грьобаний
28.01.2026 12:31 Відповісти
Вже, не знаю, банили б термінали за якоюсь ознакою (швидке переміщення, чи якщо знаходились на окупованих). Думаю, програмісти/it-шники starlink змогли б знайти швидке рішення. Але здається, маску похер
28.01.2026 12:35 Відповісти
шо там тауруси?
28.01.2026 12:56 Відповісти
жаль, что "украинский моссад", которого бы боялись и уважали, как хозяева белого дома и кремля так и зарвавшиеся миллиардеры, так и не появился...
28.01.2026 12:37 Відповісти
Де і коли ми звернули на дорогу, де хамство стало нормою в публічному просторі між елітами. Що за дніще, де хоч елементарні манери.
28.01.2026 12:40 Відповісти
коли хтось каже мені, як правильно робити мою роботу, і той хтось дуже далекий від розуміння того що я роблю і для чого я це роблю, то можу таку людину послати далеко-далеко, і це буде нормою.
28.01.2026 12:58 Відповісти
Сікорський написав, що Маск заробляє на військових злочинах. Як йому ще мав відповісти Маск? Сікорський із Туском через емоції перманентно перебувають у стані афекту.
28.01.2026 13:05 Відповісти
Ой, тут я мабуть вперше з тобою погоджуся. Але біда у тому, шо за таке на Цензорі вводять цензуру і блочать на три дня
28.01.2026 13:26 Відповісти
Опа, поки писав - його комент грохнули)) швидкі ви і не любите конструктивної критики
28.01.2026 13:28 Відповісти
Я думаю, що Масу щось там робить, бо в іншому випадку цими ж Старлінуами будуть користуватися китайці в війні проти США. Тому якщо він хоче і далі продавати Старлінки армії США, то треба нівелювати всі вразливості.
28.01.2026 13:18 Відповісти
Маск ще та нациська мерзота, щоб ти здох разом з Трампом.
28.01.2026 13:47 Відповісти
Прикольно цей аутист-торчьок заспівав. Старлінк основа військового зв'язку ЗСУ. А коли ця потвора восени 2022 одноосібно відключила термінали під час операції з десантування біля Криму, то це було в нього іграшка, а не основа військового зв'язку ЗСУ?
29.01.2026 09:53 Відповісти
Старлінк давно надає послуги обом сторонам, це все свідомо робиться
29.01.2026 21:25 Відповісти
 
 