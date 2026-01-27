Використання Starlink в російських "Шахедах": МЗС Польщі звернулося до Ілона Маска
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно звернувся до американського мільярдера Ілона Маска через використання терміналів Starlink російськими безпілотниками у війні проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави польського МЗС у соціальній мережі X.
За наявною інформацією, російські війська дедалі частіше застосовують Starlink на ударних дронах, зокрема типу БМ-35 та "Шахед". Це дозволяє безпілотникам діяти глибше в українському тилу та зменшує їхню вразливість до засобів радіоелектронної боротьби.
Заява Сікорського та аргументи МЗС Польщі
Радослав Сікорський наголосив, що використання цивільних технологій для завдання ударів по мирних містах створює серйозні ризики та потребує негайної реакції з боку власників таких сервісів.
"Агов, серйозний хлопче Ілоне Маск, чому ви не зупиняєте використання росіянами Starlink для ударів по українських містах? Заробляння грошей на воєнних злочинах може зашкодити вашому бренду", — написав Сікорський, звертаючись безпосередньо до Маска.
Контекст використання Starlink у війні
Від початку повномасштабного вторгнення Starlink відіграє ключову роль у забезпеченні стабільного зв’язку для Збройних сил України. Водночас раніше Ілон Маск публічно визнавав, що обмежував доступ українських військових до сервісу з міркувань безпеки, зокрема поблизу узбережжя Криму.
Останні заяви польського міністра підкреслюють необхідність контролю за використанням технологій подвійного призначення в умовах війни та відповідальності компаній за можливі наслідки.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія дедалі активніше оснащує ударні безпілотники супутниковими терміналами Starlink. Це дає змогу дронам зберігати керування та навігацію навіть за умов інтенсивного глушіння сигналів.
- Своєю чергою SpaceX заявляла, що не співпрацює з російськими військовими та вимикає термінали у разі виявлення порушень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всі там замазані і вмазані, заробляють.
знайшли до кого звертартися...
В той же час амеркианський ПАЛАНТІР працює разом з Україною над новітніми айті технологічнами засобами для запуску КУПОЛУ ЗАХИСТУ НЕБА ...
послухайте у Швеця- посилання нижче - з 19 хв
Засновники -засновники Pay Pal- Пітер Тілль , https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1 Натан Геттінгс (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. https://en.wikipedia.org/wiki/Nathan_G%D0%B5ttings Nathan Gеttings), стажер-программист PayPal https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%BE&action=edit&redlink=1 Джо Лонсдейл (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. https://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Lonsdale Joe Lonsdale), а также студент-старшекурсник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Стэнфордского университета https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1 Стивен Коэн (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Cohen_(entrepreneur) Stephen Cohen).
Як раз вони дуже високо зацінили досвід й України й співпрацю з нею усі ці роки війни ...
саме про цей "цифровий ПВОкупол "гоовоив мабуть недавно й Федоров
послухайте 3 19 хв
Бо наше мзс завжди язик в попі zzрмака припаркує, ...
https://gordonua.com/news/worldnews/tramp-povesil-v-belom-dome-svoe-foto-s-putinym-1771848.html Трамп повесил в Белом доме свое фото с Путиным
Мова про воєнні злочини, а не військові цілі. Ще раз, ти ідіот? Хоча, це вже і так ясно
Наприклад, просити Маска заборонити підтримку рухомим обʼєктам зі швидкістю більше 100 км/год.
Треба тільки фахівцям ці параметри чітко визначити.
Ще можна розслідування запросити, щоб зрозуміти, через які канали постачаються Starlink рашистам. Девайс - це імʼя та прізвище. На цьому напрямку треба теж щось діяти.