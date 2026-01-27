Використання Starlink в російських "Шахедах": МЗС Польщі звернулося до Ілона Маска

Ворог знову запустив групи ударних БпЛА

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно звернувся до американського мільярдера Ілона Маска через використання терміналів Starlink російськими безпілотниками у війні проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави польського МЗС у соціальній мережі X.

За наявною інформацією, російські війська дедалі частіше застосовують Starlink на ударних дронах, зокрема типу БМ-35 та "Шахед". Це дозволяє безпілотникам діяти глибше в українському тилу та зменшує їхню вразливість до засобів радіоелектронної боротьби.

Заява Сікорського та аргументи МЗС Польщі

Радослав Сікорський наголосив, що використання цивільних технологій для завдання ударів по мирних містах створює серйозні ризики та потребує негайної реакції з боку власників таких сервісів.

"Агов, серйозний хлопче Ілоне Маск, чому ви не зупиняєте використання росіянами Starlink для ударів по українських містах? Заробляння грошей на воєнних злочинах може зашкодити вашому бренду", — написав Сікорський, звертаючись безпосередньо до Маска.

Контекст використання Starlink у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Starlink відіграє ключову роль у забезпеченні стабільного зв’язку для Збройних сил України. Водночас раніше Ілон Маск публічно визнавав, що обмежував доступ українських військових до сервісу з міркувань безпеки, зокрема поблизу узбережжя Криму.

Останні заяви польського міністра підкреслюють необхідність контролю за використанням технологій подвійного призначення в умовах війни та відповідальності компаній за можливі наслідки.

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія дедалі активніше оснащує ударні безпілотники супутниковими терміналами Starlink. Це дає змогу дронам зберігати керування та навігацію навіть за умов інтенсивного глушіння сигналів.
  • Своєю чергою SpaceX заявляла, що не співпрацює з російськими військовими та вимикає термінали у разі виявлення порушень.

Топ коментарі
Доволі дивно, читати такі новини. Про це, насамперед, повинні турбуватися наше МЗС, "лідер світу"... Але, щось не було від них подібних закликів.
27.01.2026 23:45 Відповісти
Дякуємо поляками!!
Бо наше мзс завжди язик в попі zzрмака припаркує, ...
27.01.2026 23:46 Відповісти
Де наше МЗС ? ) риторичне питання
27.01.2026 23:45 Відповісти
Ілюха там в жирній долі замазаний. Кулі, коли зіґануте на всю балду чмо навіть не розуміє межі між добром та злом.
27.01.2026 23:43 Відповісти
В маска як і трампа, пуйла також нуль імпатії до людей та і тваринок також. Їм плювати на все крім влади і бабла та статусу рабовласників планетарного маштабу.
27.01.2026 23:48 Відповісти
Світові "еліти" давно правлять свій кривай бенкет.
Всі там замазані і вмазані, заробляють.
27.01.2026 23:45 Відповісти
нічаво гасударственнава - проста бізнес ...
знайшли до кого звертартися...
В той же час амеркианський ПАЛАНТІР працює разом з Україною над новітніми айті технологічнами засобами для запуску КУПОЛУ ЗАХИСТУ НЕБА ...
послухайте у Швеця- посилання нижче - з 19 хв
28.01.2026 00:45 Відповісти
Palantir - користувачі- військові структура, розвідка, захист від тероризму .
Palantir - користувачі- військові структура, розвідка, захист від тероризму. Засновники - засновники Pay Pal - Пітер Тілль, Натан Геттінгс, Джо Лонсдейл, а також студент-старшекурсник Стенфордського університету Стивен Коен.

Як раз вони дуже високо зацінили досвід й України й співпрацю з нею усі ці роки війни ...
28.01.2026 00:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eTPtTA9IGXE

саме про цей "цифровий ПВОкупол "гоовоив мабуть недавно й Федоров

послухайте 3 19 хв
28.01.2026 00:55 Відповісти
бубосян-міндіч довів перспективну країну до плінтусу "файлед стейт".
27.01.2026 23:47 Відповісти
Нічого дивного, якщо пригадати, що старлінки для нас закуповують поляки.
28.01.2026 00:00 Відповісти
В мене така здогадка що наше мзс займається виключно вивезенням кешу на рахунки в закордонних банках. Адже дипломатів не перевіряють. Саме тому зелепузик на всі посади глав закордонних представництв розставив своїх друзів і довірених осіб. Адже це бабло фінансова розвідка сша не може проконтролювати а всі ці перекази крипту може запросто.
28.01.2026 00:37 Відповісти
Поляк Сікорський звертається з цією проблемою для України до Маска, а нашим Сибігам, Зелям та іншій провластній шелупоні ця проблема напевно по барабану, бо не звертаються. Їм начхати на українців, на їх життя.
27.01.2026 23:49 Відповісти
Як показує практика, чим гірше Україні, тим краще "зе-манді"... Бо можна ж попіаритись на загиблих від прильотів, від руйнувань, типу вони переживають. Можна ж вимагати у ЄС кошти, типу для "захисту" і т.д.
27.01.2026 23:56 Відповісти
і маск, відключив польщу від старлінк! )
27.01.2026 23:50 Відповісти
Іллюша Масков тільки но почав виконувати завдання, для якого його готували декілька десятиріч. Він не забув бєрьозки дитинства.
27.01.2026 23:52 Відповісти
Кожен термінал старлінк є на когось зареєстрований, чому не пишуть інформації поіменно хто є покупцями збитих терміналів, які використовують кацапи і де їх придбали. Можливо простіше закрити цей канал, аніж вирубити зв'язок нашим військовим, бо окрім шахидів на старлінку весь зв'язок на передку, чим його замінити?
28.01.2026 00:00 Відповісти
Да в нас самих більша частина терміналів "лєвих" польских...
28.01.2026 00:59 Відповісти
прорусняаий маск , заробляє грошви , трілліон ,два трілліона ,три...понюхати ,потра*атися ...вірить шо буде жити 1000років , шизонуте від батька під* філа , іншого бути не може...
28.01.2026 00:13 Відповісти
главно дєло шоб не перекрили продаж старлінків ще і аятолам, бо тоді трильонером можно і не стати.
28.01.2026 00:28 Відповісти
Невже до сих пір не зрозуміли що ціль трампістів це не захистити Україну і не зупинити війну а додавити Україну і віддати її під повний контроль Московському режиму.
28.01.2026 00:30 Відповісти
Ще є питання ?
https://gordonua.com/news/worldnews/tramp-povesil-v-belom-dome-svoe-foto-s-putinym-1771848.html Трамп повесил в Белом доме свое фото с Путиным
28.01.2026 00:32 Відповісти
В Ірані старлінк заглушили. Бородачі знайшли протидію.
28.01.2026 00:46 Відповісти
Від нього можна офіційно відказатися, Маск відключить над твоєю країною. Друге питання що ми точно так само використуваємо цивільний Старлінк в війскових цілях і в набагато більших масштабах чим рашисти. Ми собі гірше зробимо! Так що всі цм ниючі корисні ідіоти на форумі добре підіграють пуйлу!
28.01.2026 01:02 Відповісти
ми б'ємо по кацапському мирняку? ти ідіот?
28.01.2026 01:38 Відповісти
Використовуючи старлінк можна бити тільки по мирняку?! Тяжкий випадок...
28.01.2026 02:27 Відповісти
Заробляння грошей на воєнних злочинах може зашкодити вашому бренду

Мова про воєнні злочини, а не військові цілі. Ще раз, ти ідіот? Хоча, це вже і так ясно
28.01.2026 02:32 Відповісти
Треба знайти протидію.
Наприклад, просити Маска заборонити підтримку рухомим обʼєктам зі швидкістю більше 100 км/год.
Треба тільки фахівцям ці параметри чітко визначити.
Ще можна розслідування запросити, щоб зрозуміти, через які канали постачаються Starlink рашистам. Девайс - це імʼя та прізвище. На цьому напрямку треба теж щось діяти.
28.01.2026 04:13 Відповісти
Там вже давно заборонено використовувати на швидкістних і висотних літаках. Но шахеди повільні, вони проходять такий барєр. Більшість Старлінків в Україні прийшли з Польши і оформлені чорт знає на кого. Так що ми навіть серед своїх не розберемся, що вже казати про кацапські!
28.01.2026 14:02 Відповісти
маск відморозиться. Втім відморозиться він і на заклики нашого МЗС
28.01.2026 02:06 Відповісти
звертаю увагу що мзс Польщі звернулось, не України! нашим мзснікам - все ок
28.01.2026 09:22 Відповісти
Як би не той "геніальний аутіст" Маск, Світ би не знав того "геніального" ідіота Трампа! Щоб ви обидва подохли, разом з путіним!
28.01.2026 09:48 Відповісти
Если бы не "аутист" Маск, в Украине не пользовались Старлинком, в том числе и военные
28.01.2026 09:58 Відповісти
 
 