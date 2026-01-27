Использование Starlink в российских "Шахедах": МИД Польши обратился к Илону Маску

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично обратился к американскому миллиардеру Илону Маску из-за использования терминалов Starlink российскими беспилотниками в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы польского МИД в социальной сети X.

По имеющейся информации, российские войска все чаще применяют Starlink на ударных дронах, в частности типа БМ-35 и "Шахед". Это позволяет беспилотникам действовать глубже в украинском тылу и уменьшает их уязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Заявление Сикорского и аргументы МИД Польши

Радослав Сикорский подчеркнул, что использование гражданских технологий для нанесения ударов по мирным городам создает серьезные риски и требует немедленной реакции со стороны владельцев таких сервисов.

"Эй, серьезный парень Илон Маск, почему вы не останавливаете использование россиянами Starlink для ударов по украинским городам? Зарабатывание денег на военных преступлениях может навредить вашему бренду", — написал Сикорский, обращаясь непосредственно к Маску.

Контекст использования Starlink в войне

С начала полномасштабного вторжения Starlink играет ключевую роль в обеспечении стабильной связи для Вооруженных сил Украины. В то же время ранее Илон Маск публично признавал, что ограничивал доступ украинских военных к сервису из соображений безопасности, в частности вблизи побережья Крыма.

Последние заявления польского министра подчеркивают необходимость контроля за использованием технологий двойного назначения в условиях войны и ответственности компаний за возможные последствия.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия все активнее оснащает ударные беспилотники спутниковыми терминалами Starlink. Это позволяет дронам сохранять управление и навигацию даже в условиях интенсивного глушения сигналов.

В свою очередь SpaceX заявляла, что не сотрудничает с российскими военными и отключает терминалы в случае выявления нарушений.

