Использование Starlink в российских "Шахедах": МИД Польши обратился к Илону Маску

Враг снова запустил группы ударных БПЛА

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично обратился к американскому миллиардеру Илону Маску из-за использования терминалов Starlink российскими беспилотниками в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы польского МИД в социальной сети X.

По имеющейся информации, российские войска все чаще применяют Starlink на ударных дронах, в частности типа БМ-35 и "Шахед". Это позволяет беспилотникам действовать глубже в украинском тылу и уменьшает их уязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Заявление Сикорского и аргументы МИД Польши

Радослав Сикорский подчеркнул, что использование гражданских технологий для нанесения ударов по мирным городам создает серьезные риски и требует немедленной реакции со стороны владельцев таких сервисов.

"Эй, серьезный парень Илон Маск, почему вы не останавливаете использование россиянами Starlink для ударов по украинским городам? Зарабатывание денег на военных преступлениях может навредить вашему бренду", — написал Сикорский, обращаясь непосредственно к Маску.

Контекст использования Starlink в войне

С начала полномасштабного вторжения Starlink играет ключевую роль в обеспечении стабильной связи для Вооруженных сил Украины. В то же время ранее Илон Маск публично признавал, что ограничивал доступ украинских военных к сервису из соображений безопасности, в частности вблизи побережья Крыма.

Последние заявления польского министра подчеркивают необходимость контроля за использованием технологий двойного назначения в условиях войны и ответственности компаний за возможные последствия.

  • Напомним, ранее сообщалось, что Россия все активнее оснащает ударные беспилотники спутниковыми терминалами Starlink. Это позволяет дронам сохранять управление и навигацию даже в условиях интенсивного глушения сигналов.
  • В свою очередь SpaceX заявляла, что не сотрудничает с российскими военными и отключает терминалы в случае выявления нарушений.

+26
Доволі дивно, читати такі новини. Про це, насамперед, повинні турбуватися наше МЗС, "лідер світу"... Але, щось не було від них подібних закликів.
27.01.2026 23:45 Ответить
+18
Дякуємо поляками!!
Бо наше мзс завжди язик в попі zzрмака припаркує, ...
27.01.2026 23:46 Ответить
+16
Де наше МЗС ? ) риторичне питання
27.01.2026 23:45 Ответить
Ілюха там в жирній долі замазаний. Кулі, коли зіґануте на всю балду чмо навіть не розуміє межі між добром та злом.
27.01.2026 23:43 Ответить
В маска як і трампа, пуйла також нуль імпатії до людей та і тваринок також. Їм плювати на все крім влади і бабла та статусу рабовласників планетарного маштабу.
27.01.2026 23:48 Ответить
Світові "еліти" давно правлять свій кривай бенкет.
Всі там замазані і вмазані, заробляють.
27.01.2026 23:45 Ответить
нічаво гасударственнава - проста бізнес ...
знайшли до кого звертартися...
В той же час амеркианський ПАЛАНТІР працює разом з Україною над новітніми айті технологічнами засобами для запуску КУПОЛУ ЗАХИСТУ НЕБА ...
послухайте у Швеця- посилання нижче - з 19 хв
28.01.2026 00:45 Ответить
Palantir - користувачі- військові структура, розвідка, захист від тероризму .
Palantir - користувачі- військові структура, розвідка, захист від тероризму .
Засновники -засновники Pay Pal- Пітер Тілль, Натан Геттінгс, Джо Лонсдейл, а також студент-старшекурсник Стэнфордского університету Стивен Коэн.

Як раз вони дуже високо зацінили досвід й України й співпрацю з нею усі ці роки війни ...
28.01.2026 00:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eTPtTA9IGXE

саме про цей "цифровий ПВОкупол "гоовоив мабуть недавно й Федоров

послухайте 3 19 хв
28.01.2026 00:55 Ответить
бубосян-міндіч довів перспективну країну до плінтусу "файлед стейт".
27.01.2026 23:47 Ответить
Нічого дивного, якщо пригадати, що старлінки для нас закуповують поляки.
28.01.2026 00:00 Ответить
В мене така здогадка що наше мзс займається виключно вивезенням кешу на рахунки в закордонних банках. Адже дипломатів не перевіряють. Саме тому зелепузик на всі посади глав закордонних представництв розставив своїх друзів і довірених осіб. Адже це бабло фінансова розвідка сша не може проконтролювати а всі ці перекази крипту може запросто.
28.01.2026 00:37 Ответить
Поляк Сікорський звертається з цією проблемою для України до Маска, а нашим Сибігам, Зелям та іншій провластній шелупоні ця проблема напевно по барабану, бо не звертаються. Їм начхати на українців, на їх життя.
27.01.2026 23:49 Ответить
Як показує практика, чим гірше Україні, тим краще "зе-манді"... Бо можна ж попіаритись на загиблих від прильотів, від руйнувань, типу вони переживають. Можна ж вимагати у ЄС кошти, типу для "захисту" і т.д.
27.01.2026 23:56 Ответить
і маск, відключив польщу від старлінк! )
27.01.2026 23:50 Ответить
Іллюша Масков тільки но почав виконувати завдання, для якого його готували декілька десятиріч. Він не забув бєрьозки дитинства.
27.01.2026 23:52 Ответить
Кожен термінал старлінк є на когось зареєстрований, чому не пишуть інформації поіменно хто є покупцями збитих терміналів, які використовують кацапи і де їх придбали. Можливо простіше закрити цей канал, аніж вирубити зв'язок нашим військовим, бо окрім шахидів на старлінку весь зв'язок на передку, чим його замінити?
28.01.2026 00:00 Ответить
Да в нас самих більша частина терміналів "лєвих" польских...
28.01.2026 00:59 Ответить
прорусняаий маск , заробляє грошви , трілліон ,два трілліона ,три...понюхати ,потра*атися ...вірить шо буде жити 1000років , шизонуте від батька під* філа , іншого бути не може...
28.01.2026 00:13 Ответить
главно дєло шоб не перекрили продаж старлінків ще і аятолам, бо тоді трильонером можно і не стати.
28.01.2026 00:28 Ответить
Невже до сих пір не зрозуміли що ціль трампістів це не захистити Україну і не зупинити війну а додавити Україну і віддати її під повний контроль Московському режиму.
28.01.2026 00:30 Ответить
Ще є питання ?
https://gordonua.com/news/worldnews/tramp-povesil-v-belom-dome-svoe-foto-s-putinym-1771848.html Трамп повесил в Белом доме свое фото с Путиным
28.01.2026 00:32 Ответить
В Ірані старлінк заглушили. Бородачі знайшли протидію.
28.01.2026 00:46 Ответить
Від нього можна офіційно відказатися, Маск відключить над твоєю країною. Друге питання що ми точно так само використуваємо цивільний Старлінк в війскових цілях і в набагато більших масштабах чим рашисти. Ми собі гірше зробимо! Так що всі цм ниючі корисні ідіоти на форумі добре підіграють пуйлу!
28.01.2026 01:02 Ответить
ми б'ємо по кацапському мирняку? ти ідіот?
28.01.2026 01:38 Ответить
Використовуючи старлінк можна бити тільки по мирняку?! Тяжкий випадок...
28.01.2026 02:27 Ответить
Заробляння грошей на воєнних злочинах може зашкодити вашому бренду

Мова про воєнні злочини, а не військові цілі. Ще раз, ти ідіот? Хоча, це вже і так ясно
28.01.2026 02:32 Ответить
Треба знайти протидію.
Наприклад, просити Маска заборонити підтримку рухомим обʼєктам зі швидкістю більше 100 км/год.
Треба тільки фахівцям ці параметри чітко визначити.
Ще можна розслідування запросити, щоб зрозуміти, через які канали постачаються Starlink рашистам. Девайс - це імʼя та прізвище. На цьому напрямку треба теж щось діяти.
28.01.2026 04:13 Ответить
Там вже давно заборонено використовувати на швидкістних і висотних літаках. Но шахеди повільні, вони проходять такий барєр. Більшість Старлінків в Україні прийшли з Польши і оформлені чорт знає на кого. Так що ми навіть серед своїх не розберемся, що вже казати про кацапські!
28.01.2026 14:02 Ответить
маск відморозиться. Втім відморозиться він і на заклики нашого МЗС
28.01.2026 02:06 Ответить
звертаю увагу що мзс Польщі звернулось, не України! нашим мзснікам - все ок
28.01.2026 09:22 Ответить
Як би не той "геніальний аутіст" Маск, Світ би не знав того "геніального" ідіота Трампа! Щоб ви обидва подохли, разом з путіним!
28.01.2026 09:48 Ответить
Если бы не "аутист" Маск, в Украине не пользовались Старлинком, в том числе и военные
28.01.2026 09:58 Ответить
 
 