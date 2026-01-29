Міноборони та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА, - Федоров
Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.
Про це повідомив очільник міністерства Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Через кілька годин після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над українськими містами команда Міністерства оборони оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми.
Вдячний Президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та особисто Ілону Маску за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації", - зазначив він.
Федоров заявив, що рішення Ілона Маска терміново увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення стало критично важливим для стійкості України.
"Західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору й знищення мирних міст", - підсумував міністр.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що росіяни вперше застосували "шахеди" на Starlink для ударів по Україні.
- Відомо, що російські дрони БМ-35 на Starlink вже долітають до Дніпра.
Для ефективного вирішення потрібна активна співпраця з боку SpaceX, без цього - ніяк.
Плутати Маска з його батьком мабуть не слід. В батька інший розум, і немає жодних особистих успіхів в технологіях та бізнесі. Всі відомі досягнення - ірраціональний, протиприродний потяг до путлєра.
Хто оплачує послуги Старлінк для ЗСУ? ВІдповідь ШІ "Грок-4":
"Наразі (станом на початок 2026 року) послуги Starlink для Збройних Сил України (ЗСУ) фінансуються переважно за рахунок кількох джерел, але ключові гравці такі:
Сполучені Штати Америки (через Пентагон / Міністерство оборони США) - основний платник за супутниковий зв'язок (абонплату, продовження послуг).
З середини 2023 року діє контракт між SpaceX та Пентагоном. За оцінками аналітиків (Quilty Space), це контракт на ~$537 млн до 2027 року саме на підтримку військових потреб України.
У серпні 2025 року Держдеп США схвалив додаткову Foreign Military Sale на $150 млн саме на продовження послуг Starlink для терміналів України (включаючи інженерну та логістичну підтримку). Польща - була одним з найбільших донорів протягом 2022-2025 років.
Вона купувала тисячі терміналів і оплачувала щомісячну абонплату (~$50 млн на рік). Загалом Польща витратила понад $85-89 млн на Starlink для України.
Однак з жовтня 2025 року фінансування з польського Фонду допомоги Україні припинилося (вето президента, не продовжили закон). Україна - частково оплачує деякі послуги Starlink (особливо гуманітарну та цивільну складову), як зазначав президент Зеленський у 2025 році. Але військова частина - переважно за рахунок західних партнерів.І нші донори - окремі країни (Німеччина, Данія, Нідерланди, Норвегія тощо) фінансували закупівлю терміналів чи послуг у минулому, але зараз основний потік йде через США.Коротко:
Абонентська плата та послуги зв'язку для ЗСУ - в основному США (Пентагон).
Термінали - суміш закупівель від Польщі (раніше), США, інших країн та частково України."
*батько Ілона Маска, Еррол Маск, відвідував Москву у червні 2025 року. Він брав участь у форумі, організованому російським ідеологом Олександром Дугіним*
