Новини
Міноборони та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА, - Федоров

Starlink на шахедах: Міноборони працює зі SpaceX над проблемою

Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.

Про це повідомив очільник міністерства Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Через кілька годин після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над українськими містами команда Міністерства оборони оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми.

Вдячний Президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та особисто Ілону Маску за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації", - зазначив він.

Федоров заявив, що рішення Ілона Маска терміново увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення стало критично важливим для стійкості України.

"Західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору й знищення мирних міст", - підсумував міністр.

Топ коментарі
+6
Ілон сам по вуха в російському лайні 🤮🤮🤮
*батько Ілона Маска, Еррол Маск, відвідував Москву у червні 2025 року. Він брав участь у форумі, організованому російським ідеологом Олександром Дугіним*
29.01.2026 16:03 Відповісти
+5
Подивимось, що з цього вийде.
Для ефективного вирішення потрібна активна співпраця з боку SpaceX, без цього - ніяк.
29.01.2026 15:13 Відповісти
+4
ілона назло рудому тепер буде фуярити кацапських окупантів
це добре
29.01.2026 15:13 Відповісти
29.01.2026 15:13 Відповісти
Ніколи не буде, бо воно йому не треба.
Він разом з Венсом і Трампом путінські підсоси.
29.01.2026 20:11 Відповісти
29.01.2026 15:13 Відповісти
головне - мотивація, а в ілони наразі вона є, бо той усіма фібрами намагається насрати рудому
а якщо взяти до уваги, шо найближчий корєфан рудого наразі то *****, відповідно ілона по макс сратиме ***** та *****стану
наразі такий стан, тре швиденько використати, бо у нарцисів настрої змінюються швидше, ніж у жінок
29.01.2026 15:17 Відповісти
Та начебто Маск до росії дуже прихильно ставиться.
29.01.2026 15:19 Відповісти
отож, наче...
він комерц, а саме головне - фантастиш нарцис, при цьому дуже ображений на рудого
десь у шапіри в 6-й палаті на етері один з присутніх хандонів у моменті початку розбрату ілони та рудого приблизно заліпив: хєрово, тепер від ілони ми допомоги не отримаємо, тре шукати варянти, як обійти ілону, шоби користуватися терміналами
29.01.2026 15:25 Відповісти
Мабуть прихильно, але не до путлєра і не до агресії рашистів, щодо України. Інакше Маск не надавав би послуги Старлінк для ЗСУ.
Плутати Маска з його батьком мабуть не слід. В батька інший розум, і немає жодних особистих успіхів в технологіях та бізнесі. Всі відомі досягнення - ірраціональний, протиприродний потяг до путлєра.
29.01.2026 18:05 Відповісти
Як пам`ятається як раз кілька разів хотів вимкнути .Але Space X залежить від контрактів з урядом США і макс не міг з ними сваритися ...
29.01.2026 18:13 Відповісти
Не "надає", а "продає"
29.01.2026 20:12 Відповісти
Так, надані послуги платні. Платників декілька.
Хто оплачує послуги Старлінк для ЗСУ? ВІдповідь ШІ "Грок-4":

"Наразі (станом на початок 2026 року) послуги Starlink для Збройних Сил України (ЗСУ) фінансуються переважно за рахунок кількох джерел, але ключові гравці такі:
Сполучені Штати Америки (через Пентагон / Міністерство оборони США) - основний платник за супутниковий зв'язок (абонплату, продовження послуг).
З середини 2023 року діє контракт між SpaceX та Пентагоном. За оцінками аналітиків (Quilty Space), це контракт на ~$537 млн до 2027 року саме на підтримку військових потреб України.
У серпні 2025 року Держдеп США схвалив додаткову Foreign Military Sale на $150 млн саме на продовження послуг Starlink для терміналів України (включаючи інженерну та логістичну підтримку). Польща - була одним з найбільших донорів протягом 2022-2025 років.
Вона купувала тисячі терміналів і оплачувала щомісячну абонплату (~$50 млн на рік). Загалом Польща витратила понад $85-89 млн на Starlink для України.
Однак з жовтня 2025 року фінансування з польського Фонду допомоги Україні припинилося (вето президента, не продовжили закон). Україна - частково оплачує деякі послуги Starlink (особливо гуманітарну та цивільну складову), як зазначав президент Зеленський у 2025 році. Але військова частина - переважно за рахунок західних партнерів.І нші донори - окремі країни (Німеччина, Данія, Нідерланди, Норвегія тощо) фінансували закупівлю терміналів чи послуг у минулому, але зараз основний потік йде через США.Коротко:
Абонентська плата та послуги зв'язку для ЗСУ - в основному США (Пентагон).
Термінали - суміш закупівель від Польщі (раніше), США, інших країн та частково України."
29.01.2026 20:32 Відповісти
29.01.2026 16:03 Відповісти
Еррол Маск висловлює симпатію до РФ, назвавши росіян «одними з найрозумніших» і також заявляв, що в його родині «захоплюються» Путіним. 🤡🤡🤡
29.01.2026 16:05 Відповісти
"Тримай друзів поблизу, а ворогів - ще ближче." (с)

Майкл Корлеоне (Аль Пачіно) у фільмі «Хрещений батько 2» (The Godfather Part II, 1974).
29.01.2026 18:08 Відповісти
шахеди взад полетять і захоплять по дорозі фейкові фламінги?
29.01.2026 15:30 Відповісти
Кацапи від нас переймають все найкраще, а ми скоро на ослах будемо їздити.
29.01.2026 15:47 Відповісти
Що там вирішувати? Запустити їх по пі-рам і все рішення.
29.01.2026 15:54 Відповісти
яким чином? ти робиш запити, а вони посилають тебе на юх?
29.01.2026 16:09 Відповісти
Точніше "Міноборони сказав, що разом зі SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА". А насправді нічого нема, і Маск ніколи не знав, хто такий Хфйодоров, і ніколи не взнає.
29.01.2026 16:10 Відповісти
Звісно , бо інакше на окупованих територіях він би вже давно не працював, так - працює аж бігом. Система старлінк це не система реального часу , там все по таймерами , а якщо зробити бани миттєвими , то це шлях до хибних спрацювань , а якщо вони не миттєві , то дрон встигне уразити ціль хочаб в області .
29.01.2026 16:53 Відповісти
Обдовбаний наркоман такий самий як рудий ********, за пару зайвих баксів матір рідну продасть.
29.01.2026 16:15 Відповісти
Як Єрмак з міністром оборони Умєровим дерибанили бюджет на ЗСУ -Рева
29.01.2026 17:32 Відповісти
Щось Федоров занадто оптимістичний. Маску вірити все одно що трампу. Два імбіцили що по вуха пов'язані з московією.
29.01.2026 20:21 Відповісти
Що не кажіть, але Федоров зреагував на ситуацію миттєво і максимально конструктивно. Подивимось тепер що буде на виході.
29.01.2026 21:57 Відповісти
Слова про якісь домовленості з вуст зелупеньок звучать як погрози. Тим паче міністри оборони від цієї влади один іншого краще.
30.01.2026 07:35 Відповісти
 
 