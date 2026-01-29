Міноборони та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА, - Федоров

Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.

Про це повідомив очільник міністерства Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Через кілька годин після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над українськими містами команда Міністерства оборони оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми.



Вдячний Президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та особисто Ілону Маску за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації", - зазначив він.

Федоров заявив, що рішення Ілона Маска терміново увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення стало критично важливим для стійкості України.

"Західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору й знищення мирних міст", - підсумував міністр.

Читайте: Маск назвав Сікорського "слинявим імбецилом" через заклик обмежити Starlink для РФ

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що росіяни вперше застосували "шахеди" на Starlink для ударів по Україні.

Відомо, що російські дрони БМ-35 на Starlink вже долітають до Дніпра.

Також читайте: Starlink знизить орбіти своїх супутників майже на 70 км, щоб підвищити безпеку космосу