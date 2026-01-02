Starlink знизить орбіти своїх супутників майже на 70 км, щоб підвищити безпеку космосу

Starlink розпочне реконфігурацію свого супутникового угруповання, зменшивши висоту орбіти всіх супутників з приблизно 550 км до 480 км протягом 2026 року. Мета компанії ‒ підвищити безпеку космосу за рахунок зниження орбіт супутників.

Про це заявив Майкл Ніколлс, віцепрезидент SpaceX з інженерії Starlink, повідомляє Reuters.

Рішення прийнято після того, як у грудні було зафіксовано аномалію одного зі супутників Starlink, яка спричинила появу невеликої кількості уламків і перервала зв’язок із апаратом на висоті 418 км. Супутник, один із майже 10 000, які використовуються для мережі широкосмугового інтернету, швидко знизився на 4 км та вибухнув.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

"Зниження супутників звужує орбіти Starlink і підвищує безпеку космосу кількома способами. Кількість уламків і запланованих сузір’їв супутників значно менша за 500 км, що знижує загальну ймовірність зіткнення", ‒ пояснив Ніколлс.

Кількість космічних апаратів на орбіті Землі різко зросла останніми роками, оскільки компанії та країни розгортають десятки тисяч супутників для інтернет-мереж та інших послуг, таких як зв’язок і дистанційне зондування Землі.

SpaceX, відома своїм бізнесом із запуску ракет, стала найбільшим оператором супутників у світі завдяки Starlink ‒ мережі з майже 10 000 супутників, які забезпечують широкосмуговий інтернет для споживачів, урядів та корпоративних клієнтів.

Як повідомлялося, компанія SpaceX встановила новий рекорд, провівши 89-й запуск місії Starlink – загальна кількість супутників Starlink на орбіті з 2019 року перевищила 10 000 одиниць.

Ракета Falcon 9 місії Starlink 10-21 стартувала 28 жовтня 2025 року з мису Канаверал і вивела на орбіту 29 супутників нового покоління. Перший ступінь ракети здійснив уже 24-й політ і успішно повернувся на морську платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.