Новости Россия уже использует против Украины шахеды со Старлинками
10 390 42

В Украине действуют экстренные ограничения Starlink для противодействия БПЛА, - Бескрестнов

Минобороны и SpaceX корректируют работу Starlink из соображений безопасности

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник главы Минобороны по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов (Флеш).

SpaceX уже принимает контрмеры

"Многие пользователи системы спутниковой связи Старлинк в Украине уже наблюдают первые контрмеры, которые СпейсХ принял по просьбе Министерства обороны Украины", - написал он.

Бескрестнов отметил, что все эти действия направлены на одну цель: защиту жителей нашей страны (как военных, так и гражданских) и наших объектов инфраструктуры от угрозы со стороны ударных БПЛА противника.

Пока решения временные

"Хочу подчеркнуть, что текущие решения являются ВРЕМЕННЫМИ (или, скажу по-другому, ЭКСТРЕННЫМИ) и будут заменены глобальным, продуманным решением, на которое нам понадобится время", - отметил он.

Информация о пользователях услуг SpaceX в армии

"Также, давно пора собрать всю информацию по стране о пользователях услуг SpaceX в армии. Не скрываю, такие попытки уже были, но многие солдаты, которые используют волонтерские Старлинк и личные Старлинк, не хотели подавать информацию командованию. Вдруг командир заберет, или новый не даст, или еще что-то", - написал Бескрестнов.

Бескрестнов подчеркнул: "Мы обязательно придумаем способ, как собрать информацию по армии, так чтобы солдаты доверили нам эту информацию. Хочу также сказать, что компания SpaceX вовлечена в процесс и помогает специалистам Министерства обороны".

"Я еще раз прошу прощения у тех, кого временно коснулись принятые меры, но для безопасности страны сейчас это очень важные и необходимые действия", - пояснил советник.

Топ комментарии
+22
але багато солдатів, які використовують волонтерські Старлінки та особисті Старлінки, не хотіли подавати інформацію командуванню. Раптом командир забере, або новий не дасть, або ще щось", - написав Бескрестнов.

"Потужно"! Солдати не довіряють своїм офіцерам, командуванню... Так і "переможемо".
31.01.2026 23:13 Ответить
+17
Клятий Порошенко не залишив бубачці у спадок орбітальне угруповання супутників зв'язку.
31.01.2026 23:25 Ответить
+13
Ви помітили - " вживають заходи" лише після Потужних скандалів.... А так би й далі все працювало як часікі..
31.01.2026 23:03 Ответить
31.01.2026 23:03 Ответить
В цьому випадку якраз все вирішується досить оперативно. Мабуть тому, що Безкрестнов одним із перших вказав на проблему.
01.02.2026 08:57 Ответить
Лайк!
31.01.2026 23:05 Ответить
А що в нас зробив головнокомандувач Бубочка для налагодження зв'язку в ЗСУ? Щоб не було залежності від "партнерів".
31.01.2026 23:12 Ответить
31.01.2026 23:25 Ответить
задрали пороходрочери...
01.02.2026 14:18 Ответить
а у кого з космічних "партнерів" ще Є старлінки чи аналоги ?
У китая який щось тестує у космосі ?

У 2025 році SpaceX проявила безпрецедентну активність, запустивши до середини грудня понад 3000 супутників Starlink.
31.01.2026 23:25 Ответить
Цікаво, як китайці обходяться в армії без старлінків, чи в А нглії.
Мабуть тягають дротяні телефони.
31.01.2026 23:28 Ответить
Цікаво, А китайці які НЕ НЕ обходяться в армії без старлінків - є нашими стратегічними "партнерами" ???
01.02.2026 14:18 Ответить
Запустити супутник звязку тепер коштує 800 тис долларів, всі ******* армії світу мають свої супутники
31.01.2026 23:39 Ответить
Щось не дуже видно,що Європа запускає.В них в десятки разів менше пусків,ніж в США.Мають обмежену кількість супутників.
01.02.2026 08:51 Ответить
Ні в кого стільки немає.В Європи є в 10 разів дорожчі термінали і гірші.
01.02.2026 08:49 Ответить
31.01.2026 23:13 Ответить
Ну так командир забере парнуху дивитись. А солдатам і додому не подзвонити.
31.01.2026 23:15 Ответить
а тобі теж не довіряємо. хто ти? одні хайповики.
01.02.2026 12:46 Ответить
Добре. Головне - тримати руку на пульсі, бо русня хитра, буде шукати обхідні шляхи.
31.01.2026 23:23 Ответить
Це називається, на зло бабусі, відморожу вуха...
31.01.2026 23:40 Ответить
Нах їм той старлінк вони і з китайськими супутниками добре літають,яких над нами більше 15 одиниць висить....
01.02.2026 00:11 Ответить
Фу-ти! Іще один західний дружбан бортонув.
01.02.2026 00:17 Ответить
Идиоты! Посрались с Маском, он отключил Старлинк, теперь все супер советники пургу гонят, что это не они набокопорили!
01.02.2026 01:30 Ответить
головою вдарився ? всі старлінки працюють
01.02.2026 10:36 Ответить
Отлично! Все? Или некоторые?
01.02.2026 10:38 Ответить
обмеження тільки по швидкості
01.02.2026 10:41 Ответить
Это Вы сами видели, или в статье прочитали?
01.02.2026 10:42 Ответить
якщо Ви більше не знаєте то Вам і не потрібно
01.02.2026 10:43 Ответить
Ок. Но когда начнет "вылазить". Не "лепите горбатого".
01.02.2026 10:45 Ответить
Сразу, для "молчи -молчи". Все мои "знания" подчерпнуты исключительно из открытых источников, без применения "алгоритмов". Смотрите за нашими официальными любителями хвастаться!
01.02.2026 10:50 Ответить
кацапоїдам аби срач...
01.02.2026 12:47 Ответить
Тепер Маск відключив і кацапам на конях і нам хамовитим понтярщикам
01.02.2026 03:06 Ответить
Что-то кто-то поздно спохватился, это надо было сделать год назад..
01.02.2026 03:11 Ответить
Активована функція, при якій старлінки автоматично перестають працювати на швидкості 90 км/год і вище.
01.02.2026 05:43 Ответить
Кінчайте бредить. Які прилади це будуть фіксувати.
01.02.2026 08:41 Ответить
Це офіційна інформація. Правда ще не всі обдаровані це зрозуміли.
01.02.2026 09:00 Ответить
Казки від бабки. Судячи зі статті вони вирішили створити реєстр старлінків ЗСУ, все інше заблокувати.
01.02.2026 09:10 Ответить
придурок, саме так і є - ввели обмеження щоб на шахідах не працювало
01.02.2026 10:38 Ответить
Казки для недоумкуватих селюків.
01.02.2026 10:47 Ответить
Супутники Старлінк визначають де знаходиться термінал і з якою швидкістю він рухається.
01.02.2026 10:14 Ответить
Ті самі які фіксують швидкість авто при використанні навігації. Був в одній точці, потім в іншій через деякий проміжок часу. Ось і швидкість.
01.02.2026 19:58 Ответить
Знав що іншого методу не знайдуть, крім вирубати Starlink.
01.02.2026 08:35 Ответить
Краще так, ніж к@цапи розвалять нам все за допомогою контрабандних старлінків!
01.02.2026 08:51 Ответить
https://x.com/i/status/2017702686813024606 @ "Ситуація зі старлінками доволі цікава, висновки з неї доволі позитивні, і навіть комунікація від Флеша достатньо грамотна, що для нього нетипово.
Але мене більше чіпляє інший пост у Сергія, а саме про російські модулі зв'язку, які стали повсякденним явищем і їх відповіддю на виклики нашого сьогодення.
Не летить дрон на одній частоті? Десять секунд на заміну бортового модуля з антенами, і частота вже інша. На наземній станції, впевнений, теж є готові модулі для швидкої заміни.
У нас досі таке бачив лише на деяких коптерах.
І це велике питання до всіх виробників - модульність системи зв'язку та легкозамінність - це те, що потрібно на фронті. Уніфікація вимог до інтерфейсів та функціоналу - задачі, які, сподіваюсь, вирішить МО під керівництвом Федорова."
01.02.2026 09:40 Ответить
Конкретний механізм - обмеження швидкості
Одне з обмежень, про які вже повідомляють користувачі, - це автоматичне відключення з'єднання Starlink, якщо термінал рухається зі швидкістю понад ~90 км/год.
Цей поріг значно нижчий, ніж швидкість польоту багатьох ударних безпілотників (які рухаються швидше), тому термінали, встановлені на таких БПЛА, перестають працювати у ролі модуля зв'язку.
01.02.2026 11:07 Ответить
 
 