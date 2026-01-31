В Украине действуют экстренные ограничения Starlink для противодействия БПЛА, - Бескрестнов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник главы Минобороны по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов (Флеш).

SpaceX уже принимает контрмеры

"Многие пользователи системы спутниковой связи Старлинк в Украине уже наблюдают первые контрмеры, которые СпейсХ принял по просьбе Министерства обороны Украины", - написал он.

Бескрестнов отметил, что все эти действия направлены на одну цель: защиту жителей нашей страны (как военных, так и гражданских) и наших объектов инфраструктуры от угрозы со стороны ударных БПЛА противника.

Пока решения временные

"Хочу подчеркнуть, что текущие решения являются ВРЕМЕННЫМИ (или, скажу по-другому, ЭКСТРЕННЫМИ) и будут заменены глобальным, продуманным решением, на которое нам понадобится время", - отметил он.

Информация о пользователях услуг SpaceX в армии

"Также, давно пора собрать всю информацию по стране о пользователях услуг SpaceX в армии. Не скрываю, такие попытки уже были, но многие солдаты, которые используют волонтерские Старлинк и личные Старлинк, не хотели подавать информацию командованию. Вдруг командир заберет, или новый не даст, или еще что-то", - написал Бескрестнов.

Бескрестнов подчеркнул: "Мы обязательно придумаем способ, как собрать информацию по армии, так чтобы солдаты доверили нам эту информацию. Хочу также сказать, что компания SpaceX вовлечена в процесс и помогает специалистам Министерства обороны".

"Я еще раз прошу прощения у тех, кого временно коснулись принятые меры, но для безопасности страны сейчас это очень важные и необходимые действия", - пояснил советник.