В Украине действуют экстренные ограничения Starlink для противодействия БПЛА, - Бескрестнов
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник главы Минобороны по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов (Флеш).
SpaceX уже принимает контрмеры
"Многие пользователи системы спутниковой связи Старлинк в Украине уже наблюдают первые контрмеры, которые СпейсХ принял по просьбе Министерства обороны Украины", - написал он.
Бескрестнов отметил, что все эти действия направлены на одну цель: защиту жителей нашей страны (как военных, так и гражданских) и наших объектов инфраструктуры от угрозы со стороны ударных БПЛА противника.
Пока решения временные
"Хочу подчеркнуть, что текущие решения являются ВРЕМЕННЫМИ (или, скажу по-другому, ЭКСТРЕННЫМИ) и будут заменены глобальным, продуманным решением, на которое нам понадобится время", - отметил он.
Информация о пользователях услуг SpaceX в армии
"Также, давно пора собрать всю информацию по стране о пользователях услуг SpaceX в армии. Не скрываю, такие попытки уже были, но многие солдаты, которые используют волонтерские Старлинк и личные Старлинк, не хотели подавать информацию командованию. Вдруг командир заберет, или новый не даст, или еще что-то", - написал Бескрестнов.
Бескрестнов подчеркнул: "Мы обязательно придумаем способ, как собрать информацию по армии, так чтобы солдаты доверили нам эту информацию. Хочу также сказать, что компания SpaceX вовлечена в процесс и помогает специалистам Министерства обороны".
"Я еще раз прошу прощения у тех, кого временно коснулись принятые меры, но для безопасности страны сейчас это очень важные и необходимые действия", - пояснил советник.
У китая який щось тестує у космосі ?
У 2025 році SpaceX проявила безпрецедентну активність, запустивши до середини грудня понад 3000 супутників Starlink.
Мабуть тягають дротяні телефони.
"Потужно"! Солдати не довіряють своїм офіцерам, командуванню... Так і "переможемо".
Але мене більше чіпляє інший пост у Сергія, а саме про російські модулі зв'язку, які стали повсякденним явищем і їх відповіддю на виклики нашого сьогодення.
Не летить дрон на одній частоті? Десять секунд на заміну бортового модуля з антенами, і частота вже інша. На наземній станції, впевнений, теж є готові модулі для швидкої заміни.
У нас досі таке бачив лише на деяких коптерах.
І це велике питання до всіх виробників - модульність системи зв'язку та легкозамінність - це те, що потрібно на фронті. Уніфікація вимог до інтерфейсів та функціоналу - задачі, які, сподіваюсь, вирішить МО під керівництвом Федорова."
Одне з обмежень, про які вже повідомляють користувачі, - це автоматичне відключення з'єднання Starlink, якщо термінал рухається зі швидкістю понад ~90 км/год.
Цей поріг значно нижчий, ніж швидкість польоту багатьох ударних безпілотників (які рухаються швидше), тому термінали, встановлені на таких БПЛА, перестають працювати у ролі модуля зв'язку.