В Україні діють екстрені обмеження Starlink для протидії БПЛА, - Бескрестнов
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник глави Міноборони з технологічних напрямків Сергій Бескрестнов (Флеш).
SpaceX вже вживає контрзаходи
"Багато користувачів системи супутникового зв'язку Старлінк в Україні вже спостерігають перші контрзаходи, які СпейсХ вжив на прохання Міністерства оборони України", - написав він.
Бескрестнов зазначив, що всі ці дії спрямовані на одну мету: Захист жителів нашої країни (як військових, так і цивільних) і наших об'єктів інфраструктури від загрози з боку ударних БПЛА противника.
Поки рішення тимчасові
"Хочу наголосити, що поточні рішення є ТИМЧАСОВИМИ (або скажу по-іншому ЕКСТРЕНИМИ ) і будуть замінені глобальним, продуманим рішенням, на яке нам знадобиться час", - зазначив він.
Інформація щодо користувачів послуг SpaceX в армії
"Також, давно настав час зібрати всю інформацію по країні щодо користувачів послуг SpaceX в Армії. Не приховую, такі спроби вже були, але багато солдатів, які використовують волонтерські Старлінки та особисті Старлінки, не хотіли подавати інформацію командуванню. Раптом командир забере, або новий не дасть, або ще щось", - написав Бескрестнов.
Бескрестнов наголосив: "Ми обов'язково придумаємо спосіб, як зібрати інформацію по Армії, так щоб солдати довірили нам цю інформацію. Хочу також сказати, що компанія SpaceX залучена до процесу і допомагає фахівцям Міністерства оборони".
"Я ще раз прошу вибачення у тих, кого тимчасово торкнулися вжиті заходи, але для безпеки країни зараз це дуже важливі і необхідні дії", - роз'яснив радник.
У китая який щось тестує у космосі ?
Мабуть тягають дротяні телефони.
"Потужно"! Солдати не довіряють своїм офіцерам, командуванню... Так і "переможемо".
Але мене більше чіпляє інший пост у Сергія, а саме про російські модулі зв'язку, які стали повсякденним явищем і їх відповіддю на виклики нашого сьогодення.
Не летить дрон на одній частоті? Десять секунд на заміну бортового модуля з антенами, і частота вже інша. На наземній станції, впевнений, теж є готові модулі для швидкої заміни.
У нас досі таке бачив лише на деяких коптерах.
І це велике питання до всіх виробників - модульність системи зв'язку та легкозамінність - це те, що потрібно на фронті. Уніфікація вимог до інтерфейсів та функціоналу - задачі, які, сподіваюсь, вирішить МО під керівництвом Федорова."
Одне з обмежень, про які вже повідомляють користувачі, - це автоматичне відключення з'єднання Starlink, якщо термінал рухається зі швидкістю понад ~90 км/год.
Цей поріг значно нижчий, ніж швидкість польоту багатьох ударних безпілотників (які рухаються швидше), тому термінали, встановлені на таких БПЛА, перестають працювати у ролі модуля зв'язку.