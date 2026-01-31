УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5139 відвідувачів онлайн
Новини Росія використовує Шахеди зі Starlink
10 390 42

В Україні діють екстрені обмеження Starlink для протидії БПЛА, - Бескрестнов

Міноборони та SpaceX коригують роботу Starlink з міркувань безпеки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник глави Міноборони з технологічних напрямків Сергій Бескрестнов (Флеш).

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

SpaceX вже вживає контрзаходи

"Багато користувачів системи супутникового зв'язку Старлінк в Україні вже спостерігають перші контрзаходи, які СпейсХ вжив на прохання Міністерства оборони України", - написав він.

Бескрестнов зазначив, що всі ці дії спрямовані на одну мету: Захист жителів нашої країни (як військових, так і цивільних) і наших об'єктів інфраструктури від загрози з боку ударних БПЛА противника.

Поки рішення тимчасові

"Хочу наголосити, що поточні рішення є ТИМЧАСОВИМИ (або скажу по-іншому ЕКСТРЕНИМИ ) і будуть замінені глобальним, продуманим рішенням, на яке нам знадобиться час", - зазначив він.

Інформація щодо користувачів послуг SpaceX в армії

"Також, давно настав час зібрати всю інформацію по країні щодо користувачів послуг SpaceX в Армії. Не приховую, такі спроби вже були, але багато солдатів, які використовують волонтерські Старлінки та особисті Старлінки, не хотіли подавати інформацію командуванню. Раптом командир забере, або новий не дасть, або ще щось", - написав Бескрестнов.

Бескрестнов наголосив: "Ми обов'язково придумаємо спосіб, як зібрати інформацію по Армії, так щоб солдати довірили нам цю інформацію. Хочу також сказати, що компанія SpaceX залучена до процесу і допомагає фахівцям Міністерства оборони".

"Я ще раз прошу вибачення у тих, кого тимчасово торкнулися вжиті заходи, але для безпеки країни зараз це дуже важливі і необхідні дії", - роз'яснив радник.

Автор: 

SpaceX (292) ЗСУ (8632) Starlink (343) Бескрестнов Сергій Флеш (20)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
але багато солдатів, які використовують волонтерські Старлінки та особисті Старлінки, не хотіли подавати інформацію командуванню. Раптом командир забере, або новий не дасть, або ще щось", - написав Бескрестнов.

"Потужно"! Солдати не довіряють своїм офіцерам, командуванню... Так і "переможемо".
показати весь коментар
31.01.2026 23:13 Відповісти
+17
Клятий Порошенко не залишив бубачці у спадок орбітальне угруповання супутників зв'язку.
показати весь коментар
31.01.2026 23:25 Відповісти
+13
Ви помітили - " вживають заходи" лише після Потужних скандалів.... А так би й далі все працювало як часікі..
показати весь коментар
31.01.2026 23:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви помітили - " вживають заходи" лише після Потужних скандалів.... А так би й далі все працювало як часікі..
показати весь коментар
31.01.2026 23:03 Відповісти
В цьому випадку якраз все вирішується досить оперативно. Мабуть тому, що Безкрестнов одним із перших вказав на проблему.
показати весь коментар
01.02.2026 08:57 Відповісти
Лайк!
показати весь коментар
31.01.2026 23:05 Відповісти
А що в нас зробив головнокомандувач Бубочка для налагодження зв'язку в ЗСУ? Щоб не було залежності від "партнерів".
показати весь коментар
31.01.2026 23:12 Відповісти
Клятий Порошенко не залишив бубачці у спадок орбітальне угруповання супутників зв'язку.
показати весь коментар
31.01.2026 23:25 Відповісти
задрали пороходрочери...
показати весь коментар
01.02.2026 14:18 Відповісти
а у кого з космічних "партнерів" ще Є старлінки чи аналоги ?
У китая який щось тестує у космосі ?

У 2025 році SpaceX проявила безпрецедентну активність, запустивши до середини грудня понад 3000 супутників Starlink.
показати весь коментар
31.01.2026 23:25 Відповісти
Цікаво, як китайці обходяться в армії без старлінків, чи в А нглії.
Мабуть тягають дротяні телефони.
показати весь коментар
31.01.2026 23:28 Відповісти
Цікаво, А китайці які НЕ НЕ обходяться в армії без старлінків - є нашими стратегічними "партнерами" ???
показати весь коментар
01.02.2026 14:18 Відповісти
Запустити супутник звязку тепер коштує 800 тис долларів, всі ******* армії світу мають свої супутники
показати весь коментар
31.01.2026 23:39 Відповісти
Щось не дуже видно,що Європа запускає.В них в десятки разів менше пусків,ніж в США.Мають обмежену кількість супутників.
показати весь коментар
01.02.2026 08:51 Відповісти
Ні в кого стільки немає.В Європи є в 10 разів дорожчі термінали і гірші.
показати весь коментар
01.02.2026 08:49 Відповісти
але багато солдатів, які використовують волонтерські Старлінки та особисті Старлінки, не хотіли подавати інформацію командуванню. Раптом командир забере, або новий не дасть, або ще щось", - написав Бескрестнов.

"Потужно"! Солдати не довіряють своїм офіцерам, командуванню... Так і "переможемо".
показати весь коментар
31.01.2026 23:13 Відповісти
Ну так командир забере парнуху дивитись. А солдатам і додому не подзвонити.
показати весь коментар
31.01.2026 23:15 Відповісти
а тобі теж не довіряємо. хто ти? одні хайповики.
показати весь коментар
01.02.2026 12:46 Відповісти
Добре. Головне - тримати руку на пульсі, бо русня хитра, буде шукати обхідні шляхи.
показати весь коментар
31.01.2026 23:23 Відповісти
Це називається, на зло бабусі, відморожу вуха...
показати весь коментар
31.01.2026 23:40 Відповісти
Нах їм той старлінк вони і з китайськими супутниками добре літають,яких над нами більше 15 одиниць висить....
показати весь коментар
01.02.2026 00:11 Відповісти
Фу-ти! Іще один західний дружбан бортонув.
показати весь коментар
01.02.2026 00:17 Відповісти
Идиоты! Посрались с Маском, он отключил Старлинк, теперь все супер советники пургу гонят, что это не они набокопорили!
показати весь коментар
01.02.2026 01:30 Відповісти
головою вдарився ? всі старлінки працюють
показати весь коментар
01.02.2026 10:36 Відповісти
Отлично! Все? Или некоторые?
показати весь коментар
01.02.2026 10:38 Відповісти
обмеження тільки по швидкості
показати весь коментар
01.02.2026 10:41 Відповісти
Это Вы сами видели, или в статье прочитали?
показати весь коментар
01.02.2026 10:42 Відповісти
якщо Ви більше не знаєте то Вам і не потрібно
показати весь коментар
01.02.2026 10:43 Відповісти
Ок. Но когда начнет "вылазить". Не "лепите горбатого".
показати весь коментар
01.02.2026 10:45 Відповісти
Сразу, для "молчи -молчи". Все мои "знания" подчерпнуты исключительно из открытых источников, без применения "алгоритмов". Смотрите за нашими официальными любителями хвастаться!
показати весь коментар
01.02.2026 10:50 Відповісти
кацапоїдам аби срач...
показати весь коментар
01.02.2026 12:47 Відповісти
Тепер Маск відключив і кацапам на конях і нам хамовитим понтярщикам
показати весь коментар
01.02.2026 03:06 Відповісти
Что-то кто-то поздно спохватился, это надо было сделать год назад..
показати весь коментар
01.02.2026 03:11 Відповісти
Активована функція, при якій старлінки автоматично перестають працювати на швидкості 90 км/год і вище.
показати весь коментар
01.02.2026 05:43 Відповісти
Кінчайте бредить. Які прилади це будуть фіксувати.
показати весь коментар
01.02.2026 08:41 Відповісти
Це офіційна інформація. Правда ще не всі обдаровані це зрозуміли.
показати весь коментар
01.02.2026 09:00 Відповісти
Казки від бабки. Судячи зі статті вони вирішили створити реєстр старлінків ЗСУ, все інше заблокувати.
показати весь коментар
01.02.2026 09:10 Відповісти
придурок, саме так і є - ввели обмеження щоб на шахідах не працювало
показати весь коментар
01.02.2026 10:38 Відповісти
Казки для недоумкуватих селюків.
показати весь коментар
01.02.2026 10:47 Відповісти
Супутники Старлінк визначають де знаходиться термінал і з якою швидкістю він рухається.
показати весь коментар
01.02.2026 10:14 Відповісти
Ті самі які фіксують швидкість авто при використанні навігації. Був в одній точці, потім в іншій через деякий проміжок часу. Ось і швидкість.
показати весь коментар
01.02.2026 19:58 Відповісти
Знав що іншого методу не знайдуть, крім вирубати Starlink.
показати весь коментар
01.02.2026 08:35 Відповісти
Краще так, ніж к@цапи розвалять нам все за допомогою контрабандних старлінків!
показати весь коментар
01.02.2026 08:51 Відповісти
https://x.com/i/status/2017702686813024606 @ "Ситуація зі старлінками доволі цікава, висновки з неї доволі позитивні, і навіть комунікація від Флеша достатньо грамотна, що для нього нетипово.
Але мене більше чіпляє інший пост у Сергія, а саме про російські модулі зв'язку, які стали повсякденним явищем і їх відповіддю на виклики нашого сьогодення.
Не летить дрон на одній частоті? Десять секунд на заміну бортового модуля з антенами, і частота вже інша. На наземній станції, впевнений, теж є готові модулі для швидкої заміни.
У нас досі таке бачив лише на деяких коптерах.
І це велике питання до всіх виробників - модульність системи зв'язку та легкозамінність - це те, що потрібно на фронті. Уніфікація вимог до інтерфейсів та функціоналу - задачі, які, сподіваюсь, вирішить МО під керівництвом Федорова."
показати весь коментар
01.02.2026 09:40 Відповісти
Конкретний механізм - обмеження швидкості
Одне з обмежень, про які вже повідомляють користувачі, - це автоматичне відключення з'єднання Starlink, якщо термінал рухається зі швидкістю понад ~90 км/год.
Цей поріг значно нижчий, ніж швидкість польоту багатьох ударних безпілотників (які рухаються швидше), тому термінали, встановлені на таких БПЛА, перестають працювати у ролі модуля зв'язку.
показати весь коментар
01.02.2026 11:07 Відповісти
 
 