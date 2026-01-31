В Україні діють екстрені обмеження Starlink для протидії БПЛА, - Бескрестнов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник глави Міноборони з технологічних напрямків Сергій Бескрестнов (Флеш).

SpaceX вже вживає контрзаходи

"Багато користувачів системи супутникового зв'язку Старлінк в Україні вже спостерігають перші контрзаходи, які СпейсХ вжив на прохання Міністерства оборони України", - написав він.

Бескрестнов зазначив, що всі ці дії спрямовані на одну мету: Захист жителів нашої країни (як військових, так і цивільних) і наших об'єктів інфраструктури від загрози з боку ударних БПЛА противника.

Поки рішення тимчасові

"Хочу наголосити, що поточні рішення є ТИМЧАСОВИМИ (або скажу по-іншому ЕКСТРЕНИМИ ) і будуть замінені глобальним, продуманим рішенням, на яке нам знадобиться час", - зазначив він.

Інформація щодо користувачів послуг SpaceX в армії

"Також, давно настав час зібрати всю інформацію по країні щодо користувачів послуг SpaceX в Армії. Не приховую, такі спроби вже були, але багато солдатів, які використовують волонтерські Старлінки та особисті Старлінки, не хотіли подавати інформацію командуванню. Раптом командир забере, або новий не дасть, або ще щось", - написав Бескрестнов.

Бескрестнов наголосив: "Ми обов'язково придумаємо спосіб, як зібрати інформацію по Армії, так щоб солдати довірили нам цю інформацію. Хочу також сказати, що компанія SpaceX залучена до процесу і допомагає фахівцям Міністерства оборони".

"Я ще раз прошу вибачення у тих, кого тимчасово торкнулися вжиті заходи, але для безпеки країни зараз це дуже важливі і необхідні дії", - роз'яснив радник.