Заходи щодо припинення використання Росією Starlink дали результат, - Маск

маск про використання Старлінк Росією

Американський бізнесмен Ілон Маск запевнив, що несанкціоноване використання Росією Starlink припинено.

Допис Маска репостить міністр оборони України Михайло Федоров.

Схоже, що заходи, вжиті нами для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, дали результат. Повідомте нас, якщо потрібно вжити додаткових заходів", - зазначив Маск.

Що передувало?

Топ коментарі
+15
та Ілона з 22-го реально допомагає ЗСУ. Без нього нам була б хана. А відключені старлінки під час атак на Крим - з часом дізнаємося усю правду. Не все там просто було…
01.02.2026 11:48 Відповісти
+13
Нарешті. Дякуємо.
01.02.2026 11:38 Відповісти
+9
добре, що він вважає потрібним виправдатись, значить підтримувати рашку таки шкідливо для репутації
01.02.2026 11:49 Відповісти
Повідомляю....
01.02.2026 11:34 Відповісти
01.02.2026 11:36 Відповісти
Несанкціонованого? Сумніваюся, що воно несанкціоноване.
01.02.2026 11:36 Відповісти
виправдатись за що?

коли українська влада звернулась до СпейсІкс? якого числа?
і якого числа вони змогли пофіксити проблему?
01.02.2026 13:10 Відповісти
Ви впевнені? 🤔 Мені б ваш оптимізм.
01.02.2026 11:45 Відповісти
"Допомагає" - це коли безкоштовно, а коли за це платять - це "продає". "Президент Польщі підписав закон, який передбачає продовження фінансування абонентської плати для терміналів Starlink в Україні. Термінали забезпечують безперебійний зв'язок у місцях, де він найбільше потрібен". І коли тобі платять за ексклюзивне використання Старлінку лише українською стороною, а в той же час Старлінк несанкціоновано використовують кацапи - це порушення ділової угоди, чи контракту, якщо хочете. Тому усувати кацарів від використання Старлінку - це власне зобов'язання Маска.
01.02.2026 12:23 Відповісти
мав повну можливість відмовитися від допомоги нам та звʼязатися із кацапами, тим паче вони йому обіцяли значно вищу стабільну оплату. Проте Ілона прийняв рішення допомагати нам, а не продаватися кацапам. Старлінки це не тільки абонплата, це ще й купа технічних складних ідей та рішень, а Ілона та його команда приймають ці рішення на нашу користь.
безкоштовного у цьому житті немає нічого, натомість ж друзі, які за справедливу оплату рятують наші життя
01.02.2026 12:33 Відповісти
Ще раз - "допомагчє" - це безкоштовно. От поляки нам справді допомагают, оплачуючи Маску його послуги. Різницю бачите, чи ні?
01.02.2026 16:22 Відповісти
вам зебілам все мало. ти саме палець об палеь не вдарило, а з якогось американця вимагаєш всього і побільше.
01.02.2026 13:13 Відповісти
Новонароджений (Реєстрація: 04.10.2025), ти перед тим, як ярлики віщати, поцікався, кому вішаєш. 😁 Бо для тих, хто тут давно, ти виглядаєш ідіотом. 😊
01.02.2026 16:21 Відповісти
Рашисти знайшли шпарину у підʼєднанні до мережі цивільного провайдера Старлінк, яка не являє собою проблеми у мирний час, при використанні терміналів Старлінк для цивільних, не військових задач.
Рашисти використали цю шпарину, як терористи, для терору, для вбивств цивільного населення та руйнувань цивільної інфраструктури без жодного узгодження з провайдером, тобто незаконно і аморально. Після звернення міноборони та надання доказів Маск та його фахівці негайно допомогли і продовжують блокувати доступ до інтернет через Старлінк ударним та розвідувальним дронам терористів путлєра.
01.02.2026 13:52 Відповісти
Молоток
01.02.2026 11:42 Відповісти
З часом подивимось на "результат"
01.02.2026 11:44 Відповісти
Ілона красава
назло рудому насипе кацапам до дупи перцю чилі до несхочу
Many thanks!
01.02.2026 11:47 Відповісти
Теж подумав, що через контру з ідіотом така оперативність. Ворог ворога майже друг.
01.02.2026 12:48 Відповісти
Телеграф - дідусь Інтернету
01.02.2026 11:47 Відповісти
А ще раніше застосовувався димовий сигнал. який був одним з найдавніших видів віддаленого зв'язку.

01.02.2026 11:53 Відповісти
Але передавав лише 1 біт. Трохи замало для керування Шахедом.
01.02.2026 18:24 Відповісти
Щоб індійці почули, що їхній димовий сигнал передавав лише 1 біт, то дуже здивувались би.
01.02.2026 18:50 Відповісти
Я стесняюсь спросить, допис Маска секретный? Как то нет линк на конкретный ( озвученный допис). "Синенькие" гиперссылки выводят куда угодно но на то, что здесь озвучено.
01.02.2026 11:49 Відповісти
Гарна новина...
01.02.2026 11:50 Відповісти
а всі думали шо то доня договорилась ))
01.02.2026 12:13 Відповісти
Звернення нашого міноборони було до приватної компанії, до Ілона Маска, а не до Пентагону, хоча високою є імовірність того, що у першу чергу Трамп і Пентагон прийняли рішення не заперечувати проти блокування незаконного використання бортових терміналів Старлінк рашистами. Це без сумніву офіційно не підтверджена, але і не спростована добра для нас новина і погана новина для рашистів, за яку ми вдячні.
01.02.2026 12:34 Відповісти
Доня скоро заявить, що "якби не він, цього б ніколи не сталось"...
01.02.2026 16:50 Відповісти
Добре, що Маск та Старлінк, разом з міноборони мабуть знайшли спосіб блокування роботи бортових терміналів на дронах ворога. Наступний наше термінове завдання - блокувати звʼязок китайським бортовим меш-модемам на Геранях та інших дронах рашистів.
За рівнем небезпеки, який створює керування ворогом дронами через меш-мережі, у змінному діапазоні частот, з доступом в інтернет через ретранслятори, ця технологія наближається до рівня небезпеки від використання ворогом бортових терміналів Старлінк. На жаль, невідомо, чи може угрупування Старшілд (спеціальна, закрита частина мережі Старлінк) створювати завади меш- мережам китайського виробництва, застосування яких активно розгортають рашисти. Навіть, якщо і може, то чи погодяться США допомогти в цьому питанні, адже це дешевше, ніж ракети ППО.
01.02.2026 12:19 Відповісти
МЕШу сторонні супутники не потрібні. Це радіо.
01.02.2026 12:48 Відповісти
Дякую, що нагадали про радіо Я пригдую, десь читав про існування радіо. Про несучі частоти та діапазони на яких працюють радіомодеми. І про меш -мережі мені один таксист пояснив.
Мова про можливість використання низькоорбітальних супутників для постановки радіозавад, певним радіоприймачам, тобто для РЕБ, зокрема радіозавад приймачам меш-модемів.
01.02.2026 13:18 Відповісти
Ви впевнені, що нам нададуть доступ до цієї технології?
01.02.2026 15:49 Відповісти
Ні, не впевнений.
01.02.2026 16:42 Відповісти
Щось таки дійшло до цього "генія"?
01.02.2026 12:41 Відповісти
Чому геній в лапках?
IMHO, Ілон Маск або технологічний/технічний геній, або інопланетянин. Бо такого рівня результатів у високих технологіях ще не досягала жодна людина на планеті Земля.
Це не означає, що він білий і пухнастий, святий і ходить по воді.
01.02.2026 13:24 Відповісти
Він тупо скуповував ці усі технології.
01.02.2026 13:35 Відповісти
"Тупо скуповувати" можуть всі, без виключень, в кого є достатньо багато грошей і мало розуму. До речі, Маск починав з 2К бакс у кишені. А от побудувати найбільші в світи приватні високотехнологічні компанії - активи, вартістю трільойни бакс, - "тупо скуповувати" буде вочевидь замало.
01.02.2026 13:59 Відповісти
То шо, таки геній? ))
01.02.2026 19:26 Відповісти
Можливо геній, або інопланетянин
01.02.2026 19:31 Відповісти
Почнеться санкціоноване??
01.02.2026 12:48 Відповісти
https://x.com/i/status/2017702686813024606 @ "Ситуація зі старлінками доволі цікава, висновки з неї доволі позитивні, і навіть комунікація від Флеша достатньо грамотна, що для нього нетипово.
Але мене більше чіпляє інший пост у Сергія, а саме про російські модулі зв'язку, які стали повсякденним явищем і їх відповіддю на виклики нашого сьогодення.
Не летить дрон на одній частоті? Десять секунд на заміну бортового модуля з антенами, і частота вже інша. На наземній станції, впевнений, теж є готові модулі для швидкої заміни.
У нас досі таке бачив лише на деяких коптерах.
І це велике питання до всіх виробників - модульність системи зв'язку та легкозамінність - це те, що потрібно на фронті. Уніфікація вимог до інтерфейсів та функціоналу - задачі, які, сподіваюсь, вирішить МО під керівництвом Федорова."
01.02.2026 12:57 Відповісти
https://informnapalm.org/ua/yak-rosiia-masshtabuie-vykorystannia-starlink/ @ Як Starlink потрапляє до рф: маршрути, логіка обходу санкцій і накопичення терміналів
Попри санкції та публічні заяви SpaceX про відсутність постачань до Росії, термінали Starlink надходять через схеми паралельного імпорту з використанням третіх країн.
OSINT-дослідження https://nordsint.org/2026/01/06/a-mistake-in-the-declarations-russian-starlink-procurement-traced-via-conformity-filings/ Nordsint, на яке ми https://t.me/informnapalm/26550 звертали увагу на початку січня 2026, показало, що такі схеми включають:
- використання країн Близького Сходу, Центральної Азії та Азії як транзитних хабів;
- активацію терміналів через акаунти, зареєстровані поза рф;
- легалізацію обладнання через фіктивні або викривлені декларації.
Автор дослідження Nordsint також надав міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm копію авіанакладної, яку він отримав у відповідь на свій запит від Emaross Group FZE. Документ підтверджує відправлення партії обладнання з Dubai World Central (ОАЕ) до Бішкека (Киргизстан) у травні 2024 року - маршрутом, який неодноразово фігурував у схемах реекспорту до росії.
Характерною деталлю є свідома маніпуляція митною класифікацією: у накладній обладнання Starlink задеклароване як «routers and adapters» із кодом HS 87089900, що відповідає автозапчастинам, а не телекомунікаційному обладнанню. Така практика широко використовується для зниження уваги митних та контролюючих органів під час перевезення чутливих технологій.
У сукупності ці факти вказують не на одиничні порушення, а на накопичення партій Starlink, які згодом потрапляють до росії та використовуються у військових цілях для ведення агресивної терористичної війни проти України.
01.02.2026 13:18 Відповісти
Термінали вільно продаються в багатьох країнах. Але, як відомо, для їх використання, зʼєднання супутниками Старлінк і отримання послуги доступу до інтернет існує певна процедура, не така проста і краще контрольована, ніж процедура придбання терміналу.
01.02.2026 13:29 Відповісти
Так, при бажанні можлива нейтралізація "лівих" аккаунтів/терміналів Starlink завчасно, коли їх лише починають тестувати у складі апаратури управління ворожого БПЛА - комент у тему нижче.
01.02.2026 13:38 Відповісти
Виходить, що нейтралізація терміналів Starlink, що використовуються рашистами для ведення бойових дій проти України, доволі проста:
потрібно лише порівняти координати периметру кордонів номінальної країни-покупця (та країни реєстрації аккаунту) із фактичною локацією терміналу, і якщо має місце не співпадіння, не кажучи вже про задіяння терміналу в Криму чи на іншій окупованій пітьмою території, одразу блокувати фальшивий аккаунт Starlink.
01.02.2026 13:34 Відповісти
Рашисти використовують для бортових терміналів ударних дронів саме аккаунти, які типові для українських абонентів, на території України (в певних географічних кордонах). Відрізнити їх за стандартними параметрами від законних споживачів послуг на території України було неможливо. В коментарях на Цензорі пропонувалися різні ідеї, від повного відключення послуг Старлінк на території України, до фільтрації підозрілих аккаунтів, зокрема - по швидкості переміщення терміналу, іншим параметрам траєкторії, аномальній активності, трафіку. ШІ мабуть також можна навчити фільтрувати, але це потребує більше часу. Що саме використовує Старлінк зараз вочевидь має лишатись таємницею і весь час вдосконалюватись, бо ворог мабуть активно працює над подоланням блокування.
01.02.2026 14:17 Відповісти
Так. Власне про це й мова - відключати аккаунт Starlink при використанні терміналу у Криму чи на іншій окупованій території України, не кажучи про територію пітьми, де цей сервіс апріорі не має працювати і негайно блокуватись.
Без попереднього тестування роботи терміналу перед запуском БПЛА, його використання неможливе.
01.02.2026 14:26 Відповісти
Ілона почала реабілітуватись... Дякуємо...
01.02.2026 13:24 Відповісти
це логічно - навіть непряма співпраця з терористами ні разу не корисна для бізнесу.
01.02.2026 14:26 Відповісти
тю блокировать терминалы которые передвигаются со скоростью больше 100 км в час
но
и наши БПЛА могут лететь с такой скоростью
01.02.2026 23:22 Відповісти
 
 