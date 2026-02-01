Заходи щодо припинення використання Росією Starlink дали результат, - Маск

Американський бізнесмен Ілон Маск запевнив, що несанкціоноване використання Росією Starlink припинено.

Про це він пише у соцмережі Х.

Допис Маска репостить міністр оборони України Михайло Федоров.

Схоже, що заходи, вжиті нами для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, дали результат. Повідомте нас, якщо потрібно вжити додаткових заходів", - зазначив Маск.

