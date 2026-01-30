"Радий допомогти": Маск відгукнувся на подяку України за допомогу зі Starlink

Американський бізнесмен Ілон Маск відреагував на запит України щодо вирішення проблеми використання терміналів Starlink у російських дронах-камікадзе "Шахед".

Як інформує Цензор.НЕТ, він прокоментував допис міністра оборони Михайла Федорова у соцмережі Х.

Маск прокоментував допис міністра оборони Михайла Федорова на платформі Х, в якому той дякує Маску та президенту "SpaceX" Гвен Шотвелл "за швидку реакцію та невідкладний початок роботи над вирішенням проблеми".

А також за надання Україні "Старлінків" на початку повномасштабного вторгнення рф, що "було критично важливим для стійкості" України.

Бізнесмен у відповідь написав: "Радий допомогти".

Що передувало:

25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".

Пізніше міністр оборони Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.