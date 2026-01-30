Новости Россия уже использует против Украины шахеды со Старлинками Использование Starlink беспилотниками РФ
"Рад помочь": Маск откликнулся на благодарность Украины за помощь со Starlink

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на запрос Украины по решению проблемы использования терминалов Starlink в российских дронах-камикадзе "шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, он прокомментировал пост министра обороны Михаила Федорова в соцсети Х.

Маск прокомментировал пост министра обороны Михаила Федорова на платформе Х, в котором тот благодарит Маска и президента SpaceX Гвен Шотвелл "за быструю реакцию и незамедлительное начало работы над решением проблемы".

А также за предоставление Украине "Старлинков" в начале полномасштабного вторжения РФ, что "было критически важным для устойчивости" Украины.

Бизнесмен в ответ написал: "Рад помочь".

Что предшествовало

25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".

Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.

Маск Илон Федоров Михаил Starlink
Зверни спочатку увагу на свою орфографію, а вже потім починай замислюватись над долею світу.
30.01.2026 21:21 Ответить
Шановний, згідно зі статистикою у нас на сьогодні близько 2 млн.осіб призовного віку досі ховається від мобілізації, і це на 4-му році війни, може порадите яким іншим чином їх "зацікавити" йти захищати свої родини та домівки? Чи ви вважаєте, що ті хто воює усі ці 4 роки залізні? А може ви теж у дружини під спідницею свої коменти строчите?
30.01.2026 23:23 Ответить
+4
За что же раше дьякувать? Старлинк на раше не фунциклирует, но он работает над Украиной, поэтому как Шахед долетает до Украины вин починает працювать. Как с этим бороться я не представляю, ведь Старлинки продаются много где, покупай, акиивизируй в стране покупки и пользуйся.
Раша бильш дьякуе Украине за её СИМ-карты что приобретаются в Украине и затем оказываются на рашиских БПЛА
30.01.2026 21:56 Ответить
Почекайте, завтра він пихне і вам відключить
30.01.2026 21:05 Ответить
Маска молоток
30.01.2026 21:09 Ответить
30.01.2026 21:16 Ответить
З бусифікацією вже потужно розібрався - вже тиждень за 500м від мого дому на трасу щодня приїзджає два буса і два екіпажа поліцаїв по два рази за день (не знаю на перекур на кілька годин від'їзджають, за преміями чи в засідку). Раніше було нерегулярно один-два, іноді три рази на місяць, один бус ТЦК і один екіпаж ухилянтів.
30.01.2026 22:17 Ответить
30.01.2026 23:23 Ответить
Якщо вірити ***** то проти нас воює 700 000 окупантів. У нас армія 900 000, з яких воює лише 200 000. Співвідношення втрат на користь ЗСУ завдяки дронам. Чим зайняті решта 700 000 воєнних коли на фронті не вистачає персоналу і ротації відбуваються вкрай рідко? Таке враження що існує 700 000 недоторканого резерву, а 200 000 воюють до смерті і їх замінюють свіжомобілізованими і погано навченими бійцями щоб зберегти "резерв". Можливо я мало що розумію в мобілізаційних питаннях, але ж має бути постійна ротація і передача досвіду. Як це можна здійснювати без ротації? Як так може бути щоб два бійця похилого віку 169 діб утримували позицію без ротації? Це означає що їх командири повне гівно і їх треба розстріляти публічно...
30.01.2026 23:48 Ответить
та не треба вірити ху йлу..
31.01.2026 02:17 Ответить
***** таке каже, але аналітики чомусь не заперечують вказану кількість.
31.01.2026 03:06 Ответить
ну то тільки на передку у ху йла 700 тис. а в тилу для ротацій і поповнення там ще сидить не менше 700 тис. якщо не більше.
31.01.2026 04:20 Ответить
Ні. На момент повномасштабки у кацапів вся армія налічувала 1 млн. 70 тисяч. З них лише 340 тисяч були військами наступального типу. Решта прикордонники та внутрішні війська. Ми вже тричі знищили "наступальну армію". Кордони ********** оголені. Цвинтарі переповнені. Пропавших без вісті за сотню тисяч. Так, вони трохи збільшили кількість призивників і стали мобілізувати алкоголіків, наркоманів, зеків, старих і дебілів. І як це їм допомогло? А ніяк! - чим тупіший солдат і його командир тим швидше гинуть такі підрозділи. Ми просто продовжуємо виснаження **********. Під Покровськом зафіксовані рекордне співвідношення втрат - 27 окупантів до 1 ЗСУ. 27 до 1!!! Це не то що записано в підручниках їх військових училищ. Там вважається прийнятним співвідношення 3 наступаючих до 1 захисника підготовлених позицій. Це свідоме винищення війська. То ж "земля їм скловатою".
31.01.2026 08:41 Ответить
саме так, земля їм скловатою. проте їм все ще мало, що знищили 3 їхні сухопутні наступальні військові сили. якщо не вигорить кацам із заморозкою війни на прийнятних для них умовах, вони і далі будуть продовжувати лізти. а для того проведуть мобілізацію (не контрактну, а вже примусову). заодно і бабло зекономлять на контракти, якого вже і так зараз їм гостро не вистачає. на бунти те бидло з лепрозорію не здатне, воно краще полізе здихати в Україну за імперію. і там таких є ще багато. більше, ніж тих, хто буде рвати когті в Казахстан чи Монголію, втікаючи від мобілізації. тому 700 000 кацапні на фронті сьогодні порівняно із 200000 на початку втогрнення свідчить про те, що кацапня нарощує свої можливості і продовжує і буде продовжувати лізти далі. не зважаючи на втрати. жюков колись за кілька місяців боїв під Ржевом і Сичовкою поклав у м'ясних штурмах 1,5 млн красноармійців. тож кацапам не те, що зовсім покуй на ці втрати, проте по великому рахунку таки покуй.
31.01.2026 13:04 Ответить
Тоді у жюкова було 15 республік, а зараз у ***** є лише "*********", але нема ленд-лізу. ***** наступає метр в день ціною надвеликих втрат. В якийсь момент ця "хуцпа" лусне і тікатимуть вони звідси настільки швидко що ми за ними не вженемось. Абсолютно всі перемоги СРСР в Другій Світовій напряму залежали від ленд-лізу. Подивіться хроніку поставок ******** на той час військової допомоги матеріалами, зброєю та промисловим обладнанням з сировиною і порівняйте з датами наступальних кампаній. Зараз нічого з цього у кацапні нема. Те що вони отримують з Ірану, Китаю та Північної Кореї застаріле барахло. І не забувайте про санкції які повільно затягують зашморг на шиї кацапської економіки. Для нас зараз важливо не припиняти знищення кацапні і не давати їм можливості накопичувати ударну зброю.
31.01.2026 21:51 Ответить
усього 2 думав більше ?
30.01.2026 23:55 Ответить
Менпауер України (чоловіки від 18 до 49 років) в 2014 році був 11,5 млн. придатних до військової служби без обмежень чоловіків. В той же час (2014) в ********** менпауер був 22 млн. - решта алкодегенератів були непридатні до військової служби. Таке співвідношення опосередковано підтверджує що в ********** проживає далеко не 146 мільйонів. В 2011 згідно витоку даних даних з кацапського ЗАГСу там було лише 81 мільйон. Тому байки про "нескінченність" окупаційних дебілів і їх "необмежений мобілізаційний ресурс" це лише кацапська пропаганда. Вони вже закінчуються...
31.01.2026 03:14 Ответить
"...ви теж у дружини під спідницею свої коменти строчите?" Тобто ти, статист, з під спідниці шпариш? Був би я молодший може теж суміщав би приємне з корисним , але я на дивані з котом, бо старий і каліка. На рахунок мобілізації - навіщо "зацікавлювати" сумнівними і протизаконними методами тих що ховаються, якщо є 2 млн тих, що не ховаються і вже навіть заохочені достойними зарплатами та пенсіями ( дехто з 43 років вже отримує пенсію, а дехто отримує солідну (далеко не середню) зарплату та розраховує на чималу пенсію держслужбовця) з бюджету, який наповнюють оті незацікавлені? Держслужбовці, поліція, прокурори-"інваліди", ті ж здоровані - недовійськові працівники ТЦК, яких можна і потрібно замінити жінками дійсно військових, пенсіонерами по віку чи скаліченими на фронті хлопцями, - ціла армія вмотивованих борців за місце під сонцем.
31.01.2026 14:24 Ответить
Пішов *****, підир.
30.01.2026 21:17 Ответить
Це якись світовий жах і театр абсурда. На всіх посадах у всьому світі якісь некомпетентні збочинці.
Або світ зійшов з розуму, або я його просто нерозумію.
30.01.2026 21:18 Ответить
30.01.2026 21:21 Ответить
Вкажи мені будь ласка, де я приймаюсь долею світу?
Краще робити помилки в орфографії ніж у політиці і у житті.
31.01.2026 20:17 Ответить
Росія теж дякує Маску?
30.01.2026 21:34 Ответить
30.01.2026 21:56 Ответить
Давно треба СІМ-картки прив'язувати до номерів паспортів і нести відповідальність за передачу москалям.
30.01.2026 22:50 Ответить
Не варто перетворювати Україну в тоталітарний Китай з тотальним контролем... Якщо подібну практику застосують я повністю відмовлюсь від послуг телефонних операторів.
31.01.2026 03:04 Ответить
Це до тоталітарного Китаю не має ніякого відношення.
Якщо буде треба знайти Вас за вашим незареєстрованим номером телефону, то Вас знайдуть за декілька хвилин. І тоді яка різниця, прив'язаний ваш номер до номеру паспорта чи ні?
Можете відмовитись від послуг телефонних операторів, Вас знайдуть з допомогою відеокамери на Вашому під'їзді. Сьогодні сховатись на сто відсотків не можливо.
31.01.2026 09:33 Ответить
Ну, не знаю про Китай, але тут, у Німеччині, купити сімку можна де завгодно, але поки її активізуєш... Хіба тільки аналіз сечі не здаєш. А так - і паспортні дані, і фото, і майже не відтиск пальця. Години 2-3 на активізацію уходить. А не дай бог, телефона загубиш, чи сімка застаріла - починай спочатку. Та ну нах! Простіше взагалі без телефона ходити...
І такий цирк навіть не тільки на смартфони (з Інтернетом), а й на найпростіші кнопкові телефони.
А ви кажете - Китай!
31.01.2026 09:39 Ответить
Світом правлять сраколизи і *******
30.01.2026 22:06 Ответить
Не будь наївним-так було споконвіків,так є і так буде.Це просто ******* інтернет технології вносять свої корективи.
30.01.2026 22:24 Ответить
Ну естественно деньги нужно зарабатывать
31.01.2026 09:56 Ответить
 
 