"Рад помочь": Маск откликнулся на благодарность Украины за помощь со Starlink

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на запрос Украины по решению проблемы использования терминалов Starlink в российских дронах-камикадзе "шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, он прокомментировал пост министра обороны Михаила Федорова в соцсети Х.

Маск прокомментировал пост министра обороны Михаила Федорова на платформе Х, в котором тот благодарит Маска и президента SpaceX Гвен Шотвелл "за быструю реакцию и незамедлительное начало работы над решением проблемы".

А также за предоставление Украине "Старлинков" в начале полномасштабного вторжения РФ, что "было критически важным для устойчивости" Украины.

Бизнесмен в ответ написал: "Рад помочь".

Что предшествовало

25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".

Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.