"Рад помочь": Маск откликнулся на благодарность Украины за помощь со Starlink
Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на запрос Украины по решению проблемы использования терминалов Starlink в российских дронах-камикадзе "шахед".
Как сообщает Цензор.НЕТ, он прокомментировал пост министра обороны Михаила Федорова в соцсети Х.
Маск прокомментировал пост министра обороны Михаила Федорова на платформе Х, в котором тот благодарит Маска и президента SpaceX Гвен Шотвелл "за быструю реакцию и незамедлительное начало работы над решением проблемы".
А также за предоставление Украине "Старлинков" в начале полномасштабного вторжения РФ, что "было критически важным для устойчивости" Украины.
Бизнесмен в ответ написал: "Рад помочь".
Что предшествовало
25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".
Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Або світ зійшов з розуму, або я його просто нерозумію.
Краще робити помилки в орфографії ніж у політиці і у житті.
Раша бильш дьякуе Украине за её СИМ-карты что приобретаются в Украине и затем оказываются на рашиских БПЛА
Якщо буде треба знайти Вас за вашим незареєстрованим номером телефону, то Вас знайдуть за декілька хвилин. І тоді яка різниця, прив'язаний ваш номер до номеру паспорта чи ні?
Можете відмовитись від послуг телефонних операторів, Вас знайдуть з допомогою відеокамери на Вашому під'їзді. Сьогодні сховатись на сто відсотків не можливо.
І такий цирк навіть не тільки на смартфони (з Інтернетом), а й на найпростіші кнопкові телефони.
А ви кажете - Китай!