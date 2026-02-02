Вперше "шахед" зі Starlink виявили ще пів року тому, - Ігнат

Перший російський "шахед" зі Starlink було виявлено ще пів року тому.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Шахеди" є різні. Є "Шахед-131", "Шахед -136". Їх росіяни називають "Герань -1", "Герань-2" тощо. Усе це, зрозуміло, іранські розробки. Все, що ви перерахували, відповідає дійсності. Раніше вони справді літали зі звичайним наведенням на ціль – по координатах, більшість зараз так і літає", - зазначив він.

За словами Ігната, є суттєво модернізовані дрони, які окупанти не застосовують масово.

"Можливо, саме вони і потрапляють вглиб нашої країни – до столиці і західних областей. На них важко впливати засобам РЕБ, бо вони мають додатковий захист. Вони можуть мати канали управління, включаючи і сім-карти, модеми, а також і Starlink – нещодавно був такий випадок. Я пам'ятаю, що вперше "шахед" зі Starlink знайшли ще пів року тому. Українська влада нині активно шукає методи протидії, зокрема із партнерами.

Дуже багато розробок є і у нас, і у них. Питання в тому, що ми маємо їх перевершувати, ми маємо теж вивчати ворожі розробки, брати їх на озброєння і робити кращими. Противник, власне, намагається так робити", - додав він.

