Вперше "шахед" зі Starlink виявили ще пів року тому, - Ігнат
Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Шахеди" є різні. Є "Шахед-131", "Шахед -136". Їх росіяни називають "Герань -1", "Герань-2" тощо. Усе це, зрозуміло, іранські розробки. Все, що ви перерахували, відповідає дійсності. Раніше вони справді літали зі звичайним наведенням на ціль – по координатах, більшість зараз так і літає", - зазначив він.
За словами Ігната, є суттєво модернізовані дрони, які окупанти не застосовують масово.
"Можливо, саме вони і потрапляють вглиб нашої країни – до столиці і західних областей. На них важко впливати засобам РЕБ, бо вони мають додатковий захист. Вони можуть мати канали управління, включаючи і сім-карти, модеми, а також і Starlink – нещодавно був такий випадок. Я пам'ятаю, що вперше "шахед" зі Starlink знайшли ще пів року тому. Українська влада нині активно шукає методи протидії, зокрема із партнерами.
Дуже багато розробок є і у нас, і у них. Питання в тому, що ми маємо їх перевершувати, ми маємо теж вивчати ворожі розробки, брати їх на озброєння і робити кращими. Противник, власне, намагається так робити", - додав він.
Що передувало?
- Як зазначалося, американський бізнесмен Ілон Маск відреагував на запит України щодо вирішення проблеми використання терміналів Starlink у російських дронах-камікадзе "Шахед".
- 25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".
- Пізніше міністр оборони Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.
- 1 лютого американський бізнесмен Ілон Маск запевнив, що несанкціоноване використання Росією Starlink припинено.
