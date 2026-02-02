Новини Росія використовує Шахеди зі Starlink
1 656 12

Вперше "шахед" зі Starlink виявили ще пів року тому, - Ігнат

Шахеди зі Starlink: коли вони з’явилися?

Перший російський "шахед" зі Starlink було виявлено ще пів року тому.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Шахеди" є різні. Є "Шахед-131", "Шахед -136". Їх росіяни називають "Герань -1", "Герань-2" тощо. Усе це, зрозуміло, іранські розробки. Все, що ви перерахували, відповідає дійсності. Раніше вони справді літали зі звичайним наведенням на ціль – по координатах, більшість зараз так і літає", - зазначив він.

За словами Ігната, є суттєво модернізовані дрони, які окупанти не застосовують масово. 

"Можливо, саме вони і потрапляють вглиб нашої країни – до столиці і західних областей. На них важко впливати засобам РЕБ, бо вони мають додатковий захист. Вони можуть мати канали управління, включаючи і сім-карти, модеми, а також і Starlink – нещодавно був такий випадок. Я пам'ятаю, що вперше "шахед" зі Starlink знайшли ще пів року тому. Українська влада нині активно шукає методи протидії, зокрема із партнерами.

Дуже багато розробок є і у нас, і у них. Питання в тому, що ми маємо їх перевершувати, ми маємо теж вивчати ворожі розробки, брати їх на озброєння і робити кращими. Противник, власне, намагається так робити", - додав він.

Що передувало?

Топ коментарі
і шо і як...чому відреагували тільки зараз..Не до того було...двушечки на мацкву засилали падлюки...
02.02.2026 09:27 Відповісти
Знизили швидкість старлінк в росії, а нам? Чи ми можемо керувати дистанційно своїми бпла для точкового ураження? Чому кацапня постійно шукає методи для нанесення ударів? А ми шукаємо шо? ППО... Зеленський як маленька дитина, хтось щось ляпне він зразу за це вчепитися:" от все дайте нам саме це і перемога" . Останній приклад за літачки з Чехії. А сам за 4 роки не думав, що потрібні невеличкі літаки для полювання за шахедами. Він буде носитися з будь якими не реалістичними ідеями, створюючи вигляд стурбованості. А грошики крапають...
02.02.2026 09:14 Відповісти
в нас справи важлівіши...двушечки на мацкву засилати
02.02.2026 09:28 Відповісти
02.02.2026 09:14 Відповісти
В рашці старлінк не працює. Ми можемо так само як і вони - кітайські меш-модеми по 8к за штуку.
02.02.2026 09:18 Відповісти
8к в рамках війни це зазвичай не гроші. Дешевше ніж розтрощена енергетика.
02.02.2026 09:19 Відповісти
в нас справи важлівіши...двушечки на мацкву засилати
02.02.2026 09:28 Відповісти
і шо і як...чому відреагували тільки зараз..Не до того було...двушечки на мацкву засилали падлюки...
02.02.2026 09:27 Відповісти
кацапи найближчим часом планують запустити свою систему аналог старлінку... чи то використовувати щось схоже китайців... дивлячись за розвитком війни і технологій це вповні реально... добре що заблокували їм можливість використовувати старлінк, але це занадто жирна технологія, щоб про неї кацапи забули і не намагались вигадати щось своє аналогічне...
02.02.2026 09:42 Відповісти
Ти в це віриш?
02.02.2026 11:06 Відповісти
в 23 р. ніхто не вірив в 1000 шахедів в день, а ось як воно...
02.02.2026 11:09 Відповісти
Так воно тому ,що зелений піськограй разом зі своїм стадом ********* кінчив оборонку....за 4 роки не спромоглися навіть нічого противопоставити шахедам....ці пукалки на машинах нічого не дають...вчора з 12 сбили один....і так завжди....
02.02.2026 14:01 Відповісти
І що? Чекали поки проблема сама по собі розсмокчеться? Не в даному випадку. Кацапи швидко вчаться, в т.ч. на власних помилках, можуть придумати багато чого що більш ефективно літає і вбиває.Тепер маємо. Та хіба це вперше?
02.02.2026 10:01 Відповісти
"Перший російський "шахед" зі Starlink було виявлено ще пів року тому"

это доклад о бездеятельности?
02.02.2026 11:36 Відповісти
 
 