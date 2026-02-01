Обмеження Starlink для протидії БпЛА: перші кроки вже дали швидкий результат, - Федоров
Україна спільно зі Starlink вже здійснили перші кроки, які дали швидкий результат у боротьбі з російськими дронами.
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що далі?
"Наступний крок - упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам", - зазначив міністр.
За словами Федорова, найближчими днями буде опубліковано інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації.
Неверифіковані термінали буде відключено.
Реєстрація
Зазначається, що процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів: "Детальні інструкції опублікуємо найближчим часом".
"Дякуємо Starlink та SpaceX за співпрацю й проактивну позицію в підтримці українців", - додав Федоров.
Що передувало?
- Як зазначалося, американський бізнесмен Ілон Маск відреагував на запит України щодо вирішення проблеми використання терміналів Starlink у російських дронах-камікадзе "Шахед".
- 25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".
- Пізніше міністр оборони Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.
- 1 лютого американський бізнесмен Ілон Маск запевнив, що несанкціоноване використання Росією Starlink припинено.
Вони ж з однієї банди техно-голових, котрі привели Трампа, але тут палучаєцца нєзадчка . Тіль працює над новими технологіями, а Маск його "тренує" стіарлінком у рашистів?
А його мама навіть українську вишиванку носить)
https://zaxid.net/mey_mask_u_vishivantsi_vid_lvivskoyi_dizaynerki_foto_video_n1529850
До повномасштабного вторгнення (і ще на початку війни) Кіссінджер пояснював, що:
«Before this war, I was opposed to membership of Ukraine in NATO because I feared that it would start exactly the process that we have seen now.»«До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це почне саме той процес, який ми зараз бачимо.»
Що він сказав на Давосі (в 99 років, у січні 2023)
На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Генрі Кіссінджер змінив свою думку:
«Now that this process has reached this level, the idea of a neutral Ukraine under these conditions is no longer meaningful.»«Зараз, коли цей процес досяг такого рівня, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу.»
Це не абстрактний ваш страх - це реальний урок зі Starlink.
те, що сталося з Маском, показало головне:
👉 коли критична інфраструктура тримається на одній людині - це ризик.
І ви правильно переносите цей досвід на Palantir
Чим Palantir принципово відрізняється від Маска/Starlink
Тут є важлива відмінність, яка працює на користь України.
Starlink = приватний продукт однієї компанії + воля одного власника.
Palantir = оборонно-аналітична компанія, яка працює з державами і військовими структурами.
Ключові відмінності:
🔹 Palantir сильніше «вшитий» у державні структури
Palantir роками працює з:
Пентагоном,
спецслужбами США,
союзниками НАТО.
Тобто їхня робота - це не просто бізнес, а частина західної безпекової екосистеми.
Їм набагато складніше «розвернутися» у бік Росії, ніж Маску - просто вимкнути сервіс.
🔹 Palantir заробляє репутацією в обороні Заходу
Якщо вони колись «перекинуться» до Росії - це буде не просто скандал, а політичне самогубство для компанії.
Їх просто перестануть допускати до будь-яких західних військових проєктів.
3) А що з Маском і Венсом?
Тут ваша тривога має підстави, і я не буду її знецінювати.
Є три реальні ризики:
Ідеологічний дрейф частини республіканців
У середовищі, близькому до Трампа/Венса, є течія, яка:
говорить про «переговори за будь-яку ціну»,
втомилась від допомоги Україні,
і дивиться на Росію як на «менше зло, ніж Китай».
Маск як неконтрольований фактор
Він уже показав, що може діяти одноосібно, навіть всупереч інтересам України.
Це не злочин - але це небезпечно для нас.
Можлива політична зміна в США
Якщо прийде адміністрація, менш дружня до України, - тиск на такі компанії, як Palantir, може зрости.
Чому я все ж не думаю, що Palantir «перекинеться» на Росію
Ось що стримує такий сценарій:
✅ Україна вже стає частиною західної оборонної системи
Чим більше західних технологій інтегрується в українську оборону - тим складніше буде просто «кинути» Україну.
✅ Для Palantir Україна - демонстраційний кейс
Якщо їхній «купол» або система працює в Україні - це їхня реклама на весь світ.
Провал або зрада Україні зруйнує їхній бізнес-модель.
✅ Росія технологічно - токсичний партнер
Співпраця з РФ означала б санкції, суди, блокування доступу до західних ринків.
Для Palantir це економічно безглуздо.
Цей поріг значно нижчий, ніж швидкість польоту багатьох ударних безпілотників , тому термінали, встановлені на таких БПЛА, перестають працювати у ролі модуля зв'язку.
"Схожі дані надходять і від російських військових блогерів, які уточнюють, що поріг відключення становить понад 90 км/год, що фактично унеможливлює використання системи на дронах без додаткових модифікацій."
https://mezha.net/eng/bukvy/spacex-has-restricted-the-use-of-starlink-connection-is-lost-at-speeds-above-90-km-h/
Якщо зменшити до 90 - впаде.
Швидкість 70км/год.
Висота понад 2000м
З телеграм каналу
Для цього буде: "Наступний крок - упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам"
Але очевидно він складніший і потребує певного часу.
І так, це лише перший крок, нагальний. Далі буде.
Тож хто залишається? В кого підгоряє від необхідності вказати - звідки і як в нього термінал Старлінк? Правильно! Залишається 2 категорії:
1. Ті, хто через 3 перекупів отримав Старлінк в ОАЕ для використання в "шахедах".
2. Ті, хто вкрав термінал Старлінк в держави Україна і використовує його просто як дармовий засіб доступу в інтернет (в 2022 році "дістати" термінал Старлінк, який і досі оплачується урядовими програмами, - можна було в Україні).
Ви з яких, дядьку?
Ще у 2024 році росія почала експериментально встановлювати термінали Starlink на свої розвідувальні та ударні дрони з метою обходу українських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Наприкінці 2025 - початку 2026 це вже переросло в системну практику, що безпосередньо впливає на ефективність російських терористичних ударів по цивільній інфраструктурі.
Супутниковий зв'язок Starlink забезпечує дронам:
- стійке керування в умовах активної РЕБ;
- передачу даних у реальному часі;
- збільшення дальності та точності терористичних атак.
Фактично Starlink став технологічним множником бойових спроможностей російських дронових підрозділів.
Задокументоване використання Starlink на російських БПЛА:
https://war-sanctions.gur.gov.ua/ru/page-shahed-136 Shahed / Герань - далекобійні дрони-камікадзе (до 2000 км); термінали Starlink фіксувалися на збитих екземплярах у 2024 - 2026 роках.
https://war-sanctions.gur.gov.ua/page-molniya «Молнія» (Молнія-2, Молнія-2Р) - тактичні FPV-дрони (до 50-60 км), адаптовані для розвідки та ударів, зокрема зі Starlink Mini; з грудня 2025 року активно застосовуються російським підрозділом «Рубікон».
https://war-sanctions.gur.gov.ua/page-ag-4862 BM-35 - далекобійний дрон (до 500 км), зафіксований зі Starlink у січні 2026 року під час ударів по Дніпру та Одесі.
Західні та українські https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4083553-rosia-masstabue-starlink-na-udarnih-dronah-dla-obhodu-ukrainskoi-reb.html розслідування, зокрема матеріали Der Spiegel із підтвердженням ГУР МОУ, а також аналізи Defense Express, ISW і експерта РЕБ Сергія Бескрестнова, https://war.obozrevatel.com/ukr/okupanti-vse-chastishe-vikoristovuyut-starlink-dlya-zbilshennya-dalnosti-dii-udarnih-droniv-v-isw-otsinili-riziki-dlya-ukraini.htm вказують: росія цілеспрямовано масштабує використання Starlink для протидії українським системам РЕБ.
Як Starlink потрапляє до РФ: маршрути, логіка обходу санкцій і накопичення терміналів
Попри санкції та публічні заяви SpaceX про відсутність постачань до Росії, термінали Starlink надходять через схеми паралельного імпорту з використанням третіх країн.
OSINT-дослідження https://nordsint.org/2026/01/06/a-mistake-in-the-declarations-russian-starlink-procurement-traced-via-conformity-filings/ Nordsint, на яке ми https://t.me/informnapalm/26550 звертали увагу на початку січня 2026, показало, що такі схеми включають:
- використання країн Близького Сходу, Центральної Азії та Азії як транзитних хабів;
- активацію терміналів через акаунти, зареєстровані поза РФ;
- легалізацію обладнання через фіктивні або викривлені декларації.
Автор дослідження Nordsint також надав міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm копію авіанакладної, яку він отримав у відповідь на свій запит від Emaross Group FZE. Документ підтверджує відправлення партії обладнання з Dubai World Central (ОАЕ) до Бішкека (Киргизстан) у травні 2024 року - маршрутом, який неодноразово фігурував у схемах реекспорту до Росії.
Характерною деталлю є свідома маніпуляція митною класифікацією: у накладній обладнання Starlink задеклароване як «routers and adapters» із кодом HS 87089900, що відповідає автозапчастинам, а не телекомунікаційному обладнанню. Така практика широко використовується для зниження уваги митних та контролюючих органів під час перевезення чутливих технологій.
У сукупності ці факти вказують не на одиничні порушення, а на накопичення партій Starlink, які згодом потрапляють до Росії та використовуються у військових цілях для ведення агресивної терористичної війни проти України.
Висновки та можливі заходи реагування
Отримані дані свідчать, що проблема постачання Starlink до Росії виходить за межі формального санкційного режиму і має прямі військові наслідки для України, зокрема, у гуманітарній сфері, коли російські дронові атаки спрямовані на завдання шкоди здебільшого цивільному населенню країни: позбавленню електроенергії, води та тепла у холодні зимові місяці.
Можливі напрями реагування для світової спільноти:
- Посилення експортного та транзитного контролю за постачанням супутникового й телекомунікаційного обладнання до країн, які системно використовуються як хаби реекспорту до РФ.
- Аналіз та ідентифікація терміналів Starlink, що були поставлені до таких країн, із подальшим аудитом їхнього фактичного використання.
- Технічні та адміністративні заходи з боку SpaceX щодо обмеження або блокування терміналів, які використовуються у військових цілях Росією або порушують санкційні режими.
- Координація між санкційними органами, митними службами та виробниками для виявлення схем маскування вантажів (зокрема через маніпуляції з HS-кодами).
Starlink давно не є нейтральною цивільною технологією. Його використання на російських дронах робить питання контролю постачань до РФ елементом безпеки та захисту цивільного населення від російських терористичних атак.
У нас досі вистачає волонтерських.
Як їх авторизувати?
так будуть випадки коли русня буде реєструвати на українські документи, але все одно це краще ніж було.
Навіть якщо впаде на 50% випадків використання кацапами старліків то є добре.
А волонтерські - поставлять за якийсь час на облік військових частин, нададуть документи, зареєструють тощо. Оплата все рівно іде з якихось конкретних українських карток. Змінять реквізити тощо. Все ок буде.
Команда Старлінк зміни (в роботі сайту, в системі реєстрації) робить повільно, але зовсім факапів з неможливістю використання термінала, якщо в тебе все ок - там не допускають.
"За попередньою інформацією, йдеться про обмеження швидкості руху терміналу на рівні 90 км/год. Керовані за допомогою супутникового зв'язку Starlink ударні російські БПЛА рухаються значно швидше. Таким чином, ворожі оператори не зможуть керувати безпілотниками в режимі реального часу", - йдеться в повідомленні "АрміяІнформ".
Ймовірно, саме для цього міноборони планує сформувати реєстр цих терміналів, які офіційно використовуються українськими Силами оборони.
"Ми обов'язково придумаємо спосіб, як зібрати інформацію по армії, так щоб солдати довірили нам цю інформацію", - зазначив він.
Швидкість міряється безпосередньо самим терміналом а не системою чи я не правий поправте якщо неправильно знаю....
