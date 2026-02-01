Ограничения Starlink для противодействия БПЛА: первые шаги уже дали быстрый результат, - Федоров

Украина совместно со Starlink уже предприняли первые шаги, которые дали быстрый результат в борьбе с российскими дронами.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Следующий шаг - внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам", - отметил министр.

По словам Федорова, в ближайшие дни будут опубликованы инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации.

Неверифицированные терминалы будут отключены.

Регистрация

Отмечается, что процесс регистрации будет простым, быстрым и удобным для пользователей: "Подробные инструкции опубликуем в ближайшее время".

"Спасибо Starlink и SpaceX за сотрудничество и проактивную позицию в поддержке украинцев", - добавил Федоров.

