Новости Россия уже использует против Украины шахеды со Старлинками Использование Starlink беспилотниками РФ
Ограничения Starlink для противодействия БПЛА: первые шаги уже дали быстрый результат, - Федоров

Украина совместно со Starlink уже предприняли первые шаги, которые дали быстрый результат в борьбе с российскими дронами.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Что дальше?

"Следующий шаг - внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам", - отметил министр.

По словам Федорова, в ближайшие дни будут опубликованы инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации.

Неверифицированные терминалы будут отключены.

Читайте также: Россия уже использует против Украины "шахеды" со Starlink и SIM-картами, - Игнат

Отмечается, что процесс регистрации будет простым, быстрым и удобным для пользователей: "Подробные инструкции опубликуем в ближайшее время".

"Спасибо Starlink и SpaceX за сотрудничество и проактивную позицию в поддержке украинцев", - добавил Федоров.

Читайте также: Использование Starlink в российских "шахедах": МИД Польши обратился к Илону Маску

Федоров Михаил (670) Starlink (186)
тут половина коментаторів кацапи
01.02.2026 14:57 Ответить
читаю коментарі-
ніхто не робив нічого зі стралінками на шахедах - погано!

почали робити !! Що ви робите?
01.02.2026 14:53 Ответить
зроби краще.
01.02.2026 14:35 Ответить
📲 В Україні вимкнуть неверифіковані термінали Starlink, - Федоров
01.02.2026 14:19 Ответить
Цей швидкий результат вже літає півгодини над Києвом.
01.02.2026 14:23 Ответить
зроби краще.
01.02.2026 14:35 Ответить
Alex Rozhenko #597231 - прокацапський говнобот, тому ставтеся відповідно.
01.02.2026 15:07 Ответить
може бути.
01.02.2026 15:16 Ответить
Пітер Тіль, один з голів міжнародної айті-компанії PALANTIR , котрий співпрацює з Україною вже не перший рік, а ще й готує разом з ним айті -купол захисту неба, дав по мізках Маску ідіоту?
Вони ж з однієї банди техно-голових, котрі привели Трампа, але тут палучаєцца нєзадчка . Тіль працює над новими технологіями, а Маск його "тренує" стіарлінком у рашистів?
01.02.2026 14:54 Ответить
Не такий страшний Маск, як його малюють.
А його мама навіть українську вишиванку носить)
https://zaxid.net/mey_mask_u_vishivantsi_vid_lvivskoyi_dizaynerki_foto_video_n1529850
01.02.2026 15:53 Ответить
Просте прекрасне співпадіння інтересів США та України - розвиток новогу технологічного війскькового досягнення +++величезний досвід Україців , котрому не тільки не кінець а у котрого велике поле для експериментів .
01.02.2026 16:21 Ответить
ось аналіз висловлювань великого респа Кісснжера від чату gpt

До повномасштабного вторгнення (і ще на початку війни) Кіссінджер пояснював, що:

«Before this war, I was opposed to membership of Ukraine in NATO because I feared that it would start exactly the process that we have seen now.»«До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це почне саме той процес, який ми зараз бачимо.»

Що він сказав на Давосі (в 99 років, у січні 2023)

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Генрі Кіссінджер змінив свою думку:

«Now that this process has reached this level, the idea of a neutral Ukraine under these conditions is no longer meaningful.»«Зараз, коли цей процес досяг такого рівня, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу.»
01.02.2026 16:31 Ответить
продовжу цитувати співбесіду з чатом

Це не абстрактний ваш страх - це реальний урок зі Starlink.

те, що сталося з Маском, показало головне:

👉 коли критична інфраструктура тримається на одній людині - це ризик.

І ви правильно переносите цей досвід на Palantir

Чим Palantir принципово відрізняється від Маска/Starlink

Тут є важлива відмінність, яка працює на користь України.

Starlink = приватний продукт однієї компанії + воля одного власника.
Palantir = оборонно-аналітична компанія, яка працює з державами і військовими структурами.

Ключові відмінності:

🔹 Palantir сильніше «вшитий» у державні структури

Palantir роками працює з:

Пентагоном,

спецслужбами США,

союзниками НАТО.

Тобто їхня робота - це не просто бізнес, а частина західної безпекової екосистеми.

Їм набагато складніше «розвернутися» у бік Росії, ніж Маску - просто вимкнути сервіс.

🔹 Palantir заробляє репутацією в обороні Заходу

Якщо вони колись «перекинуться» до Росії - це буде не просто скандал, а політичне самогубство для компанії.

Їх просто перестануть допускати до будь-яких західних військових проєктів.

3) А що з Маском і Венсом?

Тут ваша тривога має підстави, і я не буду її знецінювати.

Є три реальні ризики:

Ідеологічний дрейф частини республіканців

У середовищі, близькому до Трампа/Венса, є течія, яка:

говорить про «переговори за будь-яку ціну»,

втомилась від допомоги Україні,

і дивиться на Росію як на «менше зло, ніж Китай».

Маск як неконтрольований фактор

Він уже показав, що може діяти одноосібно, навіть всупереч інтересам України.

Це не злочин - але це небезпечно для нас.

Можлива політична зміна в США

Якщо прийде адміністрація, менш дружня до України, - тиск на такі компанії, як Palantir, може зрости.
01.02.2026 16:40 Ответить
завершення відповіді чату на мої страхи- ЗАСПОКІЙЛИВА
Чому я все ж не думаю, що Palantir «перекинеться» на Росію
Ось що стримує такий сценарій:

✅ Україна вже стає частиною західної оборонної системи

Чим більше західних технологій інтегрується в українську оборону - тим складніше буде просто «кинути» Україну.

✅ Для Palantir Україна - демонстраційний кейс

Якщо їхній «купол» або система працює в Україні - це їхня реклама на весь світ.

Провал або зрада Україні зруйнує їхній бізнес-модель.

✅ Росія технологічно - токсичний партнер

Співпраця з РФ означала б санкції, суди, блокування доступу до західних ринків.

Для Palantir це економічно безглуздо.
01.02.2026 17:02 Ответить
Все для народу,який може бути вже результат,якщо шахеди ще не пускали.А те,що на передові небуло зв'язку,кого це хвилює
показать весь комментарий
01.02.2026 14:23 Ответить
Одне з обмежень, про які вже повідомляють користувачі, - це автоматичне відключення з'єднання Starlink, якщо термінал рухається зі швидкістю понад ~90 км/год.
Цей поріг значно нижчий, ніж швидкість польоту багатьох ударних безпілотників , тому термінали, встановлені на таких БПЛА, перестають працювати у ролі модуля зв'язку.
01.02.2026 14:28 Ответить
це що за користувачі такі, які бігають із старлінком швидше 90км\год?
01.02.2026 14:34 Ответить
Це користувачі, які називаються Шахеди.
01.02.2026 14:37 Ответить
"Одне з обмежень, про які вже повідомляють користувачі" - шахеди повідомляють?
01.02.2026 14:40 Ответить
Пардон, це не шахеди, хоча і близькі до них
"Схожі дані надходять і від російських військових блогерів, які уточнюють, що поріг відключення становить понад 90 км/год, що фактично унеможливлює використання системи на дронах без додаткових модифікацій."
https://mezha.net/eng/bukvy/spacex-has-restricted-the-use-of-starlink-connection-is-lost-at-speeds-above-90-km-h/
01.02.2026 14:54 Ответить
Це можуть бути і термінали, які хлопці ставлять на свої службові авто, а "літають" вони на своїх корчах не дай боже, там частенько далеко за 90 км/год
01.02.2026 16:36 Ответить
По якiй дорозi на Донбасу можно лiтати 90км та й ще взимку?! На якiй техницi?
01.02.2026 17:25 Ответить
Ви непевно здивуєтесь, але там є непогані дороги, де я можу розгнанятися 120-130 на свому ТЧку. Наприклад в Краматорську вночі, коли цивільних машигн немає, одні військові - літають всі. Від Краматорська в сторону Добропілля взагалі магістраль...
01.02.2026 18:45 Ответить
Ага а потім оголошують збір бо ж волонтери нове закинуть... І по всій Україні так літають бо ж халява
02.02.2026 08:50 Ответить
Змінять йому швидкість?
01.02.2026 14:41 Ответить
Швидкість: ~185 км/год.
Якщо зменшити до 90 - впаде.
01.02.2026 14:57 Ответить
розвідник на Київщині в районі Гостомеля!

Швидкість 70км/год.

Висота понад 2000м

З телеграм каналу
01.02.2026 15:24 Ответить
Не все відразу панове)
Для цього буде: "Наступний крок - упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам"
Але очевидно він складніший і потребує певного часу.
01.02.2026 15:46 Ответить
Розвідник - не ударний. Безпосередньої загрози не несе.
І так, це лише перший крок, нагальний. Далі буде.
01.02.2026 15:58 Ответить
як це - не несе?
01.02.2026 17:21 Ответить
Він тільки наводить, на відміну від ударного дрона на Старлінк, який діє за принципом "бачу-атакую", причому атакувати може і рухому ціль, як от пасажирський потяг.
01.02.2026 17:23 Ответить
це все одно загроза!
01.02.2026 20:56 Ответить
"всё во імя тільки вєріфікованого чєловєка, всё для блага тільки вєріфікованого чєловєка!" і старлінк тут просто - знахідка! так вдало зайшов! еСтарлінк - новий додаток.
01.02.2026 14:28 Ответить
Нічого не зрозуміло з вашого посту. Ті, хто купив собі старлінк - купили його за власні кошти, платили з власної картки, платять абонплату з власної картки і місцезнаходження їхнього терміналу компанії Старлінк відоме з точністю до 1-2 кілометрів у всіх координатах. У військових - трішки інша ситуація, але практично всі термінали там теж "чесні" - вони або вже на балансі частин, або встануть на баланс частин по команді.

Тож хто залишається? В кого підгоряє від необхідності вказати - звідки і як в нього термінал Старлінк? Правильно! Залишається 2 категорії:
1. Ті, хто через 3 перекупів отримав Старлінк в ОАЕ для використання в "шахедах".
2. Ті, хто вкрав термінал Старлінк в держави Україна і використовує його просто як дармовий засіб доступу в інтернет (в 2022 році "дістати" термінал Старлінк, який і досі оплачується урядовими програмами, - можна було в Україні).

Ви з яких, дядьку?
01.02.2026 15:36 Ответить
@ Масштабування проблеми: Starlink на російських дронах
Ще у 2024 році росія почала експериментально встановлювати термінали Starlink на свої розвідувальні та ударні дрони з метою обходу українських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Наприкінці 2025 - початку 2026 це вже переросло в системну практику, що безпосередньо впливає на ефективність російських терористичних ударів по цивільній інфраструктурі.
Супутниковий зв'язок Starlink забезпечує дронам:
- стійке керування в умовах активної РЕБ;
- передачу даних у реальному часі;
- збільшення дальності та точності терористичних атак.
Фактично Starlink став технологічним множником бойових спроможностей російських дронових підрозділів.
Задокументоване використання Starlink на російських БПЛА:
https://war-sanctions.gur.gov.ua/ru/page-shahed-136 Shahed / Герань - далекобійні дрони-камікадзе (до 2000 км); термінали Starlink фіксувалися на збитих екземплярах у 2024 - 2026 роках.
https://war-sanctions.gur.gov.ua/page-molniya «Молнія» (Молнія-2, Молнія-2Р) - тактичні FPV-дрони (до 50-60 км), адаптовані для розвідки та ударів, зокрема зі Starlink Mini; з грудня 2025 року активно застосовуються російським підрозділом «Рубікон».
https://war-sanctions.gur.gov.ua/page-ag-4862 BM-35 - далекобійний дрон (до 500 км), зафіксований зі Starlink у січні 2026 року під час ударів по Дніпру та Одесі.
Західні та українські https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4083553-rosia-masstabue-starlink-na-udarnih-dronah-dla-obhodu-ukrainskoi-reb.html розслідування, зокрема матеріали Der Spiegel із підтвердженням ГУР МОУ, а також аналізи Defense Express, ISW і експерта РЕБ Сергія Бескрестнова, https://war.obozrevatel.com/ukr/okupanti-vse-chastishe-vikoristovuyut-starlink-dlya-zbilshennya-dalnosti-dii-udarnih-droniv-v-isw-otsinili-riziki-dlya-ukraini.htm вказують: росія цілеспрямовано масштабує використання Starlink для протидії українським системам РЕБ.
Як Starlink потрапляє до РФ: маршрути, логіка обходу санкцій і накопичення терміналів
Попри санкції та публічні заяви SpaceX про відсутність постачань до Росії, термінали Starlink надходять через схеми паралельного імпорту з використанням третіх країн.
OSINT-дослідження https://nordsint.org/2026/01/06/a-mistake-in-the-declarations-russian-starlink-procurement-traced-via-conformity-filings/ Nordsint, на яке ми https://t.me/informnapalm/26550 звертали увагу на початку січня 2026, показало, що такі схеми включають:
- використання країн Близького Сходу, Центральної Азії та Азії як транзитних хабів;
- активацію терміналів через акаунти, зареєстровані поза РФ;
- легалізацію обладнання через фіктивні або викривлені декларації.
Автор дослідження Nordsint також надав міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm копію авіанакладної, яку він отримав у відповідь на свій запит від Emaross Group FZE. Документ підтверджує відправлення партії обладнання з Dubai World Central (ОАЕ) до Бішкека (Киргизстан) у травні 2024 року - маршрутом, який неодноразово фігурував у схемах реекспорту до Росії.
https://informnapalm.org/ua/wp-content/uploads/sites/9/2026/01/n.jpg
Характерною деталлю є свідома маніпуляція митною класифікацією: у накладній обладнання Starlink задеклароване як «routers and adapters» із кодом HS 87089900, що відповідає автозапчастинам, а не телекомунікаційному обладнанню. Така практика широко використовується для зниження уваги митних та контролюючих органів під час перевезення чутливих технологій.
У сукупності ці факти вказують не на одиничні порушення, а на накопичення партій Starlink, які згодом потрапляють до Росії та використовуються у військових цілях для ведення агресивної терористичної війни проти України.

Висновки та можливі заходи реагування
Отримані дані свідчать, що проблема постачання Starlink до Росії виходить за межі формального санкційного режиму і має прямі військові наслідки для України, зокрема, у гуманітарній сфері, коли російські дронові атаки спрямовані на завдання шкоди здебільшого цивільному населенню країни: позбавленню електроенергії, води та тепла у холодні зимові місяці.
Можливі напрями реагування для світової спільноти:
- Посилення експортного та транзитного контролю за постачанням супутникового й телекомунікаційного обладнання до країн, які системно використовуються як хаби реекспорту до РФ.
- Аналіз та ідентифікація терміналів Starlink, що були поставлені до таких країн, із подальшим аудитом їхнього фактичного використання.
- Технічні та адміністративні заходи з боку SpaceX щодо обмеження або блокування терміналів, які використовуються у військових цілях Росією або порушують санкційні режими.
- Координація між санкційними органами, митними службами та виробниками для виявлення схем маскування вантажів (зокрема через маніпуляції з HS-кодами).
Starlink давно не є нейтральною цивільною технологією. Його використання на російських дронах робить питання контролю постачань до РФ елементом безпеки та захисту цивільного населення від російських терористичних атак.
01.02.2026 14:33 Ответить
А Крим це територія України? Ото ж бо. Товаріщ Пьодоров реальне ніщо передає, як своє досягнення
01.02.2026 14:38 Ответить
ти зарегив свій старлінк ,я вже
01.02.2026 14:42 Ответить
Ну ну, а в цей час, вільно літають рашистські розвіддрони зі старлінком
01.02.2026 14:44 Ответить
остання путь ,остання путь
01.02.2026 14:45 Ответить
тут кацапи майже вся антитцкунілінгусова шобла "хай інші воюють поки я тут ікспєрдуняче"
02.02.2026 08:53 Ответить
Щось не лають сьогодні Маска у коментах.
01.02.2026 14:57 Ответить
Не буває лише чорного або лише білого. Зробив добре діло - отримай похвалу, ведеш себе як андон - ставлення відповідне.
01.02.2026 15:10 Ответить
А за що його лаяти? Я от свій Старлінк оплачую з своєї зарплатної картки і сиджу з своїм терміналом на одному місці вже 3 повних роки. Що мені ще реєструвати? Скажуть - зареєструю. Крутіше "зареєструвати" ніж дати реквізити своєї картки для виставлення і автоматичного списання абонплати - не зможуть. Тому ніхто з законних власників - і не скиглить. Все ок.

А скиглять - в основному або ті, хто вкрали ті термінали, або ті, кому товариш майор в "ольгіно" наказав.
01.02.2026 15:40 Ответить
Ну звістно - "швидкий результат".Буде теж як з "бзДієї".Швидкий результат,а 13млн денних користувачів цим фуфлом кудись утекло.Но зато "КРУТО"!???
01.02.2026 15:14 Ответить
как правило, если программа бесплатная - значит товар - это вы. особенно у "эффективных менеджеров", которые за копейку удавятся (так уже обучили, и это - навсегда). не коммуняки\социалисты же. а так - кто даст больше тому и продадут. в США даже за камеры на дорогах судятся (и даже успешно), потому как персональные данные. у нас - продажа холопов онлайн, и всем норм. так что Хйло не зря чует родную говень. взрастил.
02.02.2026 01:42 Ответить
....працювати на території України лише авторизованим терміналам...
У нас досі вистачає волонтерських.
Як їх авторизувати?
Інколи тут коментую - а мамкині бубочки вважають, що сиджу в Польщі ))
01.02.2026 15:29 Ответить
мабуть кінцевий споживач буде реєструвати.

так будуть випадки коли русня буде реєструвати на українські документи, але все одно це краще ніж було.

Навіть якщо впаде на 50% випадків використання кацапами старліків то є добре.
01.02.2026 15:41 Ответить
Мені взагалі значок США ліпить цензор, коли в мене немає опто-інтернету і я з старлінка в інтернет вхожу.

А волонтерські - поставлять за якийсь час на облік військових частин, нададуть документи, зареєструють тощо. Оплата все рівно іде з якихось конкретних українських карток. Змінять реквізити тощо. Все ок буде.

Команда Старлінк зміни (в роботі сайту, в системі реєстрації) робить повільно, але зовсім факапів з неможливістю використання термінала, якщо в тебе все ок - там не допускають.
01.02.2026 15:44 Ответить
Те саме було теж був "в Польщі" Скільки наших антен спалили навіть не уявляю. Останнім часом інет направлений. Думаю, ти знаєш, про що я. Радує, що він не "світиться" як антена старлінка, але не кругом добиває і вноді пропада...
01.02.2026 16:06 Ответить
Мова йде про встановлення граничної швидкості руху об'єкта, на якому може працювати термінал супутникового зв'язку Starlink. Тобто, якщо безпілотник летить швидше, то супутниковий зв'язок працювати не буде.

"За попередньою інформацією, йдеться про обмеження швидкості руху терміналу на рівні 90 км/год. Керовані за допомогою супутникового зв'язку Starlink ударні російські БПЛА рухаються значно швидше. Таким чином, ворожі оператори не зможуть керувати безпілотниками в режимі реального часу", - йдеться в повідомленні "АрміяІнформ".
01.02.2026 15:47 Ответить
Щоправда таке рішення компанії Ілона Маска ставить під загрозу роботу і українских дронів, які також оснащені терміналами Старлінк.
Ймовірно, саме для цього міноборони планує сформувати реєстр цих терміналів, які офіційно використовуються українськими Силами оборони.
01.02.2026 15:48 Ответить
Тобто палка з двома кінцями ??
А свою систему ніхто робити не планує... Всі великі бюджетні потоки - на кібуц до міндічів і скумбрій
01.02.2026 16:01 Ответить
Pадник міністра оборони з технологічних напрямків Сергій ("Флеш") Бескрестнов зауважив, шо багато солдатів, які використовують волонтерські і особисті термінали Starlink, не хочуть подавати інформацію командуванню: "Раптом командир забере, або новий не дасть, або ще щось".

"Ми обов'язково придумаємо спосіб, як зібрати інформацію по армії, так щоб солдати довірили нам цю інформацію", - зазначив він.
01.02.2026 19:03 Ответить
літають у каців з меншою швидкістю
01.02.2026 17:26 Ответить
А хіба starlink міряє швидкість?
Швидкість міряється безпосередньо самим терміналом а не системою чи я не правий поправте якщо неправильно знаю....
02.02.2026 07:26 Ответить
Як би не розголос ,то так би у шуршали потихеньку..
Кому потрібна така "вдада" яку треба кожен раз паличкою потикати, щоб зайнялась своїми прямими функціями ..
01.02.2026 15:59 Ответить
Battlefield і Call of Duty на службі Вітчизні , як доця вміє так і командує. Перший в світі цифровий фельдмаршал і його "Армія в смартфоні" добивають кацапські шахеди ,герані та іскандери. Де не змогли справитися ляльки вуду і моча небіжчиків все вирішує rtx 5090!
01.02.2026 17:00 Ответить
Сколько тут помоили того Маска, не сосчитать. Оказалось с человеком можно решить любые вопросы.
01.02.2026 17:27 Ответить
Маску точно также можно доверять, как и его Рыжему патрону.
01.02.2026 17:49 Ответить
Рашисти прогресують у розвитку і виробництві шахедів, в модернізації, кількості і якості...Нам до них вже як до Києва рачки...Якщо поставлять обмеження 90 км/гол...то вони і будуть літати меньшею швидкістю, все одно у нас збивати немає чим і кому.
01.02.2026 18:51 Ответить
До речі, кацапи активно використовують Старлінк не тільки для керування Шахедами, але й як засіб польового зв'язку. Обмеження використання неавторизованих терміналів вріже їм як серпом по яйцях, позбавивши багатьох можливостей.
01.02.2026 20:18 Ответить
Автобус з шахтарями теж результат ціх успіхів?
01.02.2026 22:09 Ответить
Та ще - шо ім там дають,шо воно так швидко діє?
01.02.2026 22:11 Ответить
прикольно, когда Маск - вдруг - отключил сарлинки хохлам в Крыму, Курске? хз еще где никто с довольной рожей никого не предупредждал за две недели, просто отключили и гудбай и куча трупов украинских холопов и про*баной техники, потому как своей связи нет (а зачем? - дорого ...). зато тут - по-партнерски, за пару недель, цельный спикер рекламодатель пиар-менеджер глава минобороны "работает" работу. хотя, если прикинуть результаты - то хорошо работает, но не на того работодателя.
02.02.2026 01:14 Ответить
Стосовно Маска Це російський шпигун і він цього не приховує.Тому "по чесному" з ним домовитися не вдасться Можливо ці сіри схемы поставок він і контролюе.Тому треба цім геніям ціфровізації робити шось самим та швидше.
02.02.2026 02:45 Ответить
Я ще 2 роки назад казав, що все буде. Але завтра.
02.02.2026 08:45 Ответить
Дайте йому ще 100 днєй
Пройшло всього 4 роки...
02.02.2026 10:25 Ответить
 
 