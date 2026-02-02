РФ использует "Циркон" и "Орешник" для демонстрации силы, а не массированных атак по Украине, - Игнат

Российские войска применяют против Украины новые типы ракет - "Циркон" и так называемый "Орешник", используя их преимущественно для единичных пусков.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, речь идет о различных типах вооружения, которые выполняют разные задачи и не являются частью классических массированных ракетных атак.

Использование "Орешника"

Игнат подчеркнул, что Воздушные силы официально не используют название "Орешник". Речь идет о баллистической ракете средней дальности, которую в России так называют, но которая является модернизацией советской ракеты "Рубіж". Именно такие ракеты, по его словам, россияне применяли во время ударов по Днепру и Львову.

"Это сигнал для западных партнеров. Львов находится близко к границам НАТО, и Россия пытается показать, что имеет оружие, которое якобы невозможно сбить", - отметил Игнат.

Таким образом, по его словам, Кремль пытается оказывать психологическое давление на Запад с целью повлиять на дальнейшую поддержку Украины.

Использование "Циркона"

Отдельно представитель Воздушных сил прокомментировал применение ракеты "Циркон". Это противокорабельная ракета, которую Россия использует нетипично - для ударов по наземным целям. Пуски осуществлялись из временно оккупированного Крыма по Харьковской, Киевской и Винницкой областям.

По словам Игната, "Циркон" поднимается на высоту более 40 километров и атакует по баллистической траектории, подобно ракетам Х-22. В то же время такие ракеты уже неоднократно сбивались украинской противовоздушной обороной.

"Конечно, для этого система Patriot должна быть в нужное время в нужном месте", - подчеркнул он.