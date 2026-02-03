Матернова про атаки Росії: тепло та електроенергія під прицілом. Україна проявляє неймовірну стійкість

Росія використовує зиму як зброю, завдаючи ударів по мирних містах і критичній інфраструктурі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила посол ЄС Катаріна Матернова у своєму дописі на фейсбук.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"За ніч Росія атакувала Київ, Харків, Одесу та ще п'ять областей. Удари навмисно спрямували на джерела тепла та електроенергії, а також на мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

Матернова заявила, що РФ спрямовували свої удари саме на джерела тепла, електроенергії та мирне населення. Та додала, що вночі спала у ванній кімнаті.

"Атака була ще однією масштабною комбінованою, включаючи 450 дронів та 70 балістичних і крилатих ракет Київ зазнав численних ударів по місту, пошкодивши житлові будинки, дитячий садок та споруди, які виробляють За словами мера Кличка, 1170 додаткових багатоповерхових житлових будинків залишились без опалення та електропостачання посеред зими під час морозів", – зазначила посол.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол ЄС Матернова про удари РФ: "Це так виглядає перемир’я?"

Також Матернова процитувала заяву мера Харкова Ігоря Терехова та розповіла, що в місті відключають опалення у 820 багатоповерхівках, щоб уникнути обмороження труб.

Попри все посол ЄС висловила своє захоплення тим, як Україна протистоїть ворогу.

"Зимові температури використовують як зброю. Тепло та електроенергія як цілі. Щоночі думаю про тисячі людей, які тремтять у своїх домівках. Зима ще не закінчилася, як і російські атаки", – зазначила Матернова.

Атака РФ на Україну 3 лютого

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.

Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.

Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.

Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.

Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.

Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні росіяни застосували дуже-дуже багато балістики, - Ігнат