УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8085 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників Обстріли Запоріжжя Атака на Дніпро
2 085 11

Посол ЄС Матернова про удари РФ: "Це так виглядає перемир’я?"

матернова

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відреагувала на чергові удари РФ по українських містах. Вона зазначила, що російський терор триває попри мирні переговори та нібито згоду РФ на "тижневе перемир'я".

Про це дипломатка завила в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Матернова зазначила, що впродовж цієї ночі  РФ атакувала Україну 90 ударними безпілотниками.

""Це так виглядає "перемир'я"? Вибухи. Загиблі цивільні. Зруйновані енергетичні об'єкти, транспортна інфраструктура… У Дніпрі БпЛА поцілив у приватний будинок, вбивши двох людей. У Конотопі на Сумщині під ударами опинилась залізнична інфраструктура. Вибухи чули ще у низці міст. Також повідомлялося про вибухи у Чернігові та Сумах, Харківській області. Все це відбувається в той час, коли світ говорить про потенційне припинення вогню", - заявила посол.

Читайте також: Сибіга після удару РФ по пологовому будинку в Запоріжжі: Не повинно бути жодних пауз у тиску на Москву

Крім цього, дипломатка наголосила, що зараз в Україні – період сильних морозів. Зокрема, у Києві багато багатоповерхівок досі залишаються без опалення після попередніх ударів по енергосистемі, а більшість громадян змушені жити в умовах багатогодинних відключень електроенергії.

"Сьогоднішня атака (ймовірно, маючи на увазі удар РФ по пологовому у Запоріжжі, - ред.) – ще один доказ, що ніякого "перемир'я" немає. Росія не поважає домовленості. Ніякі з їхніх обіцянок не дотримувалися", - додала вона. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ вдарила по пологовому будинку в Запоріжжі: відомо про шістьох постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

обстріл (33847) росія (69917) Матернова Катаріна (129)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Це так виглядають дії Голобородька' з 2019 року, який довів країну до такого стану. А Трампу чи іншим наші проблеми до одного місця. Він навіть точно може не знати де знаходиться Україна,та пуйло йому нашептало, що то його територія, просто українці чомусь почали самі воювати. А Голобородько замість того, щоб розповісти американцям і їх президенту правду, створив тут за бюджетні гроші марафон і фрідом, по яких доводить до українців свою потужність і мужність. Йому головне призначити на хлібні місця своє оточення і перевибратися знову президентом, хоч набагато вже меншої України. Їздити, точніше літати по світу за кошт українців і отримувати славу за дії наших ЗСУ і народу.
показати весь коментар
01.02.2026 18:49 Відповісти
+5
"Це так виглядає перемир'я Трампа?"
показати весь коментар
01.02.2026 18:31 Відповісти
+4
НУ ДА - а ви що не знали?

Для РФ слова мають не так сенс як для людей

- "освобожденіе" - геноцид, тобто звільнення території від місцевого населення
- "защита" - терор зокрема "защита донбаса", "защита Афгіністана"
- "нацисті" - всі хто не хоче чомусь говорити російською чи бути рузкім рабом їх царя - сюди можуть входити що Українці що поляки, що афганці, що шведи

ну і тд
показати весь коментар
01.02.2026 18:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Це так виглядає перемир'я Трампа?"
показати весь коментар
01.02.2026 18:31 Відповісти
Це так виглядають дії Голобородька' з 2019 року, який довів країну до такого стану. А Трампу чи іншим наші проблеми до одного місця. Він навіть точно може не знати де знаходиться Україна,та пуйло йому нашептало, що то його територія, просто українці чомусь почали самі воювати. А Голобородько замість того, щоб розповісти американцям і їх президенту правду, створив тут за бюджетні гроші марафон і фрідом, по яких доводить до українців свою потужність і мужність. Йому головне призначити на хлібні місця своє оточення і перевибратися знову президентом, хоч набагато вже меншої України. Їздити, точніше літати по світу за кошт українців і отримувати славу за дії наших ЗСУ і народу.
показати весь коментар
01.02.2026 18:49 Відповісти
НУ ДА - а ви що не знали?

Для РФ слова мають не так сенс як для людей

- "освобожденіе" - геноцид, тобто звільнення території від місцевого населення
- "защита" - терор зокрема "защита донбаса", "защита Афгіністана"
- "нацисті" - всі хто не хоче чомусь говорити російською чи бути рузкім рабом їх царя - сюди можуть входити що Українці що поляки, що афганці, що шведи

ну і тд
показати весь коментар
01.02.2026 18:35 Відповісти
Що знову не так?
показати весь коментар
01.02.2026 18:36 Відповісти
Переклад з дипломатичної мови: " Трампе, тебе каци знову на*бали"
показати весь коментар
01.02.2026 18:53 Відповісти
Нажаль це так зване " перемир'є" з тієї ж опери, що і перемовини про мирну угоду з ЄС та США, короче самі собі щось придумали, без підписів, без офіційного затвердження сторонами ( Україна - росія). Самі собі заборону зробили, а тепер з цим носимося ахаємо та охаємо.
показати весь коментар
01.02.2026 18:54 Відповісти
Постійне скавчання в соцмережах, констатація фактів і надання нових кредитів під кабальні умови - так виглядає європейська "допомога".
показати весь коментар
01.02.2026 19:23 Відповісти
кацап, йди на хрін...
показати весь коментар
01.02.2026 19:40 Відповісти
Світ божеволіє та скочується в цинічний гнійник...
Але ж ... недавно здавалось що демократичний світ може одним махом розхитати режим прутіна-бульбашенко.... тільки ж згуртуватись треба !!! Згуртуватись !!
показати весь коментар
01.02.2026 20:55 Відповісти
 
 