Посол ЄС Матернова про удари РФ: "Це так виглядає перемир’я?"
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відреагувала на чергові удари РФ по українських містах. Вона зазначила, що російський терор триває попри мирні переговори та нібито згоду РФ на "тижневе перемир'я".
Про це дипломатка завила в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Матернова зазначила, що впродовж цієї ночі РФ атакувала Україну 90 ударними безпілотниками.
""Це так виглядає "перемир'я"? Вибухи. Загиблі цивільні. Зруйновані енергетичні об'єкти, транспортна інфраструктура… У Дніпрі БпЛА поцілив у приватний будинок, вбивши двох людей. У Конотопі на Сумщині під ударами опинилась залізнична інфраструктура. Вибухи чули ще у низці міст. Також повідомлялося про вибухи у Чернігові та Сумах, Харківській області. Все це відбувається в той час, коли світ говорить про потенційне припинення вогню", - заявила посол.
Крім цього, дипломатка наголосила, що зараз в Україні – період сильних морозів. Зокрема, у Києві багато багатоповерхівок досі залишаються без опалення після попередніх ударів по енергосистемі, а більшість громадян змушені жити в умовах багатогодинних відключень електроенергії.
"Сьогоднішня атака (ймовірно, маючи на увазі удар РФ по пологовому у Запоріжжі, - ред.) – ще один доказ, що ніякого "перемир'я" немає. Росія не поважає домовленості. Ніякі з їхніх обіцянок не дотримувалися", - додала вона.
Для РФ слова мають не так сенс як для людей
- "освобожденіе" - геноцид, тобто звільнення території від місцевого населення
- "защита" - терор зокрема "защита донбаса", "защита Афгіністана"
- "нацисті" - всі хто не хоче чомусь говорити російською чи бути рузкім рабом їх царя - сюди можуть входити що Українці що поляки, що афганці, що шведи
ну і тд
Але ж ... недавно здавалось що демократичний світ може одним махом розхитати режим прутіна-бульбашенко.... тільки ж згуртуватись треба !!! Згуртуватись !!