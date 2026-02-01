Сибіга після удару РФ по пологовому будинку в Запоріжжі: Не повинно бути жодних пауз у тиску на Москву
Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світ посилювати тиск на Росію після удару російських військ по пологовому будинку у Запоріжжі.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Необхідність посилення тиску на РФ
"Російські ударні БпЛА поцілили у пологовий будинок в Запоріжжі, поранивши трьох жінок. Путін продовжує воювати з цивільними – всупереч мирним зусиллям. Лише сила може змусити його припинити агресію і терор. У тиску на Москву та підтримці України не має бути пауз",- наголосив міністр.
Удар РФ по пологовому у Запоріжжі
Нагадаємо, що 1 лютого, російські війська завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі, унаслідок чого є постраждалі.
