Сибига после удара РФ по роддому в Запорожье: Не должно быть никаких пауз в давлении на Москву
Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мир усилить давление на Россию после удара российских войск по роддому в Запорожье.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Необходимость усиления давления на РФ
"Российские ударные БПЛА попали в роддом в Запорожье, ранив трех женщин. Путин продолжает воевать с гражданскими – вопреки мирным усилиям. Только сила может заставить его прекратить агрессию и террор. В давлении на Москву и поддержке Украины не должно быть пауз", - подчеркнул министр.
Удар РФ по роддому в Запорожье
Напомним, что 1 февраля российские войска нанесли удар по роддому в Запорожье, вследствие чего есть пострадавшие.
