Сибига после удара РФ по роддому в Запорожье: Не должно быть никаких пауз в давлении на Москву

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мир усилить давление на Россию после удара российских войск по роддому в Запорожье.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Необходимость усиления давления на РФ

"Российские ударные БПЛА попали в роддом в Запорожье, ранив трех женщин. Путин продолжает воевать с гражданскими – вопреки мирным усилиям. Только сила может заставить его прекратить агрессию и террор. В давлении на Москву и поддержке Украины не должно быть пауз", - подчеркнул министр.

Смотрите также: РФ нанесла удар по роддому в Запорожье: известно о шести пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Удар РФ по роддому в Запорожье

Напомним, что 1 февраля российские войска нанесли удар по роддому в Запорожье, вследствие чего есть пострадавшие.

Смотрите также: Рашисты снова ударили по Запорожью: трое раненых, среди них - ребенок. ФОТОрепортаж