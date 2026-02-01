1 706 13

Сибига после удара РФ по роддому в Запорожье: Не должно быть никаких пауз в давлении на Москву

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мир усилить давление на Россию после удара российских войск по роддому в Запорожье.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Необходимость усиления давления на РФ

"Российские ударные БПЛА попали в роддом в Запорожье, ранив трех женщин. Путин продолжает воевать с гражданскими – вопреки мирным усилиям. Только сила может заставить его прекратить агрессию и террор. В давлении на Москву и поддержке Украины не должно быть пауз", - подчеркнул министр.

Удар РФ по роддому в Запорожье

Напомним, что 1 февраля российские войска нанесли удар по роддому в Запорожье, вследствие чего есть пострадавшие.

Запорожье (2897) обстрел (32498) роддом (76) россия (97451) Сибига Андрей (913)
+14
Тисни!! Тисни пузом своїм та підборіддями !
Тисни давай постійно!! Без перерв на блоги та твітори !!!
01.02.2026 17:15 Ответить
+8
Що ця сибіга взагалі робить окрім пустопорожніх пропи.донів? Вся зовнішня політика повністю провалена по всіх векторах. Власне "зовнішня політика" України - то даремні за держ. кошт гастролі купки продажних бездарних злодюжних покидьків. Котрі виторговують собі і своїм сім"ям порятунок на випадок кінця режиму. А кінець уже аж "ломиться"...
01.02.2026 17:24 Ответить
+6
Ніхто не пише про Тернівку на Дніпропетровщині, де після удару кцапів багато загиблих шахтарів.
01.02.2026 17:19 Ответить
Тільки но з'явився допис ЦН - жах!! ( Попередні дані ) 12 загиблих та 7 пораних.
Господи де наші посольства де праця з світовими зірками і пресою ,та про шо я в Болгарії трасовичка послом в США фірми по клінічні ресторани відкриває то мабуть скрізь так потужні зелені менеджери
01.02.2026 17:36 Ответить
Немає пауз в тому,чого власне немає,Сибіга.
01.02.2026 17:53 Ответить
Одночас уряд зеленського продовжує транспортувати російську нафту через Дружбу.
01.02.2026 18:06 Ответить
Тисни Фламіндічами.
01.02.2026 18:12 Ответить
Потрібен не тиск, навіть системний, а
системне і комплексне знищення цієї держави-терориста (методів є чимало, як військового, так і не військового характеру).
01.02.2026 18:23 Ответить
Роздуми підлітка.
01.02.2026 20:22 Ответить
ти скільки дрг заслав у москву?
скільки кацапів підірвав?
нахера язиком тріпати
01.02.2026 18:36 Ответить
Люди, скажіть , що він ідіот, от просто зовсім...
01.02.2026 18:39 Ответить
Який тиск, хто буде тиснути.Поведінка маленького хлопчика, який не може дати здачі.
01.02.2026 20:20 Ответить
 
 