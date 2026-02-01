РФ ударила по роддому в Запорожье: известно о шести пострадавших

Сегодня, 1 февраля, российские войска нанесли удар по роддому и Запорожью, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Россияне нанесли удар по роддому в Запорожье. Предварительно, уже двое пострадавших", - говорится в сообщении.

Других подробностей пока не сообщается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два человека ранены в результате вражеских атак по Запорожскому району. ФОТО

Обновленная информация

Позже стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 6 человек.

Среди пострадавших – две женщины, которые были на осмотре во время вражеского удара.

Отмечается, что всем оказывается необходимая помощь.

Последствия удара



















