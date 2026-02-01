РФ ударила по роддому в Запорожье: известно о шести пострадавших

Сегодня, 1 февраля, российские войска нанесли удар по роддому и Запорожью, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Россияне нанесли удар по роддому в Запорожье. Предварительно, уже двое пострадавших", - говорится в сообщении.

Других подробностей пока не сообщается.

Обновленная информация

Позже стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 6 человек.

Среди пострадавших – две женщины, которые были на осмотре во время вражеского удара.

Отмечается, что всем оказывается необходимая помощь.

Последствия удара

Удар РФ по пологовому будинку в Запоріжжі
Топ комментарии
+28
Але нажаль не буде нічого окрім ниття президента України... 🤬.
Зараз вилізе:" потрібно ППО, потрібно тиск, США та союзники мало тиснуть" . І ТД. І все.🤬😿
01.02.2026 12:12 Ответить
+14
Кацапам таке енергетичне перемир'я навіть подобається - звільнилися дрони для атак на пологові будинки.
Так, Трампе?
01.02.2026 12:27 Ответить
+14
Нагадаю що кацап це м'ясник-і цим все сказано...
01.02.2026 12:50 Ответить
Але нажаль не буде нічого окрім ниття президента України... 🤬.
Зараз вилізе:" потрібно ППО, потрібно тиск, США та союзники мало тиснуть" . І ТД. І все.🤬😿
01.02.2026 12:12 Ответить
****** московське завжди воює проти вагітних жінок в Україні, з 2014 року!
Епштейна сруськага, виростили московіти!!
01.02.2026 13:36 Ответить
Потрібна мобілізація щоб втримати Запоріжжя, потрібно готуватись до міських боїв, потрібно евакуйовувати населення терміново!
01.02.2026 14:17 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416)

{Вводиться в дію Постановою ВР
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3544-12 № 3544-XII від 21.10.93, ВВР, 1993, № 44, ст.417}

{В редакції Закону
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/644-14 № 644-XIV від 13.05.99, ВВР, 1999, № 27, ст.221}

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
ЗАКОН УКРАЇНИ ПрооборонуУкраїни
Стаття 16. Завдання підприємств, установ та організацій і обов'язки їх посадових осіб у сфері оборони
https://nung.edu.ua/sites/default/files/2021-03/Zakonodavct.pdf
01.02.2026 14:22 Ответить
РЯТУЙТЕ!!!!
01.02.2026 14:46 Ответить
Так й Херсон теж...
Бо при Потужмені все що робиться, воно призводить до загибелі мирняка і патріотів-добровольців.
Хіба що волати в Європу, хай приймає постанову про евакуацію та вимагає її виконати НеЛоху!!
Бо якісь там "оон" та інші організації то беззмістовні грантожери і корумпісти.
01.02.2026 16:07 Ответить
Він може і не проти так нічим же, все вкрали і крадуть далі.🤬
01.02.2026 12:20 Ответить
Баканов з наумовим і зеленський з КабМіндічами та єрмаком і татаровим, системно виконують вказівки ****** щодо знищення Українців, отримані ними в Омані!!!
Усі Генпрокурори і кєровніки в ДБР БЕБ СБУ, це давно знають і виконують теж!!!
Рядують привладні із зеленським, тільки беркутівців та вагнерівців з коригувальниками-ждунами!! Усі вони живі та здорові!!!
01.02.2026 14:27 Ответить
В скілька км від Запоріжжя російські війська?
01.02.2026 12:26 Ответить
в 10-15 км по прямий і пора все евакуювати.
Тим паче родові будинки.
01.02.2026 12:49 Ответить
Від Сум - 17 км, від Харкова - 22 км.
01.02.2026 13:10 Ответить
Так само і для русні. Вже скоро п'ятий рік піде, як Кієв за трі дня.
01.02.2026 13:15 Ответить
А про перемогу, наш переговірник не говорив!, а каву, може і пив...
01.02.2026 13:35 Ответить
А хіба хтось перестав мріяти ? 🤔
Всім неововохворим це приносить полегшення... А зараз саме головне - людей рятувати! При голобородьковому Кагалі'Кварталі наступу не буде!! Факт який тисне вперто..
01.02.2026 16:10 Ответить
😢😢😢
01.02.2026 13:15 Ответить
"Молнія" на 100 км літає. Ішакєд - на 1000.
01.02.2026 12:54 Ответить
20 км. Ствольная артиллерия и РСЗО уже достают.
01.02.2026 13:23 Ответить
Вони хизуються своїми смерчами, які начеб то на 100 км дістають. А ще гундосять ( Аналоговнєтнічают ) що у них аналог-Хаймарса чи то на 120 ° чи то на 200 ° 🤔
01.02.2026 16:12 Ответить
Кацапам таке енергетичне перемир'я навіть подобається - звільнилися дрони для атак на пологові будинки.
Так, Трампе?
01.02.2026 12:27 Ответить
Дякувати гідранту і аж двом Федоровим . А то у Запоріжжі тільки і чути розповіді про потужне ППО.
01.02.2026 12:39 Ответить
Теж саме вони робили у Маріуполі, пологовий будинок, драматичний театр...
01.02.2026 12:48 Ответить
Нагадаю що кацап це м'ясник-і цим все сказано...
01.02.2026 12:50 Ответить
Ну,це ж не енергооб'єкт,а просто жінки та діти(((формально не порушили обіцянку рудому покидьку,а йому то до сраки(((
01.02.2026 12:57 Ответить
Суки мордоровські разом з пропагандонами скажуть:
- Там рожали маленьких бандеровцев.
Горіть ви,упирі болотні при житті і в пеклі!
01.02.2026 12:59 Ответить
Вони так і мислять!! Кажу бо знаю, сам їх надивився по станціях та блокпостах. (ТОТ клят#) 🤢🤮.
Вони це не приховують. Як і в студіях та і в розмовах. А є окрема категорія - " ми асвабаждаєм гуzzкіх " а вот Львов увєсь вирєжем!! © А то там нас навсегда нєнавідят ( почєму то ) "...
01.02.2026 16:21 Ответить
Треба згорнути усі перемовини з терористами!
01.02.2026 12:59 Ответить
Так верховний міндіч сам посібник терористів та пуйловців бізнес-партнер
01.02.2026 16:34 Ответить
Мене бісить, що влада не мовчить, і не КРИЧИТЬ ПРО ЦЕ НА ВЕСЬ СВІТ 24/7 у всіх офіційних мережах і сайтах😡😡😡😡
І тільки волонтери, звичайні люди та наші блогери як Лачен, як Стерненко, не полишають зустль аби довести на весь світ всі злочини срасії!!!!
Де кончене МЗС АБИ ДОНОСИТИ ВСІ ФАКТИ ЦІ ЗЛОДІЯНЬ????????
01.02.2026 13:20 Ответить
Так влада ж не постраждала, про що кричати
01.02.2026 14:07 Ответить
Путтлер і Трамп - терорист і придурок але доки на їх вудочку ловитиметься Зеленскій
01.02.2026 13:31 Ответить
Як одразу понабігало у мережу всьопрападальщиків, як орків в Україну!!!!
01.02.2026 13:40 Ответить
Треба як хамас робити знімки і по всій планеті про звірства кацапів кричати але ні ми тільки морду зеленого мерзотника пропагуємо і показуєм а вона крім рвотного ефекту не несе нічого
01.02.2026 14:42 Ответить
Постійно щось прилітає. Постійно. І вдень і вночі.
01.02.2026 14:48 Ответить
у этих вонючих пидоров давно не осталось ничего святого-им что по роддому ударить что по дому престарелых!выродки ****** будьте вечно прокляты,горите в аду!
01.02.2026 14:50 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
01.02.2026 14:52 Ответить
Й що скаже на це Трамп?
Скаже що то "нічого страшного", що він про "пологові будинки" не просив нелюдя х7йла? Скорійше за все зробить вигляд що нічого не сталося..... покидьок.
01.02.2026 21:16 Ответить
В коментах потужний срач з диванів
01.02.2026 21:32 Ответить
 
 