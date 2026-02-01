Двое человек ранены в результате вражеских атак по Запорожскому району

57-летняя женщина и 54-летний мужчина получили травмы в результате вражеских атак по Запорожскому району.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в целом за сутки оккупанты нанесли 383 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области.

Детали

  • Войска РФ нанесли 13 авиационных ударов по Камышевахе, Шевченковскому, Подах, Терноватому, Новому Полю, Зализнычному, Верхней Терсе, Воздвижевке и Долинке.
  • 155 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Червоноднепровку, Степногорск, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Зализнычное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Староукраинку, Варваровку, Доброполье и Солодкое.
  • 4 обстрела из РСЗО нанесены по Староукраинке, Зеленому, Цветковому и Доброполью.
  • 211 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Лукьяновского, Павловки, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Староукраинки, Варваровки, Доброполья и Солодкого.

Последствия

Обстрел Запорожской области

