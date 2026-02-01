Двое человек ранены в результате вражеских атак по Запорожскому району

57-летняя женщина и 54-летний мужчина получили травмы в результате вражеских атак по Запорожскому району.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в целом за сутки оккупанты нанесли 383 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области.

Детали

Войска РФ нанесли 13 авиационных ударов по Камышевахе, Шевченковскому, Подах, Терноватому, Новому Полю, Зализнычному, Верхней Терсе, Воздвижевке и Долинке.

155 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Червоноднепровку, Степногорск, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Зализнычное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Староукраинку, Варваровку, Доброполье и Солодкое.

4 обстрела из РСЗО нанесены по Староукраинке, Зеленому, Цветковому и Доброполью.

211 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Лукьяновского, Павловки, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Староукраинки, Варваровки, Доброполья и Солодкого.

Последствия

