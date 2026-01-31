Россияне ударили КАБами по Камышевахе на Запорожье: ранен мужчина, разрушены дома

Запорожская область

 31 января российские военные обстреляли управляемыми авиабомбами Камышеваху Запорожской области. 

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Жертвы

В результате обстрела травмирован 54-летний мужчина. Еще двое после осмотра врачами от госпитализации отказались.

Разрушения

В результате удара взрывной волной и обломками разрушены три жилых дома, еще 12 частных домов и 9 хозяйственных построек повреждены.

"Спасатели провели обследование территории для выявления пострадавших и оказания им помощи", - добавили в ГСЧС.

