Россияне ударили КАБами по Камышевахе на Запорожье: ранен мужчина, разрушены дома

31 января российские военные обстреляли управляемыми авиабомбами Камышеваху Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Жертвы

В результате обстрела травмирован 54-летний мужчина. Еще двое после осмотра врачами от госпитализации отказались.

Разрушения

В результате удара взрывной волной и обломками разрушены три жилых дома, еще 12 частных домов и 9 хозяйственных построек повреждены.

"Спасатели провели обследование территории для выявления пострадавших и оказания им помощи", - добавили в ГСЧС.

