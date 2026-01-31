Россияне ударили КАБами по Камышевахе на Запорожье: ранен мужчина, разрушены дома
31 января российские военные обстреляли управляемыми авиабомбами Камышеваху Запорожской области.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы
В результате обстрела травмирован 54-летний мужчина. Еще двое после осмотра врачами от госпитализации отказались.
Разрушения
В результате удара взрывной волной и обломками разрушены три жилых дома, еще 12 частных домов и 9 хозяйственных построек повреждены.
"Спасатели провели обследование территории для выявления пострадавших и оказания им помощи", - добавили в ГСЧС.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль