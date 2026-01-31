Оккупанты нанесли 1019 ударов по Запорожской области: трое раненых, повреждены объекты инфраструктуры

Всего за сутки оккупанты нанесли 1019 ударов по 33 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие и повреждения

Отмечается, что в результате вражеских атак на Запорожский район ранены три человека.

Поступило 149 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Чем били россияне?

Оккупанты для атак на Запорожскую область применяли авиацию, беспилотники, РСЗО и артиллерию.

Войска РФ нанесли 15 авиационных ударов по Барвиновке, Рождественке, Заречному, Зализнычному, Чаривному, Гуляйпольскому, Воздвижовке, Копанях, Верхней Терсе и Дорожнянке.

689 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Камышеваху, Червоноднепровку, Терсянку, Михайло-Лукашево, Веселый Гай, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Староукраинку, Варваровку, Еленоконстантиновку, Доброполье и Сладкое.

7 обстрелов из РСЗО нанесены по Лукьяновскому, Малой Токмачке, Белогорью, Гуляйпольскому и Прилукам.

308 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Лукьяновского, Павловки, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Зеленого, Варваровки, Доброполья и Прилук.

Последствия обстрелов

Последствия российских атак показали в ГУ Нацполиции в Запорожской области.








