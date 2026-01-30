Россияне нанесли 799 ударов по Запорожью и области: трое раненых, повреждены объекты инфраструктуры

За сутки оккупанты нанесли 799 ударов по 33 населенным пунктам Запорожской области. Ночью ударили по Запорожью.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы в Запорожье

Раненые в результате обстрелов

"67-летний мужчина и женщины 48 и 57 лет получили ранения в результате вражеских атак на областной центр и Запорожский район", - говорится в сообщении.

Чем били россияне?

Российские войска для атак на Запорожскую область применяли авиацию, беспилотники, РСЗО и артиллерию.

  • Войска РФ нанесли 14 авиационных ударов по Кушугуму, Малокатериновке, Барвиновке, Любицкому, Новому Полю, Зализнычному, Воздвижовке, Верхней Терсе, Чаривному и Копанях.
  • 493 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Новониколаевку, Таврическое, Софиевку, Спасовку, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Староукраинку, Варваровку, Еленоконстантиновку, Доброполье и Косовцево.

  • 7 обстрелов из РСЗО нанесены по Зализнычному, Новоандеевке, Чаривному, Прилуках и Доброполью.
  • 285 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Лукьяновского, Павловки, Гуляйполя, Зализнычного, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Варваровки, Доброполья и Прилук.

Повреждения

Отмечается, что поступило 132 сообщения о повреждении жилья и объектов инфраструктуры.

Что предшествовало?

Напомним, в ночь на 30 января россияне нанесли удар по жилому дому в Запорожье. 

Через грьобане перемир'я втратимо Україну.
