Росіяни завдали 799 ударів по Запоріжжю та області: троє поранених, пошкоджено об’єкти інфраструктури
Упродовж доби окупанти завдали 799 ударів по 33 населених пунктах Запорізької області. Вночі вдарили по Запоріжжю.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Поранені через обстріли
"67-річний чоловік та жінки 48 та 57 років отримали поранення внаслідок ворожих атак на обласний центр та Запорізький район", - йдеться в повідомленні.
Чим били росіяни?
Російські війська для атак на Запорізьку область застосовували авіацію, безпілотники, РСЗВ та артилерію.
- Війська рф здійснили 14 авіаційних ударів по Кушугуму, Малокатеринівці, Барвінівці, Любицькому, Новому Полю, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Чарівному та Копанях.
- 493 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Новомиколаївку, Таврійське, Софіївку, Спасівку, Степногірськ, Приморське, Лук'янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя, Староукраїнку, Варварівку, Оленокостянтинівку, Добропілля та Косівцеве.
- 7 обстрілів із РСЗВ завдано по Залізничному, Новоандріївці, Чарівному, Прилуках та Добропіллю.
- 285 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Лук'янівського, Павлівки, Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя, Варварівки, Добропілля та Прилук.
Пошкодження
Зазначається, що надійшло 132 повідомлення про пошкодження житла та об’єктів інфраструктури.
Що передувало?
Нагадаємо, у ніч на 30 січня росіяни вдарили по житловому будинку у Запоріжжі.
Iryna LIV #303361
