841 удар завдали окупанти за добу по Запорізькій області: троє людей загинули, 16 - поранені

Упродовж доби окупанти завдали 841 удар по 34 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Жертви обстрілів

"Троє людей загинули, 16 - дістали поранень внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району", - йдеться в повідомленні.

Чим били росіяни?

Російські війська для атак на Запорізьку область застосовували авіацію, безпілотники, РСЗВ та артилерію.

Війська рф здійснили 23 авіаційних удари по Кушугуму, Терсянці, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Чарівному, Долинці, Гуляйпільському, Тернуватому, Барвінівці та Копанях.

475 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Комишуваху, Терсянку, Біленьке, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Солодке, Добропілля та Преображенку.

8 обстрілів із РСЗВ завдано по Запоріжжю, Терсянці, Гуляйполю та Солодкому.

335 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Павлівки, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Дорожнянки, Варварівки, Зеленого,

Солодкого та Добропілля.

Пошкодження

Зазначається, що надійшло 385 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Що передувало?

У ніч на 29 січня російські війська завдали ударів по Вільнянську в Запорізькому районі Запорізької області, внаслідок чого є загиблі та поранений.