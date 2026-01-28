Детектори, антидронові тунелі та екіпажі-перехоплювачі: на Запоріжжі посилюють захист від атак РФ, - ОВА

У Запорізькій області протистоять навалі російських дронів за допомогою виявлення ворожих FPV-дронів, антидронових тунелів та посилення підрозділів Сил оборони.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Атаки "шахедів"

Ворог не припиняє обстріли Запорізької області різними засобами ураження, зокрема й дронами. Найбільших втрат завдають російські "шахеди".

"Для боротьби з "шахедами" розвиваємо екіпажі дронів-перехоплювачів. У співпраці з командуванням Повітряних сил ЗСУ та Міністром оборони України нарощуємо власні сили та засоби для того, щоб знищувати не 50-55 % "шахедів", а значно більше", – зазначив Федоров.

Розвідувальні дрони й "Молнії"

Крім того, безпековим викликом для регіону є російські розвідувальні дрони й типу "Молнія".

"Дві наші запорізькі бригади є лідерами в Україні по збиттю таких дронів. Це ювелірна та професійна робота тих екіпажів, які захищають обласний центр. Понад 90 % "Молній" не долітають до Запоріжжя. Їх збивають на околицях міста", – наголосив начальник ОВА.

FPV-дрони

Також ворог атакує логістичні шляхи області FPV-дронами. Для боротьби з ними вже напрацьований комплекс дій.

"По-перше, нашим підрозділам ми передаємо засоби виявлення – детектори дронів типу "Чуйка" та "Дзиґа". Першу партію передамо Патрульній поліції для збереження особового складу та цивільного населення. Також нарощуємо об’єми будівництва антидронових тонелей. Будемо їх вдосконалювати, щоб і в негоду вони могли вистояти", – повідомив начальник ОВА.

