Детекторы, антидроновые туннели и экипажи-перехватчики: на Запорожье усиливают защиту от атак РФ, - ОВА

В Запорожской области противостоят нашествию российских дронов с помощью обнаружения вражеских FPV-дронов, антидроновых туннелей и усиления подразделений Сил обороны.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Атаки "Шахедов"

Враг не прекращает обстрелы Запорожской области различными средствами поражения, в том числе и дронами. Наибольший ущерб наносят российские "Шахеды".

"Для борьбы с "Шахедами" развиваем экипажи дронов-перехватчиков. В сотрудничестве с командованием Воздушных сил ВСУ и Министром обороны Украины наращиваем собственные силы и средства для того, чтобы уничтожать не 50-55% "Шахедов", а значительно больше", – отметил Федоров.

Разведывательные дроны и "Молнии"

Кроме того, вызовом для безопасности региона являются российские разведывательные дроны типа "Молния".

"Две наши запорожские бригады являются лидерами в Украине по сбиванию таких дронов. Это ювелирная и профессиональная работа тех экипажей, которые защищают областной центр. Более 90% "Молний" не долетают до Запорожья. Их сбивают на окраинах города", – подчеркнул начальник ОВА.

FPV-дроны

Также враг атакует логистические пути области FPV-дронами. Для борьбы с ними уже наработан комплекс действий.

"Во-первых, нашим подразделениям мы передаем средства обнаружения – детекторы дронов типа "Чуйка" и "Дзиґа". Первую партию передадим Патрульной полиции для сохранения личного состава и гражданского населения. Также наращиваем объемы строительства антидроновых туннелей. Будем их совершенствовать, чтобы и в непогоду они могли выстоять", – сообщил начальник ОВА.

