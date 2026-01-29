Росіяни вдарили по Вільнянську на Запоріжжі: троє загиблих і троє поранених
У ніч на 29 січня російські війська завдали ударів по Вільнянську в Запорізькому районі Запорізької області, внаслідок чого є загиблі та поранений.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, росіяни завдали ударів безпілотниками по приватному сектору у Вільнянську. Зруйновані будинки, виникли пожежі.
Жертви атаки
"На жаль, загинули дві жінки та чоловік, ще один чоловік дістав поранень. Йому надається вся необхідна медична допомога", - розповів голова ОВА.
За даними ДСНС України, загинули 62-річний чоловік та жінки 26 і 50 років. Поранено 57-річного чоловіка.
Дані щодо постраждалих уточнюються.
Руйнування
Повідомляється, що пошкоджено 7 приватних будинків, один - знищено.
Рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку 100 кв.м. та загоряння газової труби.
На місці працюють усі екстрені служби.
Оновлення
Станом на 7 ранку 29 січня кількість травмованих внаслідок російського обстрілу одного з населених пунктів регіону зросла до трьох осіб.
У ДСНС повідомили, що аварійно-рятувальні роботи завершені
Наслідки атаки
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А що ЛІДОР ? Де обіцяний восени ЛІДОРОМ блекат у Мацкві , якщо буде блекаут у Києві ?
А ще маємо пам'ятати про 3000 Фламінг на рік, як казав влітку ЛІДОР ... може вже їх зграї летять на мацковитські міста, щоб мацковити теж отримали те, що мають від них пересічні в Україні?