Россияне нанесли удар по Вольнянску в Запорожской области: трое погибших и один раненый
В ночь на 29 января российские войска нанесли удары по Вольнянску в Запорожском районе Запорожской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, россияне нанесли удары беспилотниками по частному сектору в Вольнянске. Разрушены дома, возникли пожары.
Жертвы атаки
"К сожалению, погибли две женщины и мужчина, еще один мужчина получил ранения. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказал глава ОВА.
А що ЛІДОР ? Де обіцяний восени ЛІДОРОМ блекат у Мацкві , якщо буде блекаут у Києві ?
А ще маємо пам'ятати про 3000 Фламінг на рік, як казав влітку ЛІДОР ... може вже їх зграї летять на мацковитські міста, щоб мацковити теж отримали те, що мають від них пересічні в Україні?