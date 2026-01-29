Россияне нанесли удар по Вольнянску в Запорожской области: трое погибших и один раненый

В ночь на 29 января российские войска нанесли удары по Вольнянску в Запорожском районе Запорожской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как отмечается, россияне нанесли удары беспилотниками по частному сектору в Вольнянске. Разрушены дома, возникли пожары.

Жертвы атаки

"К сожалению, погибли две женщины и мужчина, еще один мужчина получил ранения. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказал глава ОВА.

