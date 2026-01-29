Росіяни вдарили по Вільнянську на Запоріжжі: троє загиблих і троє поранених

У ніч на 29 січня російські війська завдали ударів по Вільнянську в Запорізькому районі Запорізької області, внаслідок чого є загиблі та поранений.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як зазначається, росіяни завдали ударів безпілотниками по приватному сектору у Вільнянську. Зруйновані будинки, виникли пожежі.

Жертви атаки

"На жаль, загинули дві жінки та чоловік, ще один чоловік дістав поранень. Йому надається вся необхідна медична допомога", - розповів голова ОВА.

За даними ДСНС України, загинули 62-річний чоловік та жінки 26 і 50 років. Поранено 57-річного чоловіка.

Дані щодо постраждалих уточнюються.

Руйнування

Повідомляється, що пошкоджено 7 приватних будинків, один - знищено.

Рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку 100 кв.м. та загоряння газової труби.

На місці працюють усі екстрені служби.

Оновлення

Станом на 7 ранку 29 січня кількість травмованих внаслідок російського обстрілу одного з населених пунктів регіону зросла до трьох осіб.

У ДСНС повідомили, що аварійно-рятувальні роботи завершені

Наслідки атаки 

обстріл Запорізька область Вільнянськ
Горіти всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
29.01.2026 08:00 Відповісти
Поки фронт більш-менш стоїть , Путло Погане руйнує тил на Лівобережжі та півдні Правобережжя - щоб люди звідти виїзджали та вивозили своїх дітей на Захід та в Центр Правобережжя.

А що ЛІДОР ? Де обіцяний восени ЛІДОРОМ блекат у Мацкві , якщо буде блекаут у Києві ?

А ще маємо пам'ятати про 3000 Фламінг на рік, як казав влітку ЛІДОР ... може вже їх зграї летять на мацковитські міста, щоб мацковити теж отримали те, що мають від них пересічні в Україні?
29.01.2026 10:18 Відповісти
29.01.2026 16:08 Відповісти
 
 