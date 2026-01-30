Росіяни вдарили по житловому будинку у Запоріжжі, - ОВА

Росіяни вдарили по житловому будинку у Запоріжжі. Попередньо, одна людина травмована.

Про це у Телеграмі повідомив начальник ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

В ОВА показали відео удару

Пізніше в ОВА показали момент удару. Атаку зафіксували камери відеоспостереження.

Також Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки, у багатоповерхівці в одному зі спальних районів Запоріжжя, вилетіли вікна, пошкоджено балкони.

Усі, хто потребує допомоги, можуть звернутися за такими контактами:

Міський кол-центр:

• 15-80

• (050) 414-15-80

• (067) 656-15-80

Гаряча лінія Запорізької ОДА

(евакуація та допомога постраждалим від ворожих атак):

• +38 0800 331 630

Ворог атакував промисловий об’єкт у Запоріжжі

Перед цим окупанти вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Рух ударних БпЛА

Увечері 29 січня російські війська продовжили атаку на Україну. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги. Про це йдеться в офіційному повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Сили протиповітряної оборони працюють над нейтралізацією загрози. Українські військові контролюють ситуацію та вживають заходів для захисту повітряного простору.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми писали, що 29 січня російські війська масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та керованими авіабомбами. У Кривому Розі загинула жінка, є поранені, пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та транспорт у кількох районах області.

