Росіяни вдарили по житловому будинку у Запоріжжі, - ОВА
Росіяни вдарили по житловому будинку у Запоріжжі. Попередньо, одна людина травмована.
Про це у Телеграмі повідомив начальник ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
В ОВА показали відео удару
Пізніше в ОВА показали момент удару. Атаку зафіксували камери відеоспостереження.
Також Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки, у багатоповерхівці в одному зі спальних районів Запоріжжя, вилетіли вікна, пошкоджено балкони.
Усі, хто потребує допомоги, можуть звернутися за такими контактами:
Міський кол-центр:
• 15-80
• (050) 414-15-80
• (067) 656-15-80
Гаряча лінія Запорізької ОДА
(евакуація та допомога постраждалим від ворожих атак):
• +38 0800 331 630
Ворог атакував промисловий об’єкт у Запоріжжі
Перед цим окупанти вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Рух ударних БпЛА
Увечері 29 січня російські війська продовжили атаку на Україну. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги. Про це йдеться в офіційному повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Сили протиповітряної оборони працюють над нейтралізацією загрози. Українські військові контролюють ситуацію та вживають заходів для захисту повітряного простору.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми писали, що 29 січня російські війська масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та керованими авіабомбами. У Кривому Розі загинула жінка, є поранені, пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та транспорт у кількох районах області.
І в Кривому загинула жінка, також після влучання в житловий будинок.
