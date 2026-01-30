Росіяни вдарили по житловому будинку у Запоріжжі, - ОВА

Росіяни вдарили по житловому будинку у Запоріжжі. Попередньо, одна людина травмована.

Про це у Телеграмі повідомив начальник ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

В ОВА показали відео удару

Пізніше в ОВА показали момент удару. Атаку зафіксували камери відеоспостереження.

Також Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки, у багатоповерхівці в одному зі спальних районів Запоріжжя, вилетіли вікна, пошкоджено балкони.

Усі, хто потребує допомоги, можуть звернутися за такими контактами:

Міський кол-центр:
• 15-80
• (050) 414-15-80
• (067) 656-15-80

Гаряча лінія Запорізької ОДА
(евакуація та допомога постраждалим від ворожих атак):
• +38 0800 331 630

Ворог атакував промисловий об’єкт у Запоріжжі

Перед цим окупанти вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі.  Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Зеленський: Ситуація вночі покаже, чи дотримуватиметься РФ енергетичного перемир'я

Рух ударних БпЛА

Увечері 29 січня російські війська продовжили атаку на Україну. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги. Про це йдеться в офіційному повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Сили протиповітряної оборони працюють над нейтралізацією загрози. Українські військові контролюють ситуацію та вживають заходів для захисту повітряного простору.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

  • Раніше ми писали, що 29 січня російські війська масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та керованими авіабомбами. У Кривому Розі загинула жінка, є поранені, пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та транспорт у кількох районах області.

Ворог ударив по Запоріжжю із "Торнадо-С", загрози обстрілів зі ствольної артилерії немає, - ОВА

Топ коментарі
Віідповіді по кацапських цивільних від оманського зрадника традиційно не буде
29.01.2026 23:57 Відповісти
Наслідки відсутності ядерної зброї. Кацапи можуть нею погрожувати, а ми ні.
30.01.2026 01:13 Відповісти
***** пообіцяло доні - ***** дєлає! не по енергетиці ж! поки що
30.01.2026 00:18 Відповісти
Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня
30.01.2026 00:26 Відповісти
Ну як вам перемир'я від Тромба і Х у йла? Оце таку ці виродки і ''мірну угоду'' готують для України. Можете даже не сумніватись що це Х уйло підговорило Тромба на таке повітряне ''перемир'я''. Зате тепер ми замість їбошити по рашистах тепер щодня будемо відчитуватися на щоденні вкиди від рашистів що ми наче б то щось порушили
30.01.2026 00:23 Відповісти
Найбільше триндить про перемир'я канали зелі
30.01.2026 00:39 Відповісти
так его не было) так как энергетическое перемирие вступает в силу сегодня ночью , хотя сейчас одиночные дроны тоже есть
30.01.2026 00:57 Відповісти
***** всіх обдурило вчергове і сидить там у себе в бункері дригає ніжками в лабутенах на підборах та хіхікає.
30.01.2026 00:32 Відповісти
Це в Запоріжжі після обстрілу житлового будинку загинула людина.
І в Кривому загинула жінка, також після влучання в житловий будинок.

А хто казав, що ***** дотримається свого "чесного слова" для Трампа?
30.01.2026 01:11 Відповісти
5 утра, Харьков, взрыв, ракета! В городе. Предварительно прилет с курска.
30.01.2026 05:06 Відповісти
 
 