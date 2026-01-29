Росія упродовж дня атакувала Дніпропетровщину: є загибла, поранені та масштабні руйнування

29 січня російські війська масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та керованими авіабомбами. У Кривому Розі загинула жінка, є поранені, пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та транспорт у кількох районах області.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Криворізький район

Ворог атакував БпЛА Криворіжжя. У самому Кривому Розі загинула жінка. Співчуття рідним і близьким. Постраждали троє людей. Двох жінок госпіталізували в стані середньої тяжкості. Чоловік на амбулаторному лікуванні. Горів приватний будинок. Ще з десяток – побиті.

У Зеленодольській громаді пошкоджені сонячні панелі.

Синельниківський район

На район спрямував безпілотники та КАБи. Потерпали Синельникове, Петропавлівська, Покровська, Миколаївська громади. Виникло кілька пожеж. Понівечені 5 приватних будинків, господарські споруди, транспортне підприємство, медзаклад, адмінбудівля, гімназія, будинок культури, пожежна частина, авто.

Нікопольський район

Під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська громади. Російська армія застосовувала артилерію та FPV-дрони. Пошкоджені 9 приватних осель, 3 дачні будинки, 2 господарські споруди, лінії електропередач.

Павлоградський район

Через удар БпЛА потрощений автобус.

