УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8367 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Кривий Ріг
1 406 3

Росіяни атакували "шахедами" приватну забудову в Кривому Розі: одна людина загинула, три постраждали

Удар по Кривому Рогу

Вдень 29 січня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками типу Shahed по житловій забудові Кривого Рогу

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Ворог шахедами у двох місцях атакував житлову забудову нашого міста", - написав він.

Є пожежі, розпочато аварійно-рятувальну операцію.

Також читайте: Ніч на Дніпропетровщині: через атаки РФ загинула людина, 7 постраждалих. ФОТОрепортаж

ОНОВЛЕННЯ

Ворог на двох місцях влучив в будинки приватного сектору. На зараз пожежі затушено. Триває розбір завалів.

Жертви

Поранені дві жінки та чоловік.

"По постраждалих будинкам приватного сектору будуть розвезені будматеріали", - додав Вілкул.

ОНОВЛЕННЯ

"На жаль, при розборі завалів виявили загиблу жінку похилого віку", - повідомив пізніше Вілкул.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 28 січня 2026 року, війська РФ вчергове атакували балістикою Кривий Ріг Дніпропетровської області: пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та декілька автомобілів. Поранення отримали 51-річна жінка та чоловік 60 років.

Автор: 

Кривий Ріг (1487) Шахед (2162)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як вони кажуть, це робиться з метою "вразуміть кієвскую власть, чтоби та отказалась от своіх нєрєалістічних трєбованій".
показати весь коментар
29.01.2026 17:20 Відповісти
не киевскую власть, а режим, тебе же зрада"бу не знать
показати весь коментар
29.01.2026 17:24 Відповісти
давати наводки на приватний сектор можуть тільки добрі сусіди
показати весь коментар
29.01.2026 18:46 Відповісти
 
 