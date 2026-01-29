Росіяни атакували "шахедами" приватну забудову в Кривому Розі: одна людина загинула, три постраждали
Вдень 29 січня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками типу Shahed по житловій забудові Кривого Рогу
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог шахедами у двох місцях атакував житлову забудову нашого міста", - написав він.
Є пожежі, розпочато аварійно-рятувальну операцію.
ОНОВЛЕННЯ
Ворог на двох місцях влучив в будинки приватного сектору. На зараз пожежі затушено. Триває розбір завалів.
Жертви
Поранені дві жінки та чоловік.
"По постраждалих будинкам приватного сектору будуть розвезені будматеріали", - додав Вілкул.
ОНОВЛЕННЯ
"На жаль, при розборі завалів виявили загиблу жінку похилого віку", - повідомив пізніше Вілкул.
Нагадаємо, у ніч проти середи, 28 січня 2026 року, війська РФ вчергове атакували балістикою Кривий Ріг Дніпропетровської області: пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та декілька автомобілів. Поранення отримали 51-річна жінка та чоловік 60 років.
