Ніч на Дніпропетровщині: через атаки РФ загинула людина, 7 постраждалих

Одна людина загинула, ще 7 постраждали через російські удари по Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За даними ДСНС, поранені 2 людей. Виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура та автомобілі.

Синельниківський район

Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще 5 людей травмовані. Пошкоджений автомобіль.

Павлоградський район

Внаслідок влучання виникло займання на території фермерського господарства. Пошкоджені будівлі та сільгосптехніка. На щастя, минулося без постраждалих.

Всі пожежі надзвичайники ліквідували.











Що передувало?

Раніше повідомлялося, що увечері 27 січня російські війська здійснили атаку на територію України із застосуванням ударних дронів.

Окрім того, під час атаки БпЛА у Києві зафіксували падіння уламків.

Також війська РФ ударили по Київщині, 2 людини загинули, є постраждалі. Горить будинок.

Ворог атакував балістикою об’єкт інфраструктури у Кривому Розі: двоє поранених.

У Запоріжжі через атаку РФ пошкоджено понад сто квартир і 20 автівок.

