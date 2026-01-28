Ніч на Дніпропетровщині: через атаки РФ загинула людина, 7 постраждалих
Одна людина загинула, ще 7 постраждали через російські удари по Дніпропетровщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Кривий Ріг
За даними ДСНС, поранені 2 людей. Виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура та автомобілі.
Синельниківський район
Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще 5 людей травмовані. Пошкоджений автомобіль.
Павлоградський район
Внаслідок влучання виникло займання на території фермерського господарства. Пошкоджені будівлі та сільгосптехніка. На щастя, минулося без постраждалих.
Всі пожежі надзвичайники ліквідували.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що увечері 27 січня російські війська здійснили атаку на територію України із застосуванням ударних дронів.
- Окрім того, під час атаки БпЛА у Києві зафіксували падіння уламків.
- Також війська РФ ударили по Київщині, 2 людини загинули, є постраждалі. Горить будинок.
- Ворог атакував балістикою об’єкт інфраструктури у Кривому Розі: двоє поранених.
- У Запоріжжі через атаку РФ пошкоджено понад сто квартир і 20 автівок.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль