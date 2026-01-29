Россияне атаковали "Шахедами" частный сектор в Кривом Роге: один человек погиб, трое пострадали

Днем 29 января российские войска осуществили атаку ударными беспилотниками типа Shahed по жилой застройке Кривого Рога

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Враг шахедами в двух местах атаковал жилую застройку нашего города", - написал он.

Есть пожары, начата аварийно-спасательная операция.

ОБНОВЛЕНИЕ

Враг на двух локациях попал в дома частного сектора. В настоящее время пожары затушены. Продолжается разбор завалов.

Жертвы

Ранены две женщины и мужчина.

"По пострадавшим домам частного сектора будут развезены стройматериалы", – добавил Вилкул.

ОБНОВЛЕНИЕ

"К сожалению, при разборе завалов обнаружили погибшую пожилую женщину", - сообщил позже Вилкул.

Напомним, в ночь на среду, 28 января 2026 года, войска РФ в очередной раз атаковали баллистикой Кривой Рог Днепропетровской области: поврежден объект гражданской инфраструктуры и несколько автомобилей. Ранения получили 51-летняя женщина и мужчина 60 лет.