Ночь в Днепропетровской области: из-за атак РФ погиб человек, 7 пострадавших

Один человек погиб, еще 7 пострадали из-за российских ударов по Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Кривой Рог

По данным ГСЧС, ранены 2 человека. Возник пожар. Повреждена инфраструктура и автомобили.

Синельниковский район

В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще 5 человек травмированы. Поврежден автомобиль.

Павлоградский район

В результате попадания возникло возгорание на территории фермерского хозяйства. Повреждены здания и сельхозтехника. К счастью, обошлось без пострадавших.

Все пожары чрезвычайники ликвидировали.

Обстрел Днепропетровской области
Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что вечером 27 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных дронов.
  • Кроме того, во время атаки БПЛА в Киеве зафиксировали падение обломков.
  • Также войска РФ нанесли удар по Киевской области, 2 человека погибли, есть пострадавшие. Горит дом.
  • Враг атаковал баллистикой объект инфраструктуры в Кривом Роге: двое раненых.
  • В Запорожье из-за атаки РФ повреждено более ста квартир и 20 автомобилей.

