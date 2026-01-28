Ночь в Днепропетровской области: из-за атак РФ погиб человек, 7 пострадавших
Один человек погиб, еще 7 пострадали из-за российских ударов по Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Кривой Рог
По данным ГСЧС, ранены 2 человека. Возник пожар. Повреждена инфраструктура и автомобили.
Синельниковский район
В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще 5 человек травмированы. Поврежден автомобиль.
Павлоградский район
В результате попадания возникло возгорание на территории фермерского хозяйства. Повреждены здания и сельхозтехника. К счастью, обошлось без пострадавших.
Все пожары чрезвычайники ликвидировали.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вечером 27 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных дронов.
- Кроме того, во время атаки БПЛА в Киеве зафиксировали падение обломков.
- Также войска РФ нанесли удар по Киевской области, 2 человека погибли, есть пострадавшие. Горит дом.
- Враг атаковал баллистикой объект инфраструктуры в Кривом Роге: двое раненых.
- В Запорожье из-за атаки РФ повреждено более ста квартир и 20 автомобилей.
